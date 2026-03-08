Xe máy điện giá 45 triệu đồng của Honda bán ở Việt Nam trang bị cao cấp, công suất cao, pin rời tháo lắp tiện lợi, rẻ ngang xe Lead

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa đáng mua năm Bính Ngọ GĐXH - Loạt xe máy điện nổi bật trong tầm giá 40 triệu đồng phù hợp cho nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị lẫn di chuyển quãng trung bình.

Xe máy điện của Honda ở Việt Nam trang bị cực cao cấp, công suất cao, pin rời tháo lắp tiện lợi

Honda CUV e: sở hữu thiết kế hiện đại, đường nét thể thao cùng hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ, tạo diện mạo nổi bật trong phân khúc xe máy điện cao cấp. Ảnh: Tổng hợp





Theo thông báo từ Honda Việt Nam (HVN) hồi tháng 1/2026, mẫu xe máy điện Honda CUV e: sẽ chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 26/03/2026.

Vốn được định vị ở phân khúc cao cấp, Honda CUV e: được Honda tích hợp hàng loạt trang bị và công nghệ hiện đại.

Một trong những điểm nổi bật của Honda CUV e: là hệ thống pin Mobile Power Pack e: (MPP) do Honda phát triển. Loại pin này cho phép người dùng đổi pin trực tiếp tại các trạm đặt ở hệ thống HEAD kinh doanh xe điện. Đặc biệt, mỗi khách hàng được cấp thẻ chip NFC để thực hiện thao tác đổi pin nhanh chóng.

Với trọng lượng khoảng 10 kg mỗi viên, việc tháo lắp pin tương đối thuận tiện. Đáng chú ý, HVN cho biết người dùng được miễn phí toàn bộ chi phí đổi pin, qua đó tối ưu chi phí vận hành.

Trong trường hợp không đổi pin tại trạm, người dùng có thể sạc pin tại nhà bằng bộ sạc đi kèm. Thời gian sạc đầy từ 0–100% khoảng 6 giờ, cho quãng đường tối đa 73 km mỗi lần sạc. Khi kết hợp với hệ thống đổi pin, mẫu xe có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt hằng ngày, thậm chí phục vụ các hành trình dài mà không phải chờ sạc quá lâu.

Về vận hành, Honda CUV e: được trang bị động cơ điện đặt giữa với công suất định danh 4,2 kW, cho công suất tối đa 6,0 kW tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22 Nm tại 2.300 vòng/phút. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 80 km/h. Ba chế độ lái gồm Tiêu chuẩn, Thể thao và Tiết kiệm được bố trí nút chuyển đổi ngay trên tay lái phải, giúp người dùng linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu.

Mẫu xe điện này của Honda với giá bán từ 45 triệu cho phiên bản thuê pin. Ảnh: Tổng hợp





Hệ thống an toàn trên xe gồm phanh đĩa trước và sau, tích hợp công nghệ phân bổ lực phanh CBS. Kết hợp với giảm xóc ống lồng phía trước, lò xo đôi phía sau và lốp không săm kích thước lớn, CUV e: được kỳ vọng mang lại khả năng vận hành ổn định trong điều kiện giao thông đô thị.

CUV e: còn gây ấn tượng nhờ loạt trang bị công nghệ hiện đại. Xe sử dụng hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ và chìa khóa thông minh Smartkey tích hợp chức năng chống trộm.

Điểm nhấn nằm ở màn hình TFT màu 7 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua nền tảng Honda RoadSync Duo, cho phép hiển thị điều hướng, quản lý cuộc gọi, âm nhạc và nhiều tiện ích khác. Hộc chứa đồ phía trước đi kèm cổng sạc USB Type-C góp phần tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Về thiết kế, Honda CUV e: theo đuổi phong cách hiện đại, mang hơi hướng tương lai với các đường nét bo cong mềm mại kết hợp chi tiết thể thao.

Tổng thể xe gợi liên tưởng đến dòng SH ở phiên bản thuần điện. Mẫu xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.893 x 664 x 1.101 mm, chiều cao yên 765 mm và trọng lượng khoảng 118 kg, phù hợp thể trạng nhiều người dùng Việt Nam. Sàn để chân phẳng cùng yên xe dày tạo tư thế ngồi thoải mái.

Xe sử dụng vành đúc 12 inch thiết kế 5 chấu kép, đi kèm lốp không săm kích thước 100/90-12 phía trước và 110/90-12 phía sau, góp phần đảm bảo độ bám đường và sự ổn định khi vận hành.

Giá xe máy điện Honda CUV e:

Theo thông tin từ Honda Việt Nam (HVN) công bố hồi tháng 1/2026, Honda CUV e: được phân phối tại Việt Nam theo hai hình thức. Phiên bản kèm 2 pin và 2 bộ sạc có giá 65 triệu đồng (đã bao gồm VAT 10%). Trong khi đó, bản không kèm pin, đã bao gồm 2 bộ sạc, có giá 45 triệu đồng; khách hàng có thể thuê 2 pin với chi phí 250.000 đồng/tháng (đã gồm VAT).

Theo thông tin từ Honda Việt Nam (HVN) công bố hồi tháng 1/2026, Honda CUV e: được phân phối tại Việt Nam theo hai hình thức. Phiên bản kèm 2 pin và 2 bộ sạc có giá 65 triệu đồng (đã bao gồm VAT 10%). Trong khi đó, bản không kèm pin, đã bao gồm 2 bộ sạc, có giá 45 triệu đồng; khách hàng có thể thuê 2 pin với chi phí 250.000 đồng/tháng (đã gồm VAT).

So với mặt bằng chung của thị trường xe máy điện, mức giá này đặt CUV e: vào nhóm cao cấp, song được đánh giá tương xứng với trang bị và công nghệ mà mẫu xe sở hữu.

Với mức giá được đánh giá hợp lý trong phân khúc, hệ thống đổi pin miễn phí cùng loạt trang bị hiện đại, Honda CUV e: được xem là lựa chọn đáng cân nhắc đối với khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe điện phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày tại đô thị.

