Thực phẩm ít muối và natri tốt cho thận
GĐXH - Đâu là danh sách các loại thức ăn tốt cho thận mà người bệnh suy thận hoặc sỏi thận cần quan tâm? Tất cả sẽ được giải đáp ngay trong bài viết sau.
Ăn gì tốt cho thận?
|
Dinh dưỡng
|
Hàm lượng kiêng cữ tốt cho thận
|
Điều kiện áp dụng
|
Natri (thành phần chính của muối ăn, bột ngọt, bột nêm,…)
|
<2300 mg / ngày
|
Áp dụng cho tất cả mọi đối tượng
|
Kali
|
2000 – 3000 mg / ngày
|
Chỉ cần kiêng khi mắc bệnh thận mạn tính từ giai đoạn IIIA, IIIB, IV và V
|
Phốt pho
|
600 – 800 mg / ngày
|
Chỉ cần kiêng khi mắc bệnh thận mạn tính từ giai đoạn IIIA, IIIB, IV và V
|
Protein
|
– Người khỏe mạnh: 1 – 1.2g protein / kg cơ thể / ngày
– Người suy thận: 0.6 – 0.8g protein / kg cơ thể / ngày)
– Người sỏi thận: <80g protein / ngày
|
Hàm lượng kiêng cữ tùy vào nhóm đối tượng
|
Oxalate
|
40 – 50 mg / ngày
|
Chỉ cần kiêng khi đã được chẩn đoán sỏi thận
Thực phẩm ít muối và natri tốt cho thận
Đứng đầu trong danh sách thực phẩm tốt cho thận là các loại thức ăn ít muối và natri. Các nhóm thực phẩm ít natri, tốt cho thận mà bất kỳ ai cũng nên tiêu thụ bao gồm:
Rau củ quả: Cải bó xôi, cà rốt, củ cải;
Trái cây: Dưa hấu, dâu, táo, lê;
Các loại hạt: Hạt lanh, hạt chia, hạt hướng dương;
Ngũ cốc: Yến mạch, gạo lứt, ngô;
Nguồn đạm lành mạnh: Cá hồi, nạc gà không da, trứng, sữa chua…
Thực phẩm ít kali nếu đang bị suy thận
Thực phẩm ít kali tốt cho thận vì khi thận yếu, cơ thể khó lọc và đào thải kali, dẫn đến tình trạng tăng kali trong máu, gây rối loạn nhịp tim và sức khỏe tổng thể. Các thực phẩm ít kali có thể phân chia theo nhóm:
Rau cải: Bắp cải, dưa leo, xà lách…
Trái cây: Táo, lê, dứa, việt quất, quả mâm xôi…
Ngũ cốc và hạt: Gạo trắng, bánh mì trắng, mì ống, yến mạch nấu chín…
Thịt động vật: Ức gà bỏ da, cá trắng (như cá tuyết, cá hú), trứng…
Thực phẩm khác: Bơ, dầu ô-liu, bơ sữa, phô mai (lượng nhỏ)…
Việc lựa chọn các thực phẩm này giúp kiểm soát mức kali trong cơ thể, hỗ trợ sức khỏe thận và hệ tim mạch.
Thực phẩm và đồ uống ít phốt-pho cho ai đang bị bệnh thận
Chỉ những người có tiền sử mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn III, IV, V mới cần ưu tiên ăn thực phẩm chứa ít phốt-pho. Bởi lẽ, tình trạng thận yếu khiến cơ thể không còn đủ khả năng lọc phốt pho ra khỏi máu một cách hiệu quả.
Lượng phốt-pho dư thừa trong máu có thể làm tăng canxi huyết, gây loãng xương và xơ cứng động mạch. Việc hạn chế phốt-pho trong chế độ ăn giúp kiểm soát nồng độ phốt-pho trong máu. bảo vệ xương, hệ tim mạch và hỗ trợ sức khỏe tổng thể của người bệnh suy thận.
Một số thực phẩm ít phốt-pho mà người bệnh suy thận cần quan tâm bao gồm:
Trái cây tươi: Nho, táo, mận, quýt, dâu tây, dưa hấu, dứa;
Rau củ: Rau xà lách, cải bó xôi, dưa leo, ớt chuông, măng tây, bắp cải, đậu xanh, cà tím, bông cải;
Ngũ cốc: Cám gạo, bánh mì, mỳ ống, cơm;
Nguồn đạm lành mạnh: Phi lê cá, ức gà bỏ da, lòng trắng trứng, nấm đông cô…
Thực phẩm chứa lượng protein thấp tốt hơn cho thận
Việc tiêu thụ thực phẩm giàu protein có thể làm tăng nồng độ axit uric trong huyết thanh, gây tăng huyết áp ở cầu thận, đồng thời làm giảm lưu lượng máu chảy đến thận; từ đó, thúc đẩy nguy cơ suy thận cấp/mãn tính và sỏi thận. Vì thế, khi tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều protein, bạn cần lưu ý:
Ăn đủ lượng: Không nên ăn quá 55 – 85g thịt đỏ / nạc cá / ức gà trong mỗi cữ ăn; đảm bảo tuân thủ đúng giới hạn protein tiêu thụ mỗi ngày theo chỉ định của bác sĩ khi đang điều trị bệnh lý liên quan đến thận.
Hạn chế thịt đỏ: Ưu tiên tiêu thụ đạm thực vật từ các loại đậu, trứng, sữa, nạc cá hoặc ức gà bỏ da thay vì ăn thịt đỏ (bò, cừu, lợn, dê…).
