Tỷ giá USD hôm nay 19/5: Đồng Đô la Mỹ bất ngờ giảm, chỉ số DXY giảm về mức 99,09

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Sau một thời gian tăng liên tiếp và giữ vị thế ổn định trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng tiền Đông la Mỹ bất ngờ quay đầu giảm. Chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF bắt đầu giảm sau chuỗi ngày dài tăng liên tiếp, ghi nhận lúc 7h30 giờ Việt Nam, đã giảm về mức 99,09.

Cụ thể, trên thị trường tiền tệ thế giới, tỷ giá USD/EUR giảm 0,11%, xuống mức 1,1647 so với phiên trước đó; tỷ giá USD/GBP giảm 0,14% xuống mức 1,3417. Trái ngược, tỷ giá USD/JPY tăng nhẹ 0,08% lên mức 158,98 JPY/USD.

Trong khi đó, đồng Nhân dân tệ được quan tâm nhiều bởi diễn biến phức tạp của tình hình Trung Đông cũng như căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thu hút sự chú ý lớn của giới đầu tư. Hôm nay, tỷ giá USD/CNY giảm mạnh xuống vùng 6,8003 CNY/USD, trong khi phiên trước đó đang ở vùng 6,8099 CNY/USD.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đầu phiên giao dịch sáng nay ngày 19/5 vẫn giữ nguyên so với cuối tuần trước, duy trì ở mức 25.131 đồng/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tỷ giá USD giữ nguyên, hiện ở mức 23.925 đồng - 26.337 đồng/USD mua vào - bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 19/5/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 19/5/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 19/5/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 19/5/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 19/5/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 19/5/2026..

Ở khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD vẫn tiếp tục duy trì ở vùng cao. Vietcombank tăng nhẹ so với giá ngày hôm qua và giá đầu sáng, giá mua vào và bán ra cập nhật lúc 8h11 phút ở vùng 26,109 đồng/USD- 26,389 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD tăng nhẹ chiều bán ra ở mức 26.155 đồng/USD - 26.389 đồng/USD, tăng 2 đồng so với giá bán phiên trước đó. Trong khi tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra cũng tăng 2 đồng so với phiên trước đó, đang mức 26.139 - 26.389 đồng/USD...

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 19/05/2026, khảo sát lúc 11h20 phút giảm so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận, cụ thể giá Đô la Mỹ hiện đang được mua vào là 26.495 và bán ra là 26.595 đồng/USD.

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 150 đồng - 166 đồng. Tại các ngân hàng thương mại, đồng yên Nhật có sự giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước, giao dịch phổ biến trong khoảng 160 - 171 đồng/JPY. Cụ thể, Vietcombank niêm yết đang ở mức 160.03 - 170.19 đồng/JPY; VietinBank ở mức 161,30 - 170,80 đồng/JPY trong khi đó tại BIDV đồng Yen giao dịch quanh mức 161.64 - 170.83 đồng/JPY.

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 27.718 đồng - 30.636 đồng/EUR. Tại các ngân hàng thương mại, giá EUR lại có xu hướng tăng phổ biến quanh ngưỡng 28.833 - 31,548 đồng/EUR, cụ thể, tại Vietcombank giá EUR niêm yết ở mức 29,907 - 31,483 đồng/EUR tăng nhẹ so với ngày hôm qua (28.833 - 31,406.38 đồng/EUR); tại VietinBank giá EUR ở mức 30.180 - 31.540 đồng/EUR; còn BIDV hiện đang mua vào và bán ra ở mức 30,240 - 31,548 đồng/EUR, tăng 84 đồng so với giá bán ngày hôm qua (30,157 - 31,464 đồng/EUR).