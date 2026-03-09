Tháng 3/2026, nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Bước sang tháng 3/2026 nhà riêng trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội vẫn duy trì được sức nóng khi lượng thông tin rao bán rầm rộ, giá bán duy trì ở ngưỡng cao. Thậm chí ngay cả những căn nhà có diện tích khiêm tốn, nằm sâu trong ngõ cũng đã xác lập mặt bằng giá mới.

Cụ thể, khảo sát trên nền tảng trực tuyến batdongsan.com.vn căn nhà riêng thiết kế 6 tầng, rộng 35m2, nằm trên mặt ngõ rộng 3m tại đường Trần Khát Chân, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (tức phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng cũ) hiện đang được rao bán với giá 9,8 tỷ đồng, tương đương 280 triệu đồng/m2.

Căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 52m2, nằm trên mặt ngõ rộng 2m tại phường Bạch Mai hiện đang được rao bán với giá 11,95 tỷ đồng, tương đương 229,81 triệu đồng/m2.

Tại phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 47m2, nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m hiện đang được rao bán với giá 12,95 tỷ đồng, tương đương 275,53 triệu đồng/m2.

Như vậy đầu năm 2026, giá nhà riêng tại Hà Nội nói chung, đặc biệt giá nhà riêng trên địa bàn 3 phường mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ quận Hai Bà Trưng cũ vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại khu vực 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy cũng đã vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn.

3 phường mới của quận Hai Bà Trưng sau sáp nhập

Phường Hai Bà Trưng

Sau thời điểm sáp nhập, phường Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Vĩnh Tuy

Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Bạch Mai

Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.