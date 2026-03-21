Ướp thịt bò rồi nấu nhỏ lửa với váng đậu - Công thức món ăn đơn giản chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đã thấy ngon rồi

Hôm nay, chúng ta hãy cùng làm một món ăn rất dễ chế biến, có mùi thơm hấp dẫn và quan trọng nhất là vô cùng bổ dưỡng. Đó là một nồi đầy ắp các nguyên liệu giàu protein, chất lượng cao, đặc biệt ngon miệng và rất hợp với cơm.

Nguyên liệu chính chỉ có hai loại: Váng đậu thái sợi và thịt bò. Một loại là protein thực vật - sản phẩm từ đậu nành, và cái kia là protein động vật từ thịt. Sự kết hợp của hai nguyên liệu này tạo nên một hương vị tuyệt vời. Váng đậu tháisợi thấm đẫm nước dùng bò, làm cho chúng càng thêm đậm đà. Món này ăn kèm với cơm thì cực kỳ ngon. Bạn nhất định phải thử công thức này. Chúng tôi đảm bảo cả nhà sẽ ngạc nhiên và vô cùng yêu thích.

Không dài dòng thêm nữa, ngay dưới đây chúng tôi xin chia sẻ cách làm món thịt bò hầm váng đậu này. Món ăn này thơm ngon, giàu protein, và chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đã khiến cả gia đình thèm thuồng rồi.

Nguyên liệu nấu món thịt bò hầm váng đậu

Một nắm váng đậu thái sợi, 250g thịt bò tươi, một củ hành tây, lượng gừng và tỏi vừa đủ, 1 muỗng canh sốt sa tế, lượng dầu hào vừa đủ, 2 thìa canh nước tương, một ít tinh chất cốt gà, một ít tiêu, lượng gia vị vừa đủ, một chút dầu ăn, lượng hành lá vừa đủ, 1 muỗng canh bột bắp.

Cách nấu món thịt bò hầm váng đậu

Bước 1: Trước tiên, bạn hãy sơ chế váng đậu. Nếu mua được váng đậu khô thái sợi thì bạn ngâm trong nước lạnh khoảng nửa tiếng. Sau đó rửa sạch vài lần và vắt khô. Hoặc bạn có thể dùng những miếng váng đậu lớn, ngâm, rửa sạch, vắt khô rồi thái thành dạng sợi. Đồng thời, chuẩn bị sẵn hành tây thái nhỏ, tỏi băm và gừng băm. Thịt bò bạn rửa sạch, thấm khô nước bằng khăn bếp. Sau đó thái thịt bò thành các lát mỏng, cho vào bát. Lưu ý, nếu không ăn được cay, bạn có thể thay sate cay bằng sốt sa tế ớt ngọt Thái Lan.

Bước 2: Sau đó thêm 1 muỗng canh sốt sa tế, 1 muỗng canh dầu hào và 1 thìa canh nước tương. Đeo găng tay thực phẩm vào, trộn đều sao cho mỗi lát thịt bò được phủ đều nước sốt. Cuối cùng, thêm một ít bột bắp và trộn đều. Để ướp thịt trong khoảng 10-15 phút. Tiếp theo bạn chuẩn bị một chiếc bát để pha nước sốt cho vào món ăn. Gia vị về cơ bản giống như gia vị dùng để ướp thịt bò. Đầu tiên, đổ nửa bát nước nóng vào bát, sau đó cho 1 muỗng canh sốt sa tế, 1 thìa canh nước tương, nửa thìa canh dầu hào, một ít bột tiêu, tinh chất cốt gà và một ít muối vào. Khuấy đều.

Bước 3: Chuẩn bị một cái nồi đất nung, đun nóng, cho một ít dầu ăn vào, rồi thêm hành tây và tỏi cùng gừng băm cho đến khi dậy mùi thơm. Sau đó, cho váng đậu đã vắt khô trực tiếp lên trên. Tiếp đó lấy thịt bò đã ướp ra và rải đều lên váng đậu. Sau khi xếp xong, đổ nước sốt đã chuẩn bị vào. Đậy nắp nồi và ninh nhỏ lửa khoảng 8 phút. Lưu ý rằng các miếng váng đậu sẽ hút nước dùng, vì vậy để tránh bị khô, nước sốt cần có thêm một chút nước. Khi hết thời gian, mở nắp, cho hành lá vào (nếu thích có thể cho thêm một ít ớt ngọt), đậy nắp lại và đun nhỏ lửa thêm 1 phút nữa. Sau khi mở nắp nồi, khuấy đều rồi tắt bếp và dọn ra ăn.

Thành phẩm món thịt bò hầm váng đậu

Khi món ăn được đặt trên bàn, mùi thơm rất hấp dẫn lan tỏa, rất kích thích vị giác. Thịt bò mềm tan trong miệng, những miếng váng đậu ngấm trong nước dùng càng làm tăng thêm hương vị thơm ngon. Đây chắc chắn là một món ăn tuyệt vời để ăn kèm với cơm. Món ăn này cần có nước dùng, vì các lá váng đậu sẽ hấp thụ nước dùng để có hương vị ngon hơn. Nếu thấy nước dùng bị cạn trong quá trình nấu, có thể thêm một ít nước sôi vào.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món thịt bò hầm váng đậu!