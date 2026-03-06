Tỷ giá USD/VND hôm nay 6/3 trong nước tiếp tục biến động, USD có thể còn chịu áp lực mới
GĐXH - Tỷ giá trung tâm sáng hôm nay (ngày 6/3) được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.057 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên đầu tuần.
Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.804 - 26.311 VND/USD. Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.853 - 26.257 VND/USD, tăng 3 đồng mỗi chiều so với sáng qua.
Tỷ giá trung tâm công bố ngày 6/3. Nguồn: sbv.
Tỷ giá USD/VND hôm nay tăng nhẹ, USD có thể sẽ tiếp tục biến động
Tỷ giá USD/VND hôm nay ghi nhận biến động tại nhiều ngân hàng thương mại, trong khi giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh. Chuyên gia cho rằng chỉ số sức mạnh đồng USD có thể duy trì xu hướng đi lên, tạo thêm áp lực cho tỷ giá trong thời gian tới.
Tỷ giá USD tại ngân hàng biến động
Khảo sát tại một số ngân hàng thương mại sáng nay cho thấy tỷ giá USD/VND có sự điều chỉnh nhẹ so với phiên trước.
Tại Vietcombank, giá USD đang được niêm yết ở mức 25.999 – 26.309 VND/USD (mua vào – bán ra), tăng 22 đồng ở chiều mua và 2 đồng ở chiều bán so với sáng hôm qua.
Cùng xu hướng, BIDV hiện niêm yết giá USD ở mức 25.029 – 26.309 VND/USD, tăng 2 đồng ở cả hai chiều giao dịch.
Ở nhóm ngân hàng tư nhân, Techcombank niêm yết USD ở mức 25.960 – 26.309 VND/USD, giảm 27 đồng ở chiều mua và 2 đồng ở chiều bán so với phiên trước.
Trong khi đó, ACB giao dịch USD ở mức 26.010 – 26.309 VND/USD, giảm 30 đồng chiều mua nhưng tăng 2 đồng chiều bán.
Trên thị trường tự do, giá USD đang được giao dịch quanh mức 26.749 – 26.889 đồng/USD, tăng 39 đồng chiều mua và 59 đồng chiều bán so với hôm qua.
USD có thể tiếp tục mạnh lên
Theo nhận định từ Chứng khoán Vietcombank (VCBS), rủi ro lớn nhất hiện nay đến từ mức độ bất định của tình hình địa chính trị toàn cầu. Trong bối cảnh căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhóm phân tích cho rằng U.S. Dollar Index có khả năng duy trì xu hướng tăng, qua đó hỗ trợ sức mạnh của đồng USD trên thị trường quốc tế.
Ngoài yếu tố tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư, các yếu tố nền tảng cũng đang góp phần củng cố đồng bạc xanh. Mỹ hiện là quốc gia xuất khẩu năng lượng ròng, do đó nếu giá dầu và khí đốt tiếp tục tăng vì nguy cơ gián đoạn nguồn cung, cán cân năng lượng của nước này có thể cải thiện đáng kể so với các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng. Điều này giúp USD duy trì lợi thế tương đối trên thị trường tài chính toàn cầu.
Áp lực tỷ giá USD/VND có thể gia tăng
Các chuyên gia cho rằng nếu chỉ số DXY tiếp tục tăng, tỷ giá USD/VND có thể chịu áp lực đáng kể trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, thị trường đang kỳ vọng Federal Reserve sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn dự kiến. Thậm chí, một số quan chức của cơ quan này không loại trừ khả năng tái thắt chặt chính sách tiền tệ nếu lạm phát vẫn kéo dài.
Trong kịch bản USD mạnh lên đồng thời giá năng lượng tăng cao, Việt Nam có thể đối mặt với rủi ro lạm phát nhập khẩu, khi nền kinh tế chịu tác động kép từ biến động tỷ giá và giá hàng hóa quốc tế.
Theo các chuyên gia, điều này có thể gây áp lực lên **Consumer Price Index trong các quý tiếp theo nếu căng thẳng địa chính trị kéo dài.
Việt Nam vẫn có cơ hội thu hút dòng vốn
Dù vậy, báo cáo của VCBS cho rằng Việt Nam vẫn có thể biến thách thức thành cơ hội trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.
Nếu duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô, Việt Nam có thể tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến an toàn cho dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khi nhiều nhà đầu tư đang dịch chuyển khỏi các khu vực rủi ro.
Bên cạnh đó, hệ thống các hiệp định thương mại tự do (FTAs) sâu rộng giúp Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Theo các chuyên gia, điều kiện quan trọng là kiểm soát tốt lạm phát chi phí đẩy và điều hành tỷ giá linh hoạt, kết hợp với chính sách tài khóa phù hợp. Nếu làm tốt, Việt Nam có thể trở thành điểm sáng tăng trưởng hiếm hoi trong bức tranh kinh tế toàn cầu đầy biến động.
