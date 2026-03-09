Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng đẹp lấn át SH Mode, trang bị ấn tượng, rẻ chỉ như Vision

Xe ga 125cc giá 63 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp, trang bị vượt trội SH, rẻ chỉ ngang SH Mode làm xiêu lòng khách mua GĐXH - Xe ga 125cc của Honda gây ấn tượng mạnh với thiết kế góc cạnh, thể thao ăn đứt SH Mode, xe còn được trang bị khối động cơ 125cc mạnh mẽ và màn hình kỹ thuật số ‘xịn’ hơn Honda Vision.

Xe ga 125cc đẹp lấn át SH Mode, trang bị ấn tượng

Yamaha Fazzio 2026 Special Edition

Sau khi ra mắt Fazzio 2026 vào cuối tháng 1 năm nay, Yamaha Motor Indonesia lại vừa chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt mới của mẫu xe này với phối màu "Starry Night" (Đêm đầy sao) cực kỳ ấn tượng.

Điểm đặc biệt khiến Yamaha Fazzio 2026 Special Edition (Starry Night) ngay lập tức lọt vào "mắt xanh" của các khách hàng trẻ chính là màu sơn Starry Night mới. Không giống như những gam màu đơn sắc truyền thống trên Honda Vision hay SH Mode, phiên bản đặc biệt của Fazzio sử dụng công nghệ sơn chuyển sắc độc đáo. Với công nghệ này, tùy vào góc độ ánh sáng mặt trời mà thân xe sẽ chuyển đổi linh hoạt giữa các tông màu xanh đậm, tím và đen, mô phỏng bầu trời đêm đầy tinh tú. Màu sơn đặc biệt mới giúp Yamaha Fazzio không chỉ dừng lại ở một phương tiện di chuyển, mà còn là một món phụ kiện thời trang đẳng cấp.

Nhà sản xuất cũng chăm chút kỹ lưỡng tới từng chi tiết nhỏ trên phiên bản đặc biệt của Fazzio, với việc thay tem dán thông thường bằng logo chữ F phía trước dạng nổi để làm tăng cảm giác cao cấp. Phiên bản này cũng có vài điểm nhấn chrome nhẹ nhàng ở ốp hồng, đi kèm gương chiếu hậu được sơn cùng màu thân xe.

Bên cạnh ngoại hình độc đáo, bắt mắt thì Yamaha Fazzio 2026 Special Edition còn ghi điểm nhờ hệ truyền động hybrid tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Hệ truyền động này sử dụng động cơ 124,8cc thế hệ mới với công nghệ Bluecore, giống như động cơ của Yamaha Freego và Yamaha Grand Filano. Động cơ sản sinh ra công suất tối đa 8,4 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,6 Nm tại 4.500 vòng/phút.

Yamaha Fazzio Special Edition còn sở hữu hệ thống chìa khoá thông minh

Mẫu xe này có 2 nguồn năng lượng hỗ trợ lẫn nhau, đó là năng lượng từ động cơ xăng và năng lượng từ hệ thống hỗ trợ khởi động điện, giúp tăng tốc mạnh mẽ và mượt mà hơn, đặc biệt khi chở người, hàng hóa và khi lên dốc. Nhờ trợ lực điện, động cơ xăng được giảm bớt gánh nặng, giúp mức tiêu hao nhiên liệu giảm xuống cực kỳ ấn tượng, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với khả năng tiết kiệm xăng "trứ danh" của các dòng xe nhà Honda.

Dù nằm trong phân khúc xe tay ga nhỏ gọn, nhưng trang bị trên Yamaha Fazzio Special Edition khiến nhiều người phải cân nhắc khi so sánh với Honda Vision hay thậm chí mẫu xe ở tầm giá cao hơn là SH Mode. Cụ thể thì xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số hiện đại với màn hình LCD có hỗ trợ kết nối Y-Connect. Trang bị này cho phép người dùng theo dõi tình trạng xe, vị trí đỗ và nhận thông báo cuộc gọi ngay trên mặt đồng hồ kỹ thuật số.

Chưa hết, Yamaha Fazzio Special Edition còn sở hữu hệ thống chìa khoá thông minh Smartkey an toàn và tiện lợi. Mẫu xe tay ga của Yamaha cũng có cốp chứa đồ động rãi dưới yên xe cùng với hộc để đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của gen Z "luôn luôn kết nối".

Yamaha Fazzio Special Edition mới cũng được trang bị hệ thống phanh khá cơ bả

Giống như Honda Vision và SH Mode, Yamaha Fazzio Special Edition mới cũng được trang bị hệ thống phanh khá cơ bản, bao gồm phanh đĩa trước và phanh tang trống sau. Hệ thống treo bao gồm phuộc trước dạng ống lồng, kết hợp cùng giảm xóc lò xo đơn ở phía sau đủ để đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong đô thị. Xe sử dụng lốp không săm 110/70-12 ở cả bánh trước và bánh sau, giúp người dùng yên tâm khi di chuyển trên đường ướt hay những đoạn đường gồ ghề.

Giá xe ga 125cc Yamaha Fazzio Special Edition

Xe sẽ được bán ra thị trường Indonesia với mức giá đề xuất 25.250.000 IDR, tương đương khoảng 40 triệu đồng tiền Việt.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.