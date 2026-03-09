Tỷ giá USD/VND hôm nay 9/3: USD chợ đen áp sát mốc 27.000 đồng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

USD thế giới tiếp đà tăng

Trên thị trường quốc tế, U.S. Dollar Index – thước đo sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt gồm EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF – đang tiếp tục tăng và áp sát mốc 100 điểm.

Diễn biến này cho thấy đồng bạc xanh vẫn duy trì sức mạnh trên thị trường tài chính toàn cầu.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 9/3. Nguồn: sbv.

Tỷ giá USD trung tâm tăng nhẹ

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.059 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên trước.

Với biên độ ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.806 – 26.313 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối được niêm yết ở mức 24.855 – 26.259 VND/USD, không thay đổi so với hôm qua.

Biểu đồ ngoại tệ ngày 9/3/2026.

USD tại ngân hàng thương mại tăng nhẹ

Khảo sát tại một số ngân hàng thương mại cho thấy tỷ giá USD/VND hôm nay tăng nhẹ ở một số nơi.

Tại Vietcombank, USD đang được niêm yết ở mức 26.001 – 26.311 VND/USD (mua vào – bán ra), tăng 2 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Tương tự, BIDV hiện giao dịch USD ở mức 25.035 – 26.309 VND/USD, tăng 6 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán.

Ở khối ngân hàng tư nhân, Techcombank niêm yết USD ở mức 25.996 – 26.311 VND/USD, tăng 24 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán.

Trong khi đó, ACB đang giao dịch USD ở mức 26.020 – 26.311 VND/USD, giảm 30 đồng chiều mua nhưng tăng 2 đồng chiều bán so với sáng hôm qua.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 9/3/2026.

USD chợ đen áp sát 27.000 đồng

Trên thị trường tự do, giá USD hôm nay được giao dịch quanh mức 26.849 – 26.989 đồng/USD (mua vào – bán ra).

So với phiên trước, giá USD tăng mạnh 161 đồng ở cả chiều mua và chiều bán, qua đó tiến sát ngưỡng 27.000 đồng/USD.







