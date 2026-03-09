Tháng 3/2026, nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn
GĐXH - Hiện nay, không chỉ những căn nhà riêng nằm trên mặt đường lớn, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) cũng đã tăng cao, vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn.
Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn
Bước sang tháng 3/2026 nhà riêng trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội vẫn duy trì được sức nóng khi lượng thông tin rao bán rầm rộ, giá bán duy trì ở ngưỡng cao. Thậm chí ngay cả những căn nhà có diện tích khiêm tốn, nằm sâu trong ngõ cũng đã xác lập mặt bằng giá mới.
Cụ thể, khảo sát trên nền tảng trực tuyến batdongsan.com.vn căn nhà riêng thiết kế 6 tầng, rộng 35m2, nằm trên mặt ngõ rộng 3m tại đường Trần Khát Chân, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (tức phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng cũ) hiện đang được rao bán với giá 9,8 tỷ đồng, tương đương 280 triệu đồng/m2.
Căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 52m2, nằm trên mặt ngõ rộng 2m tại phường Bạch Mai hiện đang được rao bán với giá 11,95 tỷ đồng, tương đương 229,81 triệu đồng/m2.
Tại phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 47m2, nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m hiện đang được rao bán với giá 12,95 tỷ đồng, tương đương 275,53 triệu đồng/m2.
Như vậy đầu năm 2026, giá nhà riêng tại Hà Nội nói chung, đặc biệt giá nhà riêng trên địa bàn 3 phường mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ quận Hai Bà Trưng cũ vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại khu vực 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy cũng đã vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn.
3 phường mới của quận Hai Bà Trưng sau sáp nhập
Phường Hai Bà Trưng
Sau thời điểm sáp nhập, phường Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.
Phường Vĩnh Tuy
Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.
Phường Bạch Mai
Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.
Giá bạc hôm nay (9/3): Mở phiên giảm sâu, thị trường trong nước bất ngờ 'trở mình' tăng mạnhGiá cả thị trường - 1 phút trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận biến động đáng chú ý khi mở phiên giảm mạnh, nhưng sau nhiều nhịp điều chỉnh, thị trường trong nước bất ngờ đảo chiều tăng giá.
Tỷ giá USD/VND hôm nay 9/3: USD chợ đen áp sát mốc 27.000 đồngGiá cả thị trường - 3 phút trước
GĐXH - Tỷ giá USD/VND hôm nay (9/3) ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại các ngân hàng thương mại, trong khi thị trường tự do tiếp tục leo thang và áp sát mốc 27.000 đồng/USD.
Giá vàng hôm nay 9/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?Giá cả thị trường - 31 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay đột ngột lao dốc, vàng miếng SJC sáng nay giảm tới 2,5 triệu đồng/lượng.
Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e giảm sốc, thấp kỷ lục, hàng cao cấp rẻ chưa từng có, cực dễ muaGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 17 Pro Max cũng đã dễ mua hơn trước còn iPhone Air tiếp tục ghi nhận kỷ lục giảm giá.
Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng đẹp lấn át SH Mode, trang bị ấn tượng, rẻ chỉ như VisionGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc không chỉ thu hút sự chú ý bằng ngoại hình đẹp mắt, thời trang hơn Honda Vision và SH Mode, mà còn gây ấn tượng nhờ loạt trang bị hiện đại.
Hatchback hạng B giá 240 triệu đồng thiết kế sang xịn, hỗ trợ lái nâng cao với 12 radar siêu âm, chạy 530km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning sẽ về Việt NamGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hatchback hạng B sở hữu thiết kế bắt mắt, trang bị công nghệ hiện đại cùng mức giá dễ tiếp cận đang thu hút nhiều sự chú ý, đặt ra câu hỏi về khả năng sớm góp mặt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.
Các nhà xe rục rịch tăng giá vé và cước vận chuyểnGiá cả thị trường - 17 giờ trước
Không chỉ tăng giá vé, một số doanh nghiệp vận tải còn phải tính toán lại một số tuyến cố định do khó khăn về nguồn nhiên liệu.
Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm cực sốc, thấp kỷ lục, Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thếGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá xe ô tô Honda đang cực hấp dẫn bởi ưu đãi lớn, nhiều mẫu xe hạng B thậm chí còn thấp hơn cả xe hạng A.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê biệt thự tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy đang dao động phổ biến từ 30 cho đến hơn 200 triệu đồng/tháng.
Hatchback hạng A giá 185 triệu đồng của Toyota 4 phiên bản tùy chọn, thiết kế thể thao, 6 túi khí an toàn, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH phù hợp với người chưa giàuGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hatchback hạng A của Toyota sở hữu diện mạo trẻ trung, trang bị tiện nghi đáng chú ý cùng gói an toàn nổi bật.
Xe máy điện giá 45 triệu đồng của Honda bán ở Việt Nam trang bị cao cấp, công suất cao, pin rời tháo lắp tiện lợi, rẻ ngang xe LeadGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện Honda CUV e: sẽ chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 26/03/2026 sở hữu trang bị cap cấp vượt tầm.