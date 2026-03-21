Ướp thịt bò rồi nấu nhỏ lửa với váng đậu - Công thức món ăn đơn giản chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đã thấy ngon rồi

Thứ bảy, 06:56 21/03/2026 | Ăn
Món ăn này thơm ngon, giàu protein, được nấu từ 2 nguyên liệu đơn giản mà chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đã khiến cả gia đình thèm thuồng rồi.

Hôm nay, chúng ta hãy cùng làm một món ăn rất dễ chế biến, có mùi thơm hấp dẫn và quan trọng nhất là vô cùng bổ dưỡng. Đó là một nồi đầy ắp các nguyên liệu giàu protein, chất lượng cao, đặc biệt ngon miệng và rất hợp với cơm.

Nguyên liệu chính chỉ có hai loại: Váng đậu thái sợi và thịt bò. Một loại là protein thực vật - sản phẩm từ đậu nành, và cái kia là protein động vật từ thịt. Sự kết hợp của hai nguyên liệu này tạo nên một hương vị tuyệt vời. Váng đậu tháisợi thấm đẫm nước dùng bò, làm cho chúng càng thêm đậm đà. Món này ăn kèm với cơm thì cực kỳ ngon. Bạn nhất định phải thử công thức này. Chúng tôi đảm bảo cả nhà sẽ ngạc nhiên và vô cùng yêu thích.

Không dài dòng thêm nữa, ngay dưới đây chúng tôi xin chia sẻ cách làm món thịt bò hầm váng đậu này. Món ăn này thơm ngon, giàu protein, và chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đã khiến cả gia đình thèm thuồng rồi.

Nguyên liệu nấu món thịt bò hầm váng đậu

Một nắm váng đậu thái sợi, 250g thịt bò tươi, một củ hành tây, lượng gừng và tỏi vừa đủ, 1 muỗng canh sốt sa tế, lượng dầu hào vừa đủ, 2 thìa canh nước tương, một ít tinh chất cốt gà, một ít tiêu, lượng gia vị vừa đủ, một chút dầu ăn, lượng hành lá vừa đủ, 1 muỗng canh bột bắp.

Cách nấu món thịt bò hầm váng đậu

Bước 1: Trước tiên, bạn hãy sơ chế váng đậu. Nếu mua được váng đậu khô thái sợi thì bạn ngâm trong nước lạnh khoảng nửa tiếng. Sau đó rửa sạch vài lần và vắt khô. Hoặc bạn có thể dùng những miếng váng đậu lớn, ngâm, rửa sạch, vắt khô rồi thái thành dạng sợi. Đồng thời, chuẩn bị sẵn hành tây thái nhỏ, tỏi băm và gừng băm. Thịt bò bạn rửa sạch, thấm khô nước bằng khăn bếp. Sau đó thái thịt bò thành các lát mỏng, cho vào bát. Lưu ý, nếu không ăn được cay, bạn có thể thay sate cay bằng sốt sa tế ớt ngọt Thái Lan.

Bước 2: Sau đó thêm 1 muỗng canh sốt sa tế, 1 muỗng canh dầu hào và 1 thìa canh nước tương. Đeo găng tay thực phẩm vào, trộn đều sao cho mỗi lát thịt bò được phủ đều nước sốt. Cuối cùng, thêm một ít bột bắp và trộn đều. Để ướp thịt trong khoảng 10-15 phút. Tiếp theo bạn chuẩn bị một chiếc bát để pha nước sốt cho vào món ăn. Gia vị về cơ bản giống như gia vị dùng để ướp thịt bò. Đầu tiên, đổ nửa bát nước nóng vào bát, sau đó cho 1 muỗng canh sốt sa tế, 1 thìa canh nước tương, nửa thìa canh dầu hào, một ít bột tiêu, tinh chất cốt gà và một ít muối vào. Khuấy đều.

