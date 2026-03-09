Giá bạc hôm nay (9/3): Mở phiên giảm sâu, thị trường trong nước bất ngờ 'trở mình' tăng mạnh
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận biến động đáng chú ý khi mở phiên giảm mạnh, nhưng sau nhiều nhịp điều chỉnh, thị trường trong nước bất ngờ đảo chiều tăng giá.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay giảm sâu ngay khi mở phiên. Theo đó, sáng nay, hệ thống Phú Quý mở phiên giảm tới 151.000 đồng/lượng so với phiên trước đó, đưa giá bạc về mức 83,0 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 3,113 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, sau các nhịp điều chỉnh liên tiếp, đến khoảng 10h sáng cùng ngày, giá bán ra tại Phú Quý đã tăng lên mức 85,3 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 3,201 triệu đồng/lượng.
Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại hệ thống Ancarat. Mở phiên, giá bạc tại đây giảm khoảng 140.000 đồng/lượng so với cuối tuần, giao dịch quanh mức 82,3 triệu đồng/kg. Sau đó, giá nhanh chóng phục hồi và neo lên ngưỡng 84,2 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 3,193 triệu đồng/lượng.
Như vậy, chỉ trong chưa đầy một buổi sáng, biên độ tăng trung bình của nhiều thương hiệu bạc trong nước đã lên tới khoảng 1,7 triệu đồng/kg.
Trong khi đó, DOJI niêm yết giá bạc DOJI 99.9 ở mức 3,115 triệu đồng/lượng và 15,575 triệu đồng/5 lượng.
Đi ngược xu hướng chung, hệ thống Sacombank-SBJ – vốn thường có mức giá cao hơn thị trường – lại ghi nhận xu hướng giảm nhẹ. Giá bạc Kim Phúc Lộc mở phiên ở mức 87,9 triệu đồng/kg nhưng sau các nhịp điều chỉnh đã lùi về 87,7 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 3,291 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện đang dao động quanh mức 82 USD/oz, cho thấy xu hướng biến động nhẹ so với các phiên trước.
Tỷ giá USD/VND hôm nay 9/3: USD chợ đen áp sát mốc 27.000 đồngGiá cả thị trường - 2 phút trước
GĐXH - Tỷ giá USD/VND hôm nay (9/3) ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại các ngân hàng thương mại, trong khi thị trường tự do tiếp tục leo thang và áp sát mốc 27.000 đồng/USD.
Giá vàng hôm nay 9/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?Giá cả thị trường - 30 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay đột ngột lao dốc, vàng miếng SJC sáng nay giảm tới 2,5 triệu đồng/lượng.
Tháng 3/2026, nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 32 phút trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ những căn nhà riêng nằm trên mặt đường lớn, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) cũng đã tăng cao, vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn.
Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e giảm sốc, thấp kỷ lục, hàng cao cấp rẻ chưa từng có, cực dễ muaGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 17 Pro Max cũng đã dễ mua hơn trước còn iPhone Air tiếp tục ghi nhận kỷ lục giảm giá.
Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng đẹp lấn át SH Mode, trang bị ấn tượng, rẻ chỉ như VisionGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc không chỉ thu hút sự chú ý bằng ngoại hình đẹp mắt, thời trang hơn Honda Vision và SH Mode, mà còn gây ấn tượng nhờ loạt trang bị hiện đại.
Hatchback hạng B giá 240 triệu đồng thiết kế sang xịn, hỗ trợ lái nâng cao với 12 radar siêu âm, chạy 530km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning sẽ về Việt NamGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hatchback hạng B sở hữu thiết kế bắt mắt, trang bị công nghệ hiện đại cùng mức giá dễ tiếp cận đang thu hút nhiều sự chú ý, đặt ra câu hỏi về khả năng sớm góp mặt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.
Các nhà xe rục rịch tăng giá vé và cước vận chuyểnGiá cả thị trường - 17 giờ trước
Không chỉ tăng giá vé, một số doanh nghiệp vận tải còn phải tính toán lại một số tuyến cố định do khó khăn về nguồn nhiên liệu.
Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm cực sốc, thấp kỷ lục, Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thếGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá xe ô tô Honda đang cực hấp dẫn bởi ưu đãi lớn, nhiều mẫu xe hạng B thậm chí còn thấp hơn cả xe hạng A.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê biệt thự tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy đang dao động phổ biến từ 30 cho đến hơn 200 triệu đồng/tháng.
Hatchback hạng A giá 185 triệu đồng của Toyota 4 phiên bản tùy chọn, thiết kế thể thao, 6 túi khí an toàn, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH phù hợp với người chưa giàuGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hatchback hạng A của Toyota sở hữu diện mạo trẻ trung, trang bị tiện nghi đáng chú ý cùng gói an toàn nổi bật.
Xe máy điện giá 45 triệu đồng của Honda bán ở Việt Nam trang bị cao cấp, công suất cao, pin rời tháo lắp tiện lợi, rẻ ngang xe LeadGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện Honda CUV e: sẽ chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 26/03/2026 sở hữu trang bị cap cấp vượt tầm.