Thanh niên 30 tuổi phát hiện ung thư đại tràng giai đoạn muộn vì 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Việc chủ quan trước dấu hiệu đi ngoài ra máu đã khiến một nam thanh niên phát hiện ung thư khi tế bào ung thư đã di căn, đánh mất cơ hội điều trị sớm.
Ung thư đại tràng không chỉ xảy ra ở người cao tuổi hay người có yếu tố nguy cơ rõ ràng. Trường hợp một nam bệnh nhân tại Trung Quốc được chẩn đoán ung thư đại tràng giai đoạn 4, tế bào ung thư đã di căn sang gan chỉ sau nhiều năm bỏ qua dấu hiệu đi ngoài ra máu là lời cảnh báo về sự chủ quan trước những triệu chứng tưởng chừng "quen thuộc".
Mắc ung thư nhưng cứ nghĩ là bệnh trĩ
Mới đây, bác sĩ chuyên khoa gan mật – tiêu hóa Ngô Văn Kiệt (Trung Quốc) đã chia sẻ về trường hợp đáng tiếc của một nam bệnh nhân mắc ung thư đại tràng giai đoạn muộn. Đáng chú ý, người bệnh không hút thuốc, không uống rượu và cũng không có tiền sử gia đình mắc ung thư.
Theo lời kể của bệnh nhân, trong suốt khoảng 3–4 năm, anh thường xuyên gặp tình trạng đi ngoài ra máu. Tuy nhiên, do nghĩ đây chỉ là biểu hiện của bệnh trĩ, anh đã tự tìm kiếm thông tin trên mạng, mua thuốc về bôi và không đến cơ sở y tế thăm khám.
Dù các triệu chứng kéo dài, người bệnh vẫn khá chủ quan, cho rằng bản thân còn trẻ, không có các yếu tố nguy cơ điển hình nên khả năng mắc ung thư là thấp. Chỉ đến khi xuất hiện đau bụng bên trái rõ rệt và tình trạng ngày càng nặng hơn, anh mới quyết định đi khám.
Ung thư đại tràng - tế bào ung thư đã di căn sang gan
Kết quả nội soi cho thấy lòng đại tràng của bệnh nhân bị thu hẹp nghiêm trọng, gây tắc nghẽn. Khi trực tiếp quan sát hình ảnh tổn thương trên màn hình nội soi, bệnh nhân rơi vào trạng thái suy sụp.
Sau đó, các bác sĩ chỉ định chụp cắt lớp vi tính và thực hiện thêm nhiều xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả xác định người bệnh mắc ung thư đại tràng giai đoạn 4, tế bào ung thư đã di căn sang gan. Dù được điều trị tích cực, bệnh nhân chỉ sống thêm được vài tháng.
Dấu hiệu ung thư đại tràng tuyệt đối không bỏ qua
Ung thư đại tràng ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng điển hình hoặc rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa thông thường như trĩ, viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa. Chính vì vậy, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển nặng, tế bào ung thư xâm lấn hoặc di căn sang các cơ quan khác.
Các chuyên gia khuyến cáo, những dấu hiệu có thể liên quan đến ung thư đại tràng bao gồm:
- Đi ngoài ra máu, máu lẫn trong phân.
- Thay đổi thói quen đại tiện kéo dài (lúc táo bón, lúc tiêu chảy).
- Phân nhỏ hoặc mỏng bất thường.
- Sụt cân không rõ nguyên nhân.
- Thiếu máu, mệt mỏi kéo dài.
- Đau bụng hoặc sờ thấy khối bất thường trong ổ bụng.
Các bác sĩ nhấn mạnh, phát hiện sớm đóng vai trò then chốt trong điều trị ung thư đại tràng. Ngay cả người trẻ tuổi, không có tiền sử gia đình hay yếu tố nguy cơ rõ ràng, cũng không nên chủ quan trước các dấu hiệu bất thường của cơ thể.