Bước 3: Chuẩn bị một cái nồi đất nung, đun nóng, cho một ít dầu ăn vào, rồi thêm hành tây và tỏi cùng gừng băm cho đến khi dậy mùi thơm. Sau đó, cho váng đậu đã vắt khô trực tiếp lên trên. Tiếp đó lấy thịt bò đã ướp ra và rải đều lên váng đậu. Sau khi xếp xong, đổ nước sốt đã chuẩn bị vào. Đậy nắp nồi và ninh nhỏ lửa khoảng 8 phút. Lưu ý rằng các miếng váng đậu sẽ hút nước dùng, vì vậy để tránh bị khô, nước sốt cần có thêm một chút nước. Khi hết thời gian, mở nắp, cho hành lá vào (nếu thích có thể cho thêm một ít ớt ngọt), đậy nắp lại và đun nhỏ lửa thêm 1 phút nữa. Sau khi mở nắp nồi, khuấy đều rồi tắt bếp và dọn ra ăn.

Thành phẩm món thịt bò hầm váng đậu

Khi món ăn được đặt trên bàn, mùi thơm rất hấp dẫn lan tỏa, rất kích thích vị giác. Thịt bò mềm tan trong miệng, những miếng váng đậu ngấm trong nước dùng càng làm tăng thêm hương vị thơm ngon. Đây chắc chắn là một món ăn tuyệt vời để ăn kèm với cơm. Món ăn này cần có nước dùng, vì các lá váng đậu sẽ hấp thụ nước dùng để có hương vị ngon hơn. Nếu thấy nước dùng bị cạn trong quá trình nấu, có thể thêm một ít nước sôi vào.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món thịt bò hầm váng đậu!

Cùng chuyên mục

5 món canh 'giải nhiệt gan' rất hợp với người trung niên hay thức khuya, uống rượu bia

5 món canh 'giải nhiệt gan' rất hợp với người trung niên hay thức khuya, uống rượu bia

Ăn - 16 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều người bắt đầu nhận ra cơ thể không còn “dễ tính” như trước. Chỉ một vài buổi thức khuya, vài cuộc gặp gỡ có rượu bia cũng đủ khiến sáng hôm sau cảm thấy mệt mỏi, miệng đắng, ăn uống kém ngon, thậm chí nổi mụn, nóng trong người. Đó là lúc gan – cơ quan thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng – đang phải làm việc quá tải.

Loại nước càng uống càng hại thận

Loại nước càng uống càng hại thận

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Một số loại đồ uống dưới đây có thể làm tăng gánh nặng cho thận, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình lọc máu và đào thải độc tố, vì vậy cần hạn chế tiêu thụ.

Phụ nữ trẻ đẹp hơn khi lá lách và thận khỏe: 1 món bánh 2 món cháo ăn sáng nhanh ngon lại nuôi dưỡng lá lách và thận

Phụ nữ trẻ đẹp hơn khi lá lách và thận khỏe: 1 món bánh 2 món cháo ăn sáng nhanh ngon lại nuôi dưỡng lá lách và thận

Ăn - 1 ngày trước

Thay vì bánh mì, bánh bao, xôi..., chị em hãy ăn 3 món sau đây để nhẹ nhàng bồi bổ tỳ vị và thận, từ đó cải thiện vẻ bề ngoài trẻ trung và xinh đẹp hơn.

Điều đặc biệt ở bánh cuốn Thanh Trì vừa được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thử ngay cách làm tại nhà

Điều đặc biệt ở bánh cuốn Thanh Trì vừa được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thử ngay cách làm tại nhà

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Bánh cuốn có mặt ở nhiều vùng miền, nhưng bánh cuốn Thanh Trì (Hà Nội) lại mang bản sắc riêng khó trộn lẫn. Nghề làm bánh cuốn Thanh Trì chính thức được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ngày 18/3 chính ở những điểm đặc biệt này.

