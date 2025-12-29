Loại rau được chuyên gia Mỹ nghiên cứu có khả năng ức chế tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên

Tế bào ung thư có thể bị 'kìm hãm' từ trong mâm cơm nhà bạn: 7 thực phẩm người Việt nên kiểm soát GĐXH - Không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ung thư, nhưng mỗi người có thể giảm đáng kể khả năng hình thành và phát triển tế bào ung thư trong cơ thể.

Ngăn ngừa tế bào ung thư: Lá rau khoai lang có lợi ích gì?

Thời gian gần đây, lá rau khoai lang – một loại rau quen thuộc trong bữa ăn của người Việt – bất ngờ thu hút sự quan tâm cộng đồng yêu sức khỏe.

Nguyên nhân đến từ một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí BMC Complementary Medicine and Therapy của nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học bang Tennessee (Mỹ), liên quan đến khả năng ức chế tế bào ung thư của loại rau này.

Ảnh minh họa.

Nghiên cứu khoa học nói gì về khả năng ức chế tế bào ung thư?

Theo nghiên cứu, các nhà khoa học đã sử dụng chiết xuất từ lá khoai lang ruột tím và lá, thân khoai lang ruột cam để thử nghiệm trên tế bào ung thư phổi và ung thư vú trong phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy, các chiết xuất này có khả năng làm chậm và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Đáng chú ý, chiết xuất từ lá khoai lang ruột tím thể hiện hoạt tính chống ung thư vú rất mạnh, với tỷ lệ ức chế tế bào ung thư lên tới 96,07% trong điều kiện thí nghiệm. Đây được xem là một phát hiện đầy tiềm năng trong lĩnh vực nghiên cứu các hợp chất chống ung thư có nguồn gốc tự nhiên.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh: nghiên cứu được thực hiện trên chiết xuất cô đặc, không phải lá khoai lang tươi dùng trong bữa ăn hằng ngày. Do đó, không nên hiểu rằng chỉ cần ăn rau khoai lang là có thể điều trị hay phòng ngừa ung thư một cách trực tiếp.

Ảnh minh họa.

Giá trị dinh dưỡng nổi bật của lá rau khoai lang

Dù vậy, lá rau khoai lang vẫn được đánh giá là thực phẩm giàu dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe. Theo các chuyên gia y tế, lá, thân, vỏ và củ khoai lang chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học như: Flavonoid và acid phenolic; Protein, carbohydrate và lipid; Carotenoid và anthocyanin...

Những hoạt chất này có liên quan đến khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, bảo vệ gan, kháng khuẩn, tăng cường miễn dịch và góp phần giảm nguy cơ tổn thương tế bào – yếu tố liên quan đến sự hình thành tế bào ung thư.

Một số bằng chứng khoa học cũng cho thấy chiết xuất lá khoai lang có thể giúp giảm stress oxy hóa, từ đó hỗ trợ phòng ngừa các vấn đề sức khỏe như bệnh tim mạch, lão hóa sớm, rối loạn thị giác do tuổi tác và ung thư.

Ai không nên ăn rau khoai lang?

Tuy ăn rau lang có tác dụng tích cực đối với sức khỏe nhưng với những bạn cần biết:

- Rau lang có thể hạ đường huyết tốt cho người tiểu đường nhưng đó lại mối nguy hiểm cho người mắc bệnh đường huyết thấp. Do đó, khi cơ thể đói bạn không nên ăn rau lang để làm cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi.

- Đối với táo bón, ăn rau lang sẽ giúp cơ thể nhuận tràng nhưng nếu ăn quá nhiều thì từ táo bón sẽ trở thành tiêu chảy. Một vấn đề cần chú ý hơn nữa là ăn chín uống sôi vì rau lang sống có thể sẽ khiến bạn bị táo bón.

- Rau lang có chứa oxalic khiến nguy cơ mắc bệnh sỏi thận tăng cao nên không thể ăn thường xuyên. Đồng thời để cân các chất dinh dưỡng bạn nên kết hợp ăn rau lang cùng thịt hoặc gan động vật.

Ảnh minh họa.

Cách chế biến rau củ giúp ngăn ngừa tế bào ung thư

- Rửa sạch rau củ: Để loại bỏ khói bụi, hóa chất công nghiệp và các chất khử trùng có thể gây hại, bạn hãy rửa sạch các loại rau củ chống ung thư trước khi ăn. Tốt nhất, bạn nên cân nhắc tìm mua rau củ đạt tiêu chuẩn nuôi trồng hữu cơ (organic).

- Chế biến đúng cách: Chế biến đúng cách có thể giúp bảo tồn hàm lượng vi chất trong rau củ. Hãy ưu tiên các phương pháp hấp, luộc và nấu chín vừa phải thay vì chiên, xào hoặc nấu quá lâu, có thể làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng chứa trong rau.

- Không dùng nhiều dầu mỡ: Khi chế biến ở nhiệt độ cao, việc dùng dầu mỡ quá nhiều không chỉ làm tăng calo mà còn có thể tạo ra các hợp chất amin dị vòng, có khả năng thúc đẩy ung thư tiến triển.

- Hạn chế muối và đường: Mặc dù muối và đường có thể làm tăng hương vị của món ăn, nhưng bạn không nên tiêu thụ quá 5g muối và 25g đường mỗi ngày để tránh làm tăng nguy cơ khởi phát nhiều biến chứng có thể kích thích tế bào ung thư tái phát, chẳng hạn như tiểu đường, tăng huyết áp, thừa cân – béo phì,…



