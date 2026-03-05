Mới nhất
Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê nhà mặt phố tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Thứ năm, 14:12 05/03/2026 | Giá cả thị trường
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Diễn biến giá cho thuê nhà mặt phố tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy

Tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê  nhà mặt phố tại khu vực 3 phường mới tại quận Hai Bà Trưng cũ đang khiến người có nhu cầu thuê, nhà đầu tư bất ngờ vì giá cho thuê đã thiết lập mặt bằng mới, dao động từ 17 cho đến hơn 400 triệu đồng/căn/tháng.

Đơn cử có thể kể đến tòa nhà mặt phố, thiết kế 4 tầng, rộng 130m2 tại phố Lò Đúc, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (tức phường Hai Bà Trưng, Hà Nội mới) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 120 triệu đồng/tháng.

Nằm trên mặt phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, căn nhà thiết kế 1 tầng, rộng 100m2 hiện đang được cho thuê với giá 90 triệu đồng/tháng.

Tòa nhà thiết kế 5 tầng, rộng 150m2 tại đường Trần Khát Chân, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (tức phường Bạch Mai, Hà Nội mới) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 230 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, dù số lượng cho thuê nhà mặt phố trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy không quá rầm rộ, tuy nhiên giá cho thuê, đặc biệt là những tòa nhà có diện tích lớn, phù hợp cho kinh doanh hoặc làm văn phòng công ty đang được cho thuê với giá rất cao.

Nguyên nhân khiến nhà mặt phố được cho thuê với giá cao

Giá cho thuê nhà mặt phố tại Hà Nội luôn ở mức rất cao trước hết vì vị trí đắc địa, những tuyến phố trung tâm vốn chật hẹp, giá đất tăng đều qua từng năm, khiến mặt bằng trở thành tài sản "kim cương". Khi  giá nhà bị đẩy lên quá cao, chủ sở hữu buộc phải cho thuê với mức tương xứng để bảo toàn lợi nhuận và chi phí cơ hội.

Cùng với đó, lưu lượng người qua lại lớn tạo ra giá trị thương mại vượt trội, khiến doanh nghiệp chấp nhận trả giá thuê cao để đổi lấy khả năng sinh lời. Tâm lý coi nhà mặt phố là tài sản truyền đời, thà để trống còn hơn cho thuê rẻ cũng góp phần giữ mặt bằng giá. Kết hợp với sự tham gia của các chuỗi bán lẻ, ngân hàng, F&B… nhu cầu luôn lớn hơn nguồn cung, tạo nên mức giá thuê gần như không bao giờ "hạ nhiệt".

3 phường mới của quận Hai Bà Trưng sau sáp nhập

Phường Hai Bà Trưng

Sau thời điểm sáp nhập, phường Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Vĩnh Tuy

Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Bạch Mai

Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà mặt phố tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà mặt phố tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

GĐXH - Hiện nay, giá bán của các căn nhà mặt phố tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Hà Nội: Toàn cảnh nhà hàng quy mô "khủng" ngang nhiên vi phạm trên "đất vàng" quận Hai Bà TrưngHà Nội: Toàn cảnh nhà hàng quy mô 'khủng' ngang nhiên vi phạm trên 'đất vàng' quận Hai Bà Trưng

GĐXH - Công trình xây dựng có quy mô hàng trăm m2 tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) dù có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn đang được chủ đầu tư cải tạo rầm rộ, đưa vào hoạt động kinh doanh nhà hàng...

