Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê nhà mặt phố tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Diễn biến giá cho thuê nhà mặt phố tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy
Tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê nhà mặt phố tại khu vực 3 phường mới tại quận Hai Bà Trưng cũ đang khiến người có nhu cầu thuê, nhà đầu tư bất ngờ vì giá cho thuê đã thiết lập mặt bằng mới, dao động từ 17 cho đến hơn 400 triệu đồng/căn/tháng.
Đơn cử có thể kể đến tòa nhà mặt phố, thiết kế 4 tầng, rộng 130m2 tại phố Lò Đúc, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (tức phường Hai Bà Trưng, Hà Nội mới) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 120 triệu đồng/tháng.
Nằm trên mặt phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, căn nhà thiết kế 1 tầng, rộng 100m2 hiện đang được cho thuê với giá 90 triệu đồng/tháng.
Tòa nhà thiết kế 5 tầng, rộng 150m2 tại đường Trần Khát Chân, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (tức phường Bạch Mai, Hà Nội mới) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 230 triệu đồng/tháng.
Hiện nay, dù số lượng cho thuê nhà mặt phố trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy không quá rầm rộ, tuy nhiên giá cho thuê, đặc biệt là những tòa nhà có diện tích lớn, phù hợp cho kinh doanh hoặc làm văn phòng công ty đang được cho thuê với giá rất cao.
Nguyên nhân khiến nhà mặt phố được cho thuê với giá cao
Giá cho thuê nhà mặt phố tại Hà Nội luôn ở mức rất cao trước hết vì vị trí đắc địa, những tuyến phố trung tâm vốn chật hẹp, giá đất tăng đều qua từng năm, khiến mặt bằng trở thành tài sản "kim cương". Khi giá nhà bị đẩy lên quá cao, chủ sở hữu buộc phải cho thuê với mức tương xứng để bảo toàn lợi nhuận và chi phí cơ hội.
Cùng với đó, lưu lượng người qua lại lớn tạo ra giá trị thương mại vượt trội, khiến doanh nghiệp chấp nhận trả giá thuê cao để đổi lấy khả năng sinh lời. Tâm lý coi nhà mặt phố là tài sản truyền đời, thà để trống còn hơn cho thuê rẻ cũng góp phần giữ mặt bằng giá. Kết hợp với sự tham gia của các chuỗi bán lẻ, ngân hàng, F&B… nhu cầu luôn lớn hơn nguồn cung, tạo nên mức giá thuê gần như không bao giờ "hạ nhiệt".
3 phường mới của quận Hai Bà Trưng sau sáp nhập
Phường Hai Bà Trưng
Sau thời điểm sáp nhập, phường Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.
Phường Vĩnh Tuy
Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.
Phường Bạch Mai
Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.
Căng thẳng Trung Đông khiến giá xăng dầu đồng loạt tăng rất mạnh, mức tăng cao nhất 7.132 đồng/lítGiá cả thị trường - 9 phút trước
GĐXH - Chiều 5/3, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới, áp dụng từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá bán các mặt hàng xăng dầu đều tăng, dao động từ hơn 1.800 đến hơn 7.000 đồng/lít.
Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt biệt thự tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Bước sang năm 2026, giá nhà đất, đặc biệt là phân khúc biệt thự trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) vẫn tiếp tục ấm nóng.
Hatchback hạng B giá 236 triệu đồng của Hyundai đẹp long lanh, nội thất sang trọng, động cơ 1.2L, mâm hợp kim đen, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Với mức giá khởi điểm chỉ khoảng 236 triệu đồng, hatchback hạng B mới của Hyundai sở hữu trang bị và thiết kế vượt trội so với Grand i10, thậm chí tạo sức ép đáng kể lên các đối thủ cỡ A như Kia Morning trong cùng tầm giá.
Giá vàng hôm nay 5/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn giữ nguyên không thay đổi so với chốt phiên chiều qua.
Trải nghiệm xe máy điện Honda đẹp hoài cổ, giá 20 triệu đồng, động cơ 400W, pin lithium, đi 65 km/lần sạc, rẻ hơn xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện Honda nhập khẩu tư nhân về Việt Nam, giá từ 20–27 triệu đồng, động cơ 400W, pin lithium, đi khoảng 65 km/lần sạc, thiết kế hoài cổ.
Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, ngang Kia Morning, rẻ nhất phân khúc, cạnh tranh doanh số cùng Hyundai Accent, Honda CityGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios đang cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 3/2026, mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Accent hay Honda City.
SUV hạng A hybird giá 295 triệu đồng của KIA siêu tiết kiệm xăng, thiết kế gọn gàng, mở khóa bằng smartphone, rẻ chỉ như Kia Morning cực thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - SUV hạng A Kia Stonic 2026 có loạt nâng cấp đáng chú ý, trải dài từ diện mạo, khoang nội thất đến hệ truyền động hybrid nhẹ.
Giá bạc hôm nay (4/3): Sau phiên hồi nhẹ, thị trường trong nước biến động nhẹ, biên độ tăng khoảng 1,4 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau nhịp hồi phục nhẹ ở phiên trước, giá bạc trong nước sáng nay (4/3) tiếp tục ghi nhận những biến động trong biên độ hẹp, dao động phổ biến từ 86 – 90 triệu đồng/kg. Mức tăng tại các hệ thống vào khoảng 1,4 triệu đồng/kg so với đầu phiên.
Giá iPhone 13 Pro Max giảm mạnh, rẻ chưa từng có, trang bị cao cấp, camera zoom xịn chẳng kém iPhone 17 Pro MaxGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 13 Pro Max rẻ vẫn là một lựa chọn hấp dẫn về phần cứng khi nó có camera 3 mắt zoom quang học, khung thép xịn và màn 120Hz là những điều mà iPhone 17 mới cũng chưa có đủ.
Lãi suất BIDV, Vietcombank, Agribank, Vietinbank mới nhất ưu đãi lớn: Bất ngờ số tiền lãi khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồng vào VietcombankGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Vietcombank đang áp dụng lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân cao nhất ở mức 6,8%.
Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng của Honda thiết kế xinh xắn, động cơ mạnh, đi tối đa 80 km/lần sạc, rẻ hơn xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện của Honda động cơ 1.200W, tốc độ 50 km/h, đi khoảng 80 km/lần sạc, thiết kế nhỏ gọn phù hợp học sinh – sinh viên.