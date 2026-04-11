Nữ du khách nước ngoài phát hiện ung thư đại tràng thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Đau bụng dữ dội khi đi du lịch, đi khám phát hiện ung thư

Bà K.N (48 tuổi, quốc tịch Latvia) đến Việt Nam công tác kết hợp du lịch tại An Giang. Trong thời gian lưu trú, bà đau bụng dữ dội, ban đầu ở vùng thượng vị, sau lan ra toàn bộ ổ bụng và ngày càng nghiêm trọng.

Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện S.I.S Cần Thơ trong tình trạng cấp cứu. Qua thăm khám và chụp CT ổ bụng, bác sĩ phát hiện tình trạng thủng tạng rỗng – một biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng, nghi liên quan đến ung thư đại tràng.

Bệnh nhân tự ý dùng thuốc tại nhà, khiến tình trạng bệnh diễn tiến nặng hơn. Ảnh: BVCC

Theo ThS.BS Lê Xuân Triệu - Bệnh viện ĐKQT S.I.S Cần Thơ, hình ảnh CT cho thấy vị trí thủng nghi xuất phát từ đại tràng, rõ nhất ở đoạn đại tràng sigma.

Bệnh nhân lập tức được chỉ định phẫu thuật cấp cứu, làm hậu môn nhân tạo để kiểm soát nhiễm trùng trong ổ bụng.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ lấy mẫu mô để sinh thiết. Kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhân mắc ung thư đại tràng, khối u vỡ gây viêm phúc mạc toàn thể.

Theo bác sĩ, trước khi nhập viện, bệnh nhân đã tự ý dùng thuốc tại nhà, khiến tình trạng bệnh diễn tiến nặng hơn.

Hồi phục sau phẫu thuật, tiếp tục điều trị ung thư

Sau ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5 giờ, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Hậu môn nhân tạo hoạt động tốt, vết mổ khô, sức khỏe ổn định và đã được xuất viện.

Bệnh nhân xúc động chia sẻ sự biết ơn đối với đội ngũ y bác sĩ đã kịp thời cứu chữa và chăm sóc tận tình trong suốt thời gian điều trị.

Theo bác sĩ, trong thời gian tới, bệnh nhân cần tiếp tục điều trị chuyên sâu về ung thư, bao gồm hóa trị và cân nhắc phẫu thuật triệt căn.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng không nên bỏ qua

Các chuyên gia cho biết, ung thư đại trực tràng thường có biểu hiện như thay đổi thói quen đi tiêu (táo bón xen kẽ tiêu chảy), rối loạn tiêu hóa kéo dài, đau bụng âm ỉ, khó đi tiêu.

Một số trường hợp có yếu tố di truyền, như tiền sử polyp đại tràng trong gia đình, cần tầm soát sớm hơn.

Người trên 50 tuổi được khuyến cáo nên nội soi đại tràng định kỳ, kể cả khi chưa có triệu chứng, để phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư giai đoạn đầu.

Bác sĩ khuyến cáo, khi có triệu chứng đau bụng nhiều hoặc kéo dài, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, không nên tự ý dùng thuốc vì có thể làm che lấp triệu chứng, gây khó khăn cho chẩn đoán và điều trị.