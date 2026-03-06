Giá lăn bánh Honda CR-V giảm sốc, thấp chưa từng có, rẻ nhất lịch sử, Mazda CX-5 không so lại doanh số
GĐXH - Giá lăn bánh Honda CR-V xuống mức cạnh tranh hơn nhờ ưu đãi lớn, tạo ra sự đe dọa lớn cho Mazda CX-5.
Giá lăn bánh Honda CR-V
Trong tháng 3, Honda tung ra ưu đãi lớn chưa từng thấy với nhiều mẫu xe trong đó có Honda CR-V.
Cụ thể, khi mua Honda CR-V bản L và G được ưu đãi tới 50% phí trước bạ. Ưu đãi giành cho khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 01 đến hết ngày 31 tháng 03 năm 2026
Giá xe Honda CR-V hiện từ 1.109 tới 1.209 tỷ đồng tùy từng phiên bản. Để chiếc Honda CR-V lăn bánh hợp pháp trên các tuyến đường Việt Nam, ngoài giá niêm yết, chủ xe cần thanh toán thêm một số khoản thuế, phí liên quan như: Phí trước bạ (12 % đối với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ; 11% đối với Hà Tĩnh; 10% đối với TP HCM và các tỉnh khác); Phí đăng ký biển số (20 triệu đồng tại Hà Nội, TP HCM và 1 triệu đồng tại các tỉnh thành khác); Phí bảo trì đường bộ; Phí đăng kiểm; Bảo hiểm trách nhiệm dân sự...,
Bảng giá lăn bánh Honda CR-V
|Mẫu xe
|Giá niêm yết (Tỷ VNĐ)
|Giá lăn bánh tạm tính (Tỷ VNĐ)
|Ưu đãi
|Hà Nội
|TP.HCM
|Tỉnh/TP khác
|Honda CR-V G
|1,029
|1,175
|1,154
|1,135
-50% phí trước bạ
|Honda CR-V L
|1,099
|1,253
|1,231
|1,212
50% phí trước bạ
|Honda CR-V L AWD
|1,250
|1,422
|1,397
|1,378
-
|Honda CR-V e:HEV RS
|1,259
|1,432
|1,407
|1,388
-
Giá xe Honda CR-V và các đối thủ
Honda CR-V giá từ 1.109.000.000 VNĐ
Mazda CX-5 giá từ 749.000.000 VNĐ
KIA Sportage giá từ 859.000.000 VNĐ
Mitsubishi Outlander giá từ 825.000.000 VNĐ
Đánh giá xe Honda CR-V
Về thiết kế, Honda CR-V thế hệ thứ 6 có những thay đổi hoàn toàn mới về ngoại thất. Xe có kích thước lớn hơn phiên bản tiền nhiệm ở cả chiều dài và rộng, làm cho thân xe trông uy vệ, mạnh mẽ hơn.
Cản trước của CR-V được thiết kế theo phong cách mắt lưới tổ ong cùng những đường cắt chrom cứng cáp, sơn đen. Kết hợp cùng đó là cụm đèn LED thanh mảnh và sắc sảo. Bên cạnh đó, đường gân chạy dọc thân xe từ cụm đèn hậu đến đèn pha tạo cảm giác xe đang chuyển động liên tục về phía trước.
Honda CR-V được trang bị mâm kích thước 18 inch thể thao. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên hãng xe Nhật giới thiệu đến khách hàng Việt phiên bản RS được áp dụng trên CR-V với động cơ Hybrid.
Phiên bản RS sở hữu một số điểm nhấn riêng biệt như: Lưới tản nhiệt và gương chiếu hậu được sơn đen, logo RS được gắn ở đầu và đuôi xe, đường chỉ đỏ tinh xảo, chắc chắn trên ghế da đen, vô lăng cùng mâm xe 10 chấu sơn đen bóng.
Honda CR-V e:HEV RS được trang bị hệ thống 2 mô tơ kết hợp với động cơ đốt trong 2.0L. Khi vận hành, động cơ đốt trong và mô tơ điện có thể sản sinh công suất tối đa lần lượt là 146 mã lực tại 6.100 vòng/phút và 181 Hp mã lực tại 4.500 vòng/phút. Khi cả động cơ đốt trong và mô tơ điện cùng kết hợp sẽ sản sinh công suất tối đa lên tới 204 mã lực.
Phiên bản e:HEV RS sử dụng hộp số E-CVT gồm một mô tơ phát điện với vòng quay 19.000 vòng/phút để sạc điện cho pin khi cần thiết và hỗ trợ vận hành mô tơ kéo. Mô tơ kéo với vòng quay cực đại 14.500 vòng/phút sản sinh lực kéo mô tơ 335 Nm.
Với tùy chọn động cơ xăng, Honda CR-V hoàn toàn mới mang đến 3 phiên bản: G, L - hệ dẫn động cầu trước và L AWD – hệ dẫn động 4 bánh AWD. Các phiên bản xăng của CR-V đều được trang bị động cơ tăng áp 1.5L VTEC TURBO, sản sinh công suất cực đại lên đến 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại lên đến 240 Nm tại dải vòng tua 1.700 - 5.000 vòng/phút.
Các tiện ích nội thất nổi bật trên Honda CR-V gồm có: Màn hình hiển thị kính chắn gió HUD, sạc điện thoại không dây, ghế trước chỉnh điện 8 hướng cùng tính năng nhớ 2 vị trí cho ghế lái, màn hình giải trí 9 inch, hệ thống 12 loa BOSE, cửa sổ trời toàn cảnh...
Về an toàn, tất cả các phiên bản của Honda CR-V đều được trang bị công nghệ Honda SENSING với việc bổ sung các tính năng mới như: Camera góc rộng hơn, radar và bộ xử lý chính xác, nhanh nhạy hơn.
Các tính năng an toàn chủ động khác có thể kể đến: Hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch (phiên bản L, L AWD, e:HEV RS), tính năng hỗ trợ đổ đèo (HDC), hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA), hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPMS), hệ thống cánh báo chống buồn ngủ (DAM), camera 360 độ (phiên bản L AWD, e:HEV RS), cảm biến sau, cảm biến trước (phiên bản e:HEV RS), cảm biến gạt mưa tự động (phiên bản L, L AWD, e:HEV RS), camera lùi, tính năng nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau.
*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
