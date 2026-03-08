Các nhà xe rục rịch tăng giá vé và cước vận chuyển
Không chỉ tăng giá vé, một số doanh nghiệp vận tải còn phải tính toán lại một số tuyến cố định do khó khăn về nguồn nhiên liệu.
Ngày 8-3, Nhà xe Hải Luân (tuyến TPHCM - Đắk Lắk) thông báo tăng thêm 50.000 đồng mỗi vé. Theo đơn vị này, việc điều chỉnh giá là do chi phí nhiên liệu tăng quá cao, khiến chi phí vận hành của nhà xe đội lên đáng kể. "Đây là điều nhà xe không hề mong muốn, mong khách hàng thấu hiểu" - nhà xe này bày tỏ.
Một nhà xe khác chạy tuyến Gia Lai - Quảng Ngãi cũng cho biết buộc phải tăng giá vé thêm 50.000 đồng, đồng thời điều chỉnh phí vận chuyển hàng hóa tăng từ 10.000 đến 20.000 đồng mỗi kiện. Đại diện nhà xe này nói: "Giá dầu tăng mạnh bắt buộc phải tăng giá, khách thông cảm thôi chứ biết làm sao!".
Không chỉ tăng giá vé, một số doanh nghiệp vận tải còn phải tạm dừng một số tuyến cố định do khó khăn về nguồn nhiên liệu.
Cụ thể, ông Hoàng Văn Thủy, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Hoàng Thủy, cho biết doanh nghiệp đang vận hành gần 100 xe khách đường dài. Tuy nhiên, do giá nhiên liệu tăng quá cao trong khi giá cước vận tải theo tuyến chưa được cơ quan chức năng chấp thuận điều chỉnh, công ty buộc phải cắt giảm số chuyến.
Theo ông Thủy, từ ngày 7-3 doanh nghiệp đã tạm dừng khoảng 50% số xe khách đang khai thác. Dự kiến đến ngày 9-3, số xe tạm dừng có thể lên tới 70% tổng đội xe.
Đối với mảng vận chuyển hàng hóa, doanh nghiệp hiện có gần 50 xe tải nhưng cũng gặp khó khăn khi chưa thể tăng giá cước ngay do lượng hàng hóa vận chuyển chưa nhiều. Tuy vậy, trong thời gian tới doanh nghiệp dự kiến sẽ điều chỉnh mạnh giá cước để bù đắp chi phí.
Cụ thể, cước vận chuyển hàng hóa tuyến ngắn dự kiến tăng từ 2.000 đồng/kg lên 4.000 đồng/kg, còn tuyến dài có thể tăng từ 8.000 đồng/kg lên 15.000 đồng/kg.
Ở lĩnh vực vận tải hàng hóa, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Dịch vụ Thanh Nhàn, cho biết doanh nghiệp đang chịu áp lực chi phí rất lớn.
Theo ông Nhàn, hầu hết các chi phí vận hành đều tăng nhưng doanh nghiệp chưa thể tăng giá cước do thị trường vận tải cạnh tranh rất khốc liệt. Tuy nhiên, với mức tăng mạnh của giá nhiên liệu hiện nay, công ty buộc phải điều chỉnh giá cước tăng khoảng 5%-10%. Dù vậy, mức tăng này chỉ bù đắp được một phần chi phí phát sinh. Nếu giá nhiên liệu tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới, doanh nghiệp có thể phải tiếp tục điều chỉnh giá cước thêm từ 5% đến 10% nữa.
Tuần qua, do ảnh hưởng tình hình chiến sự ở Trung Đông, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã có 2 lần liên tục điều chỉnh giá nhiên liệu. Trong đó, giá xăng E5 RON 92 đã tăng 5.703 đồng/lít; giá xăng RON 95 III tăng 6.896 đồng/lít; giá dầu diesel tăng 10.965 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 5.607 đồng/kg.
Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm cực sốc, thấp kỷ lục, Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thếGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá xe ô tô Honda đang cực hấp dẫn bởi ưu đãi lớn, nhiều mẫu xe hạng B thậm chí còn thấp hơn cả xe hạng A.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê biệt thự tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy đang dao động phổ biến từ 30 cho đến hơn 200 triệu đồng/tháng.
Hatchback hạng A giá 185 triệu đồng của Toyota 4 phiên bản tùy chọn, thiết kế thể thao, 6 túi khí an toàn, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH phù hợp với người chưa giàuGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Hatchback hạng A của Toyota sở hữu diện mạo trẻ trung, trang bị tiện nghi đáng chú ý cùng gói an toàn nổi bật.
Giá nhà tập thể tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, cùng với tốc độ tăng giá chung của nhiều loại hình nhà ở khác, những căn nhà tập thể cũ tại 3 phường mới phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được sáp nhập từ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũ cũng đang được rao bán với giá hơn 4 tỷ đồng/căn.
Xe máy điện giá 45 triệu đồng của Honda bán ở Việt Nam trang bị cao cấp, công suất cao, pin rời tháo lắp tiện lợi, rẻ ngang xe LeadGiá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện Honda CUV e: sẽ chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 26/03/2026 sở hữu trang bị cap cấp vượt tầm.
Tỷ giá USD/VND hôm nay 7/3: USD tại ngân hàng đi ngang, thị trường tự do giảm nhẹGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Tỷ giá USD/VND hôm nay (7/3) trong nước ghi nhận diễn biến ổn định tại các ngân hàng thương mại, trong khi giá USD trên thị trường tự do giảm nhẹ so với phiên trước.
Hatchback hạng A giá 168 triệu đồng thiết kế thanh lịch, 5 cửa, 3 màu tùy chọn, công nghệ vượt tầm, rẻ hơn Kia Morning chỉ như Honda SH cực hợp với chị em nếu bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Hatchback hạng A Wuling Hongguang Mini EV nếu được bán tại Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt với các chị em nhờ thiết kế dễ thương cùng 3 màu tùy chọn.
Giá xăng dầu tiếp tục bật tăng rất mạnh, xăng RON95-III vượt ngưỡng 27.000 đồng/lítGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Chiều 7/3, Bộ Công Thương có văn bản hỏa tốc số gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.
Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt chung cư tại 3 phường mới Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai tháng 3/2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai được hình thành từ quận Hai Bà Trưng cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Trải nghiệm xe máy điện giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển tựa Vespa, động cơ 1.600W, đi 95 km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện phong cách Vespa giá dưới 19 triệu đồng gây chú ý với động cơ 1.600W, đi tới 95 km/lần sạc và thiết kế thời trang đa sắc màu.
Xe máy điện giá 27,5 triệu ở Việt Nam trang bị công nghệ ô tô, đi 181km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện mới chỉ từ 27 triệu đồng, đi tối đa 181 km/lần sạc và tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ như ô tô.