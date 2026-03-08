Xe máy điện giá 45 triệu đồng của Honda bán ở Việt Nam trang bị cao cấp, công suất cao, pin rời tháo lắp tiện lợi, rẻ ngang xe Lead
GĐXH - Xe máy điện Honda CUV e: sẽ chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 26/03/2026 sở hữu trang bị cap cấp vượt tầm.
Xe máy điện của Honda ở Việt Nam trang bị cực cao cấp, công suất cao, pin rời tháo lắp tiện lợi
Theo thông báo từ Honda Việt Nam (HVN) hồi tháng 1/2026, mẫu xe máy điện Honda CUV e: sẽ chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 26/03/2026.
Vốn được định vị ở phân khúc cao cấp, Honda CUV e: được Honda tích hợp hàng loạt trang bị và công nghệ hiện đại.
Một trong những điểm nổi bật của Honda CUV e: là hệ thống pin Mobile Power Pack e: (MPP) do Honda phát triển. Loại pin này cho phép người dùng đổi pin trực tiếp tại các trạm đặt ở hệ thống HEAD kinh doanh xe điện. Đặc biệt, mỗi khách hàng được cấp thẻ chip NFC để thực hiện thao tác đổi pin nhanh chóng.
Với trọng lượng khoảng 10 kg mỗi viên, việc tháo lắp pin tương đối thuận tiện. Đáng chú ý, HVN cho biết người dùng được miễn phí toàn bộ chi phí đổi pin, qua đó tối ưu chi phí vận hành.
Trong trường hợp không đổi pin tại trạm, người dùng có thể sạc pin tại nhà bằng bộ sạc đi kèm. Thời gian sạc đầy từ 0–100% khoảng 6 giờ, cho quãng đường tối đa 73 km mỗi lần sạc. Khi kết hợp với hệ thống đổi pin, mẫu xe có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt hằng ngày, thậm chí phục vụ các hành trình dài mà không phải chờ sạc quá lâu.
Về vận hành, Honda CUV e: được trang bị động cơ điện đặt giữa với công suất định danh 4,2 kW, cho công suất tối đa 6,0 kW tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22 Nm tại 2.300 vòng/phút. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 80 km/h. Ba chế độ lái gồm Tiêu chuẩn, Thể thao và Tiết kiệm được bố trí nút chuyển đổi ngay trên tay lái phải, giúp người dùng linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu.
Hệ thống an toàn trên xe gồm phanh đĩa trước và sau, tích hợp công nghệ phân bổ lực phanh CBS. Kết hợp với giảm xóc ống lồng phía trước, lò xo đôi phía sau và lốp không săm kích thước lớn, CUV e: được kỳ vọng mang lại khả năng vận hành ổn định trong điều kiện giao thông đô thị.
CUV e: còn gây ấn tượng nhờ loạt trang bị công nghệ hiện đại. Xe sử dụng hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ và chìa khóa thông minh Smartkey tích hợp chức năng chống trộm.
Điểm nhấn nằm ở màn hình TFT màu 7 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua nền tảng Honda RoadSync Duo, cho phép hiển thị điều hướng, quản lý cuộc gọi, âm nhạc và nhiều tiện ích khác. Hộc chứa đồ phía trước đi kèm cổng sạc USB Type-C góp phần tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.
Về thiết kế, Honda CUV e: theo đuổi phong cách hiện đại, mang hơi hướng tương lai với các đường nét bo cong mềm mại kết hợp chi tiết thể thao.
Tổng thể xe gợi liên tưởng đến dòng SH ở phiên bản thuần điện. Mẫu xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.893 x 664 x 1.101 mm, chiều cao yên 765 mm và trọng lượng khoảng 118 kg, phù hợp thể trạng nhiều người dùng Việt Nam. Sàn để chân phẳng cùng yên xe dày tạo tư thế ngồi thoải mái.
Xe sử dụng vành đúc 12 inch thiết kế 5 chấu kép, đi kèm lốp không săm kích thước 100/90-12 phía trước và 110/90-12 phía sau, góp phần đảm bảo độ bám đường và sự ổn định khi vận hành.
