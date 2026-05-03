Người phụ nữ 49 tuổi bụng to như mang thai 9 tháng: Phát hiện ung thư buồng trứng chiếm gần hết ổ bụng

Chị Hà (49 tuổi) được phát hiện có khối u buồng trứng phải kích thước lên tới 15x20x30 cm, tương đương thai 9 tháng, chiếm gần hết ổ bụng. Khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, bác sĩ nhận thấy vùng bụng bệnh nhân to bất thường.

Kết quả chụp CT cho thấy một khối u lớn choán gần toàn bộ ổ bụng, có cấu trúc đặc, tăng sinh mạch, nghi nguồn gốc từ buồng trứng phải. Khối u chèn ép nhiều cơ quan xung quanh, đặc biệt gây giãn đài bể thận và niệu quản phải. Ngoài ra, ổ bụng còn xuất hiện dịch tự do, chủ yếu quanh cực dưới khối u.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cắt khối u cho một bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ung thư buồng trứng có thể “giấu mình” sau dấu hiệu bụng to

Theo BS.CKII Hà Ngọc Đại, Trung tâm Sản phụ khoa, tình trạng bụng to nhanh bất thường ở phụ nữ trung niên không nên chủ quan, bởi đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý nguy hiểm, trong đó có ung thư buồng trứng.

Điều đáng nói là u buồng trứng thường tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Nhiều người bệnh chỉ cảm thấy đầy bụng, ăn nhanh no, đau âm ỉ hoặc rối loạn tiểu tiện. Những biểu hiện này dễ bị nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa hoặc tăng cân thông thường, khiến việc phát hiện bệnh bị trì hoãn.

Ở trường hợp của chị Hà, khối u đã phát triển rất lớn, gây chèn ép các tạng trong ổ bụng trước khi được phát hiện.

Phẫu thuật bóc tách khối u khổng lồ, xác định ung thư

Các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cắt khối u buồng trứng, đồng thời cắt tử cung và phần phụ đối diện. Trong quá trình mổ, bệnh phẩm được sinh thiết lạnh để đánh giá nhanh bản chất khối u, từ đó quyết định phạm vi can thiệp phù hợp.

Thực tế phẫu thuật ghi nhận khối u kích thước khoảng 15x20x30 cm, chiếm phần lớn ổ bụng và chèn ép rõ các cấu trúc xung quanh. Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định đây là ung thư buồng trứng.

Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được đánh giá giai đoạn bệnh, mức độ lan rộng và thể trạng để xây dựng phác đồ điều trị tiếp theo.

Ảnh minh họa.

Ung thư buồng trứng: Nguy hiểm vì phát hiện muộn

Các chuyên gia cho biết, khoảng 90% u buồng trứng là lành tính, tuy nhiên vẫn tồn tại nguy cơ tiến triển thành ác tính. Đáng lo ngại là ung thư buồng trứng thường không có triệu chứng đặc hiệu ở giai đoạn sớm.

Khi khối u phát triển lớn, người bệnh có thể gặp các vấn đề như đau bụng, nôn, tiểu khó hoặc ảnh hưởng chức năng thận do chèn ép. Ngoài ra, các biến chứng nguy hiểm như xoắn u, vỡ u hay chèn ép niệu quản, ruột cũng có thể xảy ra.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, trước khi di căn, tỷ lệ sống trên 5 năm của ung thư buồng trứng có thể đạt khoảng 93–98%. Tuy nhiên, đa số trường hợp được chẩn đoán khi bệnh đã tiến triển.

Cảnh báo dấu hiệu sớm của ung thư buồng trứng

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ, đặc biệt ở độ tuổi trung niên, cần chú ý những thay đổi bất thường của cơ thể. Việc bụng to nhanh không rõ nguyên nhân, cảm giác đầy tức vùng chậu, ăn nhanh no, rối loạn tiêu hóa kéo dài hoặc tiểu tiện bất thường đều có thể là dấu hiệu cảnh báo.

Khám phụ khoa định kỳ và tầm soát sớm đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.