Thực phẩm được khuyến khích cho người chạy thận

Thực phẩm được khuyến khích cho người chạy thận

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Người suy thận nên dùng thực phẩm gì để tránh các biến chứng và duy trì trạng thái khỏe mạnh? Hãy cùng tìm kiếm câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Rượu cam hoa quả - đồ uống thông minh mới mẻ thơm ngon đẹp mắt làm mưa làm gió mùa này

Rượu cam hoa quả - đồ uống thông minh mới mẻ thơm ngon đẹp mắt làm mưa làm gió mùa này

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Rượu cam hoa quả đang được cho là kiểu đồ uống rất thông minh, là rượu nhưng không nặng như rượu nếp, rượu trắng. Rượu cam hoa quả giữ được hương vị tự nhiên của trái cây, không cầu kỳ kỹ thuật, không cần máy móc, hương vị thơm nhẹ rất dễ chịu...

Cách làm sò lông xào sả ớt thơm ngon ngó cưỡng

Cách làm sò lông xào sả ớt thơm ngon ngó cưỡng

Ăn - 2 ngày trước

Sò lông xào sả ớt là món ăn quen thuộc, chế biến đơn giản nhưng rất thơm ngon, bổ dưỡng cho bữa cơm gia đình hoặc

Cách làm đùi gà chiên giòn lắc phô mai: Món ngon 'gây nghiện' khiến trẻ nhỏ mê tít

Cách làm đùi gà chiên giòn lắc phô mai: Món ngon 'gây nghiện' khiến trẻ nhỏ mê tít

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Gà lắc phô mai là món ăn vặt quen thuộc, nhất là được trẻ nhỏ ưa thích nhờ lớp vỏ giòn rụm, thơm béo và vị phô mai đậm đà. Chỉ với vài nguyên liệu đơn giản, bạn hoàn toàn có thể làm món đùi gà chiên giòn lắc phô mai ngay tại nhà vừa hấp dẫn vừa đảm bảo vệ sinh.

Nên nấu cơm bằng nước nóng hay nước lạnh? Thói quen quen thuộc nhưng nhiều người vẫn hiểu chưa đúng

Nên nấu cơm bằng nước nóng hay nước lạnh? Thói quen quen thuộc nhưng nhiều người vẫn hiểu chưa đúng

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Trong gian bếp của nhiều gia đình Việt, việc vo gạo, đong nước rồi bấm nút nồi cơm điện là thao tác quen thuộc mỗi ngày. Thế nhưng, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại thường xuyên gây tranh luận: nên nấu cơm bằng nước nóng hay nước lạnh?

Công thức các món ăn cho người suy thận

Công thức các món ăn cho người suy thận

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là một số gợi ý và công thức món ăn dành cho bệnh nhân suy thận bạn có thể áp dụng vào thực đơn hàng ngày.

Xem nhiều

Tháng 3 nên mua 5 loại rau này: vừa ngọt, vừa rẻ, nấu món nào cũng ngon

Tháng 3 nên mua 5 loại rau này: vừa ngọt, vừa rẻ, nấu món nào cũng ngon

Ăn

GĐXH - Tháng 3 là thời điểm giao mùa khi tiết trời bắt đầu ấm dần, cây cối đâm chồi nảy lộc sau mùa đông. Đây cũng là lúc nhiều loại rau củ bước vào giai đoạn tươi ngon nhất trong năm. Với những người nội trợ lâu năm, việc chọn thực phẩm đúng mùa không chỉ giúp bữa cơm đậm đà hơn mà còn tiết kiệm chi phí đáng kể.

Công thức các món ăn cho người suy thận

Công thức các món ăn cho người suy thận

Ăn
5 loại rau củ mà người sành ăn không bao giờ mua trong tháng 3

5 loại rau củ mà người sành ăn không bao giờ mua trong tháng 3

Ăn
Loại rau cực tốt cho gan, người trung niên, người cao tuổi nên ăn

Loại rau cực tốt cho gan, người trung niên, người cao tuổi nên ăn

Ăn
Sáng tạo thực đơn với các món ăn từ chuối chín cực ngon, cực dễ

Sáng tạo thực đơn với các món ăn từ chuối chín cực ngon, cực dễ

Ăn