Giá xe máy điện Honda CUV e:
Vốn được định vị ở phân khúc cao cấp, Honda CUV e: được Honda tích hợp hàng loạt trang bị và công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, với chính sách bán hàng linh hoạt vừa được công bố, mẫu xe điện này mang đến cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn cho người tiêu dùng, đi kèm nhiều tiện ích trong quá trình sử dụng.
Theo thông tin từ Honda Việt Nam (HVN) công bố hồi tháng 1/2026, Honda CUV e: được phân phối tại Việt Nam theo hai hình thức. Phiên bản kèm 2 pin và 2 bộ sạc có giá 65 triệu đồng (đã bao gồm VAT 10%). Trong khi đó, bản không kèm pin, đã bao gồm 2 bộ sạc, có giá 45 triệu đồng; khách hàng có thể thuê 2 pin với chi phí 250.000 đồng/tháng (đã gồm VAT).
So với mặt bằng chung của thị trường xe máy điện, mức giá này đặt CUV e: vào nhóm cao cấp, song được đánh giá tương xứng với trang bị và công nghệ mà mẫu xe sở hữu.
Với mức giá được đánh giá hợp lý trong phân khúc, hệ thống đổi pin miễn phí cùng loạt trang bị hiện đại, Honda CUV e: được xem là lựa chọn đáng cân nhắc đối với khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe điện phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày tại đô thị.
Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa
Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.
Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng
VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).
Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.
Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.
Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.
Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng
Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.
Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.
Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.
Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.
Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng
Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.
Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.
Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.
Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng
Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.
NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.
Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.
Tỷ giá USD/VND hôm nay 7/3: USD tại ngân hàng đi ngang, thị trường tự do giảm nhẹGiá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Tỷ giá USD/VND hôm nay (7/3) trong nước ghi nhận diễn biến ổn định tại các ngân hàng thương mại, trong khi giá USD trên thị trường tự do giảm nhẹ so với phiên trước.
Hatchback hạng A giá 168 triệu đồng thiết kế thanh lịch, 5 cửa, 3 màu tùy chọn, công nghệ vượt tầm, rẻ hơn Kia Morning chỉ như Honda SH cực hợp với chị em nếu bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Hatchback hạng A Wuling Hongguang Mini EV nếu được bán tại Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt với các chị em nhờ thiết kế dễ thương cùng 3 màu tùy chọn.
Giá xăng dầu tiếp tục bật tăng rất mạnh, xăng RON95-III vượt ngưỡng 27.000 đồng/lítGiá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Chiều 7/3, Bộ Công Thương có văn bản hỏa tốc số gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.
Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt chung cư tại 3 phường mới Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai tháng 3/2026Giá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai được hình thành từ quận Hai Bà Trưng cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Trải nghiệm xe máy điện giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển tựa Vespa, động cơ 1.600W, đi 95 km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện phong cách Vespa giá dưới 19 triệu đồng gây chú ý với động cơ 1.600W, đi tới 95 km/lần sạc và thiết kế thời trang đa sắc màu.
Xe máy điện giảm giá mạnh tới hàng chục triệu, chỉ từ 21,9 triệu đồng đã sở hữu hàng xịn, thương hiệu lớnGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện Honda, Yadea, Yamaha đều đang được áp dụng khuyến mại hàng triệu đồng dịp đầu năm tại các đại lý.
Hà Nội: Nhà riêng tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được rao bán rầm rộ tháng 3/2026, giá bán khiến người mua bất ngờGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng trên địa bàn 3 phường được sáp nhập từ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũ đang duy trì ở ngưỡng khá cao.
Xe máy điện giá 27,5 triệu ở Việt Nam trang bị công nghệ ô tô, đi 181km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện mới chỉ từ 27 triệu đồng, đi tối đa 181 km/lần sạc và tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ như ô tô.
Gửi 200 triệu đồng 12 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.
Giá bạc hôm nay (6/2): Thị trường trong nước phục hồi nhẹ, biên độ tăng chênh lệchGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay có sự phục hồi nhẹ khi giá bán ra của các thương hiệu có biên độ dao động khoảng 900.000 đến 1,8 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 6/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sốc bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm mạnh theo theo thị trường quốc tế, vàng miếng SJC giảm 2,2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng.