Sau tuổi 40, đừng ăn sáng theo kiểu này nếu không muốn cơ thể xuống dốc nhanh hơn
GĐXH - Không ít người sau tuổi 40 bắt đầu cảm thấy một điều rất rõ: buổi sáng quyết định gần như toàn bộ năng lượng của cả ngày. Có người chỉ cần ăn sáng “sai một chút” là thấy mệt mỏi, uể oải, làm việc kém tập trung, thậm chí nhanh đói và dễ cáu gắt.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nguyên nhân không nằm ở việc “ăn nhiều hay ít”, mà là ăn đúng hay sai cách. Ở tuổi trung niên, khi chuyển hóa chậm lại và nội tiết có nhiều thay đổi, một bữa sáng không phù hợp có thể khiến cơ thể “tụt năng lượng” nhanh chóng, lâu dài còn ảnh hưởng đến đường huyết và cân nặng.
Dưới đây là những kiểu ăn sáng phổ biến nhưng lại dễ khiến cơ thể xuống sức mà nhiều người vẫn duy trì mỗi ngày.
Chỉ uống cà phê, bỏ qua bữa sáng
Đây là thói quen rất thường gặp ở người bận rộn. Một cốc cà phê giúp tỉnh táo nhanh, nhưng lại không cung cấp năng lượng thực sự cho cơ thể.
Khi không có thức ăn, dạ dày vẫn tiết dịch, trong khi đường huyết ở mức thấp sau một đêm dài. Cà phê có thể khiến bạn tỉnh táo tạm thời, nhưng sau đó dễ rơi vào trạng thái: Mệt mỏi, thiếu tập trung, run tay, cồn cào, ăn bù nhiều hơn vào bữa trưa.
Về lâu dài, thói quen này còn ảnh hưởng đến dạ dày và hệ thần kinh.
Ăn quá nhiều tinh bột nhanh – no nhanh nhưng yếu cũng nhanh
Hệ quả là chỉ sau 2–3 tiếng, cơ thể lại rơi vào trạng thái đói, mệt và thèm đồ ngọt. Với người sau 40 tuổi, sự dao động này còn làm tăng nguy cơ rối loạn đường huyết và tích mỡ.
Điều đáng nói là nhiều người tưởng rằng “ăn như vậy là đủ”, nhưng thực tế cơ thể lại thiếu đạm và chất xơ – những yếu tố giúp duy trì năng lượng bền vững.
Ăn quá ít hoặc ăn qua loa
Một quả chuối, một chiếc bánh nhỏ, hoặc thậm chí chỉ vài miếng ăn vội… là cách nhiều người “đối phó” với bữa sáng.
Vấn đề là lượng năng lượng quá ít khiến cơ thể không đủ “nhiên liệu” để bắt đầu ngày mới. Khi đó, cơ thể có xu hướng:
Giảm tốc độ chuyển hóa để tiết kiệm năng lượng Khiến bạn nhanh đói và ăn nhiều hơn vào bữa sau. Dễ tích mỡ dù tổng lượng ăn không quá cao
Sau tuổi 40, việc ăn quá ít không giúp giảm cân như nhiều người nghĩ, mà có thể phản tác dụng.
Ăn đồ nhiều dầu mỡ – “nặng bụng ngay từ sáng sớm”
Một số người có thói quen ăn sáng bằng các món chiên rán như bánh rán, quẩy, đồ xào… Những món này giàu năng lượng nhưng lại khó tiêu, đặc biệt khi hệ tiêu hóa không còn “khỏe” như trước.
Hệ quả thường thấy là: Cảm giác đầy bụng, khó chịu; Cơ thể uể oải, thiếu linh hoạt. Tất cả làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc buổi sáng.
Ngoài ra, ăn nhiều chất béo xấu vào buổi sáng còn góp phần làm tăng mỡ máu nếu duy trì lâu dài.
Ăn sáng đúng cách – không cần cầu kỳ, chỉ cần hợp lý
Theo các chuyên gia, một bữa sáng phù hợp cho người sau 40 tuổi nên đảm bảo 3 yếu tố:
Có đạm: trứng, cá, thịt nạc, đậu… giúp no lâu. Có chất xơ: rau xanh, trái cây ít ngọt. Tinh bột vừa phải: ưu tiên loại nguyên cám hoặc khẩu phần nhỏ.
Bên cạnh đó, nên ăn sáng trong vòng 1–2 giờ sau khi thức dậy để “khởi động” cơ thể một cách tự nhiên.
Sau tuổi 40, ăn sáng không còn là chuyện qua loa
Nếu trước đây bạn có thể bỏ bữa sáng mà vẫn “ổn”, thì sau tuổi 40, cơ thể sẽ phản ứng rõ ràng hơn với những sai lầm nhỏ. Một bữa sáng không phù hợp có thể khiến cả ngày trở nên nặng nề, kéo theo nhiều hệ lụy về lâu dài.
Ngược lại, chỉ cần điều chỉnh một chút – ăn đủ chất hơn, cân bằng hơn – bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt: cơ thể nhẹ nhõm, đầu óc tỉnh táo, năng lượng ổn định.
Đôi khi, chăm sóc sức khỏe không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là bắt đầu lại từ bữa sáng mỗi ngày.
