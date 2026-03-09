Giá bạc hôm nay (9/3): Mở phiên giảm sâu, thị trường trong nước bất ngờ 'trở mình' tăng mạnh

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay giảm sâu ngay khi mở phiên. Theo đó, sáng nay, hệ thống Phú Quý mở phiên giảm tới 151.000 đồng/lượng so với phiên trước đó, đưa giá bạc về mức 83,0 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 3,113 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, sau các nhịp điều chỉnh liên tiếp, đến khoảng 10h sáng cùng ngày, giá bán ra tại Phú Quý đã tăng lên mức 85,3 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 3,201 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý tỏng 7 ngày qua cho thấy rõ xu hướng giảm của mặt hàng bạc.

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại hệ thống Ancarat. Mở phiên, giá bạc tại đây giảm khoảng 140.000 đồng/lượng so với cuối tuần, giao dịch quanh mức 82,3 triệu đồng/kg. Sau đó, giá nhanh chóng phục hồi và neo lên ngưỡng 84,2 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 3,193 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy một buổi sáng, biên độ tăng trung bình của nhiều thương hiệu bạc trong nước đã lên tới khoảng 1,7 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, DOJI niêm yết giá bạc DOJI 99.9 ở mức 3,115 triệu đồng/lượng và 15,575 triệu đồng/5 lượng.

Đi ngược xu hướng chung, hệ thống Sacombank-SBJ – vốn thường có mức giá cao hơn thị trường – lại ghi nhận xu hướng giảm nhẹ. Giá bạc Kim Phúc Lộc mở phiên ở mức 87,9 triệu đồng/kg nhưng sau các nhịp điều chỉnh đã lùi về 87,7 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 3,291 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện đang dao động quanh mức 82 USD/oz, cho thấy xu hướng biến động nhẹ so với các phiên trước.

Bảng giá bạc hôm nay của hệ thống Phú Quý.

Bảng giá bạc hôm nay của hệ thống Ancarat.

