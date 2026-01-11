Mới nhất
UBTVQH xem xét quy định số lượng, cơ cấu các ngạch Kiểm sát viên

Chủ nhật, 10:39 11/01/2026 | Xã hội

Dự kiến, ngày 12/1, tại Nhà Quốc hội sẽ diễn ra Phiên họp thứ 53 (tháng 1/2026) của UBTVQH. Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét nghị quyết quy định số lượng, cơ cấu, tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên.

Theo đó, UBTVQH dự kiến xem xét, thông qua 2 nghị quyết do VKSND tối cao trình, gồm: Nghị quyết quy định chế độ cấp phát và sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lãnh đạo VKSND các cấp, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Cán bộ điều tra và Giấy chứng minh Kiểm sát viên; Nghị quyết quy định số lượng, cơ cấu, tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên của VKSND và Viện kiểm sát quân sự.

Trước khi tiến hành biểu quyết, UBTVQH sẽ nghe Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến trình bày tóm tắt Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày tóm tắt Báo cáo thẩm tra 2 dự án nghị quyết, sau đó thảo luận về các nội dung này.

UBTVQH xem xét quy định số lượng, cơ cấu các ngạch Kiểm sát viên- Ảnh 1.

Phiên họp thứ 52 của UBTVQH.

Cũng tại Phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2025. Theo đó, sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày tóm tắt Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2025, UBTVQH sẽ thảo luận, cho ý kiến về nội dung này.

Trước đó, ngày 8/1/2026, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã tổ chức phiên họp cho ý kiến thẩm tra 2 dự án nghị quyết nêu trên của UBTVQH do VKSND tối cao trình. Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành sự cần thiết ban hành các nghị quyết này. Hồ sơ các dự án nghị quyết đã được VKSND tối cao chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đúng quy định, đủ điều kiện trình UBTVQH xem xét, quyết định.

Việc ban hành Nghị quyết quy định chế độ cấp phát và sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lãnh đạo VKSND các cấp, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Cán bộ điều tra và Giấy chứng minh Kiểm sát viên nhằm bảo đảm tính thống nhất trong việc cấp phát và sử dụng trang phục ngành Kiểm sát nhân dân; phù hiệu, cấp hiệu của lãnh đạo VKSND các cấp, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên, Cán bộ điều tra.

Việc ban hành Nghị quyết quy định số lượng, cơ cấu, tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên của VKSND và Viện kiểm sát quân sự là cần thiết nhằm điều chỉnh, bố trí lại số lượng, cơ cấu, tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên của mỗi cấp kiểm sát cho phù hợp với mô hình tổ chức mới và chức năng, nhiệm vụ được giao;

Đồng thời bảo đảm tương đồng với ngành Tòa án để việc giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền không bị gián đoạn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của bộ máy mới và khối lượng, tính chất công việc hiện nay. Việc điều chỉnh số lượng, cơ cấu, tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên của VKSND bảo đảm không vượt quá tổng số lượng Kiểm sát viên các ngạch được UBTVQH giao cho ngành KSND (11.285 KSV) và được bố trí trong biên chế được giao của ngành KSND.

Lê Bảo
