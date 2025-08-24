Ứng phó khẩn cấp bão số 5: Ưu tiên hàng đầu bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân
Tinh thần 'chống bão như chống giặc' tiếp tục được phát huy, thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ và các địa phương trong công tác ứng phó với bão số 5.
Chiều tối 24/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố nhằm triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó bão số 5 .
Đây là cơn bão được nhận định có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, di chuyển nhanh và có thể gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng nếu các địa phương thiếu cảnh giác.
Phát biểu chỉ đạo cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần "phòng hơn chống", yêu cầu các cấp, ngành phải chuẩn bị ở mức cao nhất, trong đó bảo vệ tính mạng nhân dân là ưu tiên hàng đầu.
Thủ tướng nhắc lại những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, đồng thời khẳng định nguyên tắc xuyên suốt trong ứng phó bão số 5 là đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết.
Trước diễn biến phức tạp của bão, Thủ tướng yêu cầu các địa phương và lực lượng liên quan chủ động triển khai ngay các phương án, rà soát kỹ lưỡng và luôn sẵn sàng kích hoạt kịch bản ứng phó ở mức cao nhất.
Hiện Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng thủ dân sự đã thiết lập Sở Chỉ huy tiền phương tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đóng vai trò trung tâm điều hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các lực lượng chức năng. Sau cuộc họp, Thủ tướng sẽ trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số địa bàn trọng điểm.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng đại diện các địa phương chịu ảnh hưởng như Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa… về tình hình triển khai các phương án ứng phó bão số 5.
Ngay sau cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại cảng Cửa Lò và khu neo đậu, tránh trú bão Nghi Quang.
Tại Cảng Cửa Lò, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương di dời toàn bộ người dân trên tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi an toàn; trường hợp không chấp hành phải kiên quyết cưỡng chế để bảo đảm tính mạng.
Đồng thời, các lực lượng chức năng phải có biện pháp bảo vệ tài sản, ngăn ngừa tình trạng tàu thuyền va đập, cháy nổ và tuyệt đối không để bất kỳ phương tiện nào ra khơi.
Thủ tướng chỉ đạo lực lượng quân sự duy trì ứng trực, sẵn sàng chi viện cho các địa phương khác khi cần, với phương châm "4 tại chỗ", tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong ứng phó bão.
Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết, tỉnh đã tổ chức họp với 69 xã, phường để triển khai công tác ứng phó bão số 5. Các địa phương được hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thuốc men, lương thực, nước uống phục vụ cho công tác di dời, sơ tán dân.
Tỉnh Hà Tĩnh xây dựng kịch bản sơ tán dân tại 17 xã, phường với khoảng 17 nghìn hộ, dự kiến hoàn thành trước sáng 25/8.
Trước đó, theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến 16 giờ ngày 24/8, lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 59.617 phương tiện với 248.843 lao động nắm rõ diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển, tránh trú an toàn.
Hiện 8 tỉnh, thành phố đã ban hành lệnh cấm biển, gồm: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.
Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, các địa phương tiến hành rà soát, xây dựng phương án và triển khai di dời dân cư tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ mất an toàn cao.
Theo kế hoạch, tổng số hộ dân dự kiến phải sơ tán là 90.285 hộ/325.579 người. Trong đó: Thanh Hóa 14.251 hộ/62.600 người; Nghệ An 10.022 hộ/38.639 người; Hà Tĩnh 6.955 hộ/16.936 người; Quảng Trị 42.708 hộ/155.218 người; Thừa Thiên Huế 16.349 hộ/52.186 người.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, hồi 16 giờ ngày 24/8, tâm bão số 5 (Kajiki) đang ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển Nghệ An khoảng 470km, cách Hà Tĩnh khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật trên cấp 16.
Bão di chuyển theo hướng Tây với vận tốc khoảng 20 km/h và có khả năng tiếp tục mạnh thêm khi tiến gần đất liền.
Từ chiều và đêm 24/8, khu vực ven biển Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) bắt đầu có gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11; vùng gần tâm bão đi qua có gió giật cấp 12-14, giật trên cấp 16. Sóng biển cao từ 5-7m, vùng tâm bão có thể lên đến 8-10m; biển động dữ dội.
Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, Nghệ An được dự báo có một đợt mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi vượt 600mm. Đặc biệt, cảnh báo nguy cơ mưa lớn cục bộ với cường suất trên 150-200mm/3 giờ, dễ gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng.
