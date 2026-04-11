Nữ du khách nước ngoài phát hiện ung thư đại tràng thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Theo bác sĩ, trước khi nhập viện vì ung thư đại tràng, bệnh nhân đã tự ý dùng thuốc tại nhà, khiến tình trạng bệnh diễn tiến nặng hơn.
Đau bụng dữ dội khi đi du lịch, đi khám phát hiện ung thư
Bà K.N (48 tuổi, quốc tịch Latvia) đến Việt Nam công tác kết hợp du lịch tại An Giang. Trong thời gian lưu trú, bà đau bụng dữ dội, ban đầu ở vùng thượng vị, sau lan ra toàn bộ ổ bụng và ngày càng nghiêm trọng.
Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện S.I.S Cần Thơ trong tình trạng cấp cứu. Qua thăm khám và chụp CT ổ bụng, bác sĩ phát hiện tình trạng thủng tạng rỗng – một biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng, nghi liên quan đến ung thư đại tràng.
Theo ThS.BS Lê Xuân Triệu - Bệnh viện ĐKQT S.I.S Cần Thơ, hình ảnh CT cho thấy vị trí thủng nghi xuất phát từ đại tràng, rõ nhất ở đoạn đại tràng sigma.
Bệnh nhân lập tức được chỉ định phẫu thuật cấp cứu, làm hậu môn nhân tạo để kiểm soát nhiễm trùng trong ổ bụng.
Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ lấy mẫu mô để sinh thiết. Kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhân mắc ung thư đại tràng, khối u vỡ gây viêm phúc mạc toàn thể.
Theo bác sĩ, trước khi nhập viện, bệnh nhân đã tự ý dùng thuốc tại nhà, khiến tình trạng bệnh diễn tiến nặng hơn.
Hồi phục sau phẫu thuật, tiếp tục điều trị ung thư
Sau ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5 giờ, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Hậu môn nhân tạo hoạt động tốt, vết mổ khô, sức khỏe ổn định và đã được xuất viện.
Bệnh nhân xúc động chia sẻ sự biết ơn đối với đội ngũ y bác sĩ đã kịp thời cứu chữa và chăm sóc tận tình trong suốt thời gian điều trị.
Theo bác sĩ, trong thời gian tới, bệnh nhân cần tiếp tục điều trị chuyên sâu về ung thư, bao gồm hóa trị và cân nhắc phẫu thuật triệt căn.
Dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng không nên bỏ qua
Các chuyên gia cho biết, ung thư đại trực tràng thường có biểu hiện như thay đổi thói quen đi tiêu (táo bón xen kẽ tiêu chảy), rối loạn tiêu hóa kéo dài, đau bụng âm ỉ, khó đi tiêu.
Một số trường hợp có yếu tố di truyền, như tiền sử polyp đại tràng trong gia đình, cần tầm soát sớm hơn.
Người trên 50 tuổi được khuyến cáo nên nội soi đại tràng định kỳ, kể cả khi chưa có triệu chứng, để phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư giai đoạn đầu.
Bác sĩ khuyến cáo, khi có triệu chứng đau bụng nhiều hoặc kéo dài, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, không nên tự ý dùng thuốc vì có thể làm che lấp triệu chứng, gây khó khăn cho chẩn đoán và điều trị.
Trẻ suy tim cấp sau khi dùng sữa công thức: Dấu hiệu sốc phản vệ không nên bỏ quaMẹ và bé - 4 giờ trước
GĐXH - Một trẻ nhỏ tại Phú Thọ nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi uống sữa công thức. Bác sĩ xác định nguyên nhân là sốc phản vệ, gây biến chứng suy tim cấp.
Bất ngờ phát hiện suy thận giai đoạn nặng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng dễ bỏ quaSống khỏe - 10 giờ trước
GĐXH - Ngứa da tưởng chừng là vấn đề ngoài da thông thường nhưng có thể là dấu hiệu cảnh báo suy thận. Nhiều người chủ quan tự điều trị tại nhà, đến khi đi khám mới phát hiện bệnh đã ở giai đoạn nặng.
Nữ sinh bị dây điện giăng ngang đường cứa vào cổY tế - 11 giờ trước
Trong lúc đi học về, 1 nữ sinh ở Quảng Trị vướng dây điện giăng ngang đường nên ngã xuống, bị chấn thương vùng cổ, đầu.
Món quen thuộc được rất nhiều người yêu thích chứa tới 500 kcal: Ăn thế nào để không lo tăng cân?Sống khỏe - 13 giờ trước
GĐXH - Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, món ăn quen thuộc này còn cung cấp nguồn năng lượng khá cao cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát khẩu phần, nguy cơ tăng cân và ảnh hưởng sức khỏe là điều khó tránh khỏi.
Người đàn ông 45 tuổi sụt 10kg vì biến chứng bệnh tiểu đường, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Chủ quan với dấu hiệu sụt cân nhanh, khát nước, tiểu nhiều, người đàn ông 45 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, được chẩn đoán bệnh tiểu đường type 2 kèm biến chứng tăng áp lực thẩm thấu nguy hiểm.
Loại trái cây này tuy nhỏ nhưng 'có võ': 5 lợi ích khiến nhiều người bất ngờSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ là loại trái cây thơm ngon, dâu tây còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), việc bổ sung dâu tây đúng cách có thể hỗ trợ tăng cường miễn dịch, cải thiện tiêu hóa, tốt cho tim mạch và làn da.
Người phụ nữ 67 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư thận giai đoạn sớm từ 1 việc nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Qua siêu âm và nội soi, ngoài tình trạng viêm dạ dày, bác sĩ phát hiện thêm một khối u kích thước khoảng 15 mm ở thận trái - nghi ngờ ung thư thận giai đoạn sớm.
Người phụ nữ phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Đau cổ, khàn tiếng, nuốt vướng kéo dài tưởng là bệnh lý thông thường, người phụ nữ 70 tuổi đi khám mới phát hiện mắc ung thư tuyến giáp.
U bã đậu 10 năm bất ngờ hóa ung thư ở người đàn ông 40 tuổi, dấu hiệu cảnh báo nhiều người bỏ quaSống khỏe - 2 ngày trước
GĐXH - Tưởng là u bã đậu lành tính, anh Hưng (40 tuổi) không điều trị suốt nhiều năm. Đến khi khối u tăng kích thước nhanh bất thường, đi khám mới phát hiện đã chuyển thành ung thư.
Ung thư không tự nhiên đến: 3 tín hiệu cơ thể phát ra từ sớm nhưng nhiều người Việt từng bỏ quaSống khỏe - 2 ngày trước
GĐXH - Ung thư giai đoạn đầu thường không gây đau đớn dữ dội, nó chỉ để lại những "vết gợn" nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu bạn hoặc người thân đang có 3 cảm giác "không bình thường" dưới đây kéo dài quá 2 tuần, hãy đi kiểm tra ngay lập tức.
Người đàn ông 67 tuổi ở Hà Nội phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe
GĐXH - Sau 3 tháng xuất hiện yếu nhẹ tay phải, người đàn ông 67 tuổi đi khám phát hiện ung thư phổi khi bệnh đã di căn não và nhiều cơ quan.