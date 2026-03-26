Sau tuổi 40, đừng ăn sáng theo kiểu này nếu không muốn cơ thể xuống dốc nhanh hơn

Thứ năm, 16:26 26/03/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Không ít người sau tuổi 40 bắt đầu cảm thấy một điều rất rõ: buổi sáng quyết định gần như toàn bộ năng lượng của cả ngày. Có người chỉ cần ăn sáng “sai một chút” là thấy mệt mỏi, uể oải, làm việc kém tập trung, thậm chí nhanh đói và dễ cáu gắt.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nguyên nhân không nằm ở việc “ăn nhiều hay ít”, mà là ăn đúng hay sai cách. Ở tuổi trung niên, khi chuyển hóa chậm lại và nội tiết có nhiều thay đổi, một bữa sáng không phù hợp có thể khiến cơ thể “tụt năng lượng” nhanh chóng, lâu dài còn ảnh hưởng đến đường huyết và cân nặng.

Dưới đây là những kiểu ăn sáng phổ biến nhưng lại dễ khiến cơ thể xuống sức mà nhiều người vẫn duy trì mỗi ngày.

Chỉ uống cà phê, bỏ qua bữa sáng

Nhiều người có thói quen bỏ bữa sáng chỉ uống cà phê. Ảnh: Freepik

Đây là thói quen rất thường gặp ở người bận rộn. Một cốc cà phê giúp tỉnh táo nhanh, nhưng lại không cung cấp năng lượng thực sự cho cơ thể.

Khi không có thức ăn, dạ dày vẫn tiết dịch, trong khi đường huyết ở mức thấp sau một đêm dài. Cà phê có thể khiến bạn tỉnh táo tạm thời, nhưng sau đó dễ rơi vào trạng thái: Mệt mỏi, thiếu tập trung, run tay, cồn cào, ăn bù nhiều hơn vào bữa trưa.

Về lâu dài, thói quen này còn ảnh hưởng đến dạ dày và hệ thần kinh.

Ăn quá nhiều tinh bột nhanh – no nhanh nhưng yếu cũng nhanh

Xôi, bánh mì trắng, bánh ngọt, bún phở nhiều bánh… là những lựa chọn quen thuộc. Tuy nhiên, phần lớn các món này chứa tinh bột tinh chế, làm đường huyết tăng nhanh rồi giảm nhanh.

Hệ quả là chỉ sau 2–3 tiếng, cơ thể lại rơi vào trạng thái đói, mệt và thèm đồ ngọt. Với người sau 40 tuổi, sự dao động này còn làm tăng nguy cơ rối loạn đường huyết và tích mỡ.

Điều đáng nói là nhiều người tưởng rằng “ăn như vậy là đủ”, nhưng thực tế cơ thể lại thiếu đạm và chất xơ – những yếu tố giúp duy trì năng lượng bền vững.

Ăn quá ít hoặc ăn qua loa

Một quả chuối, một chiếc bánh nhỏ, hoặc thậm chí chỉ vài miếng ăn vội… là cách nhiều người “đối phó” với bữa sáng.

Vấn đề là lượng năng lượng quá ít khiến cơ thể không đủ “nhiên liệu” để bắt đầu ngày mới. Khi đó, cơ thể có xu hướng:

Giảm tốc độ chuyển hóa để tiết kiệm năng lượng Khiến bạn nhanh đói và ăn nhiều hơn vào bữa sau.  Dễ tích mỡ dù tổng lượng ăn không quá cao

Sau tuổi 40, việc ăn quá ít không giúp giảm cân như nhiều người nghĩ, mà có thể phản tác dụng.

Ăn đồ nhiều dầu mỡ – “nặng bụng ngay từ sáng sớm”

Một số người có thói quen ăn sáng bằng các món chiên rán như bánh rán, quẩy, đồ xào… Những món này giàu năng lượng nhưng lại khó tiêu, đặc biệt khi hệ tiêu hóa không còn “khỏe” như trước.

Hệ quả thường thấy là: Cảm giác đầy bụng, khó chịu; Cơ thể uể oải, thiếu linh hoạt. Tất cả làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc buổi sáng.

Ngoài ra, ăn nhiều chất béo xấu vào buổi sáng còn góp phần làm tăng mỡ máu nếu duy trì lâu dài.

Ăn sáng đúng cách – không cần cầu kỳ, chỉ cần hợp lý

Theo các chuyên gia, một bữa sáng phù hợp cho người sau 40 tuổi nên đảm bảo 3 yếu tố:

Có đạm: trứng, cá, thịt nạc, đậu… giúp no lâu. Có chất xơ: rau xanh, trái cây ít ngọt. Tinh bột vừa phải: ưu tiên loại nguyên cám hoặc khẩu phần nhỏ.

Bên cạnh đó, nên ăn sáng trong vòng 1–2 giờ sau khi thức dậy để “khởi động” cơ thể một cách tự nhiên.

Sau tuổi 40, ăn sáng không còn là chuyện qua loa

Nếu trước đây bạn có thể bỏ bữa sáng mà vẫn “ổn”, thì sau tuổi 40, cơ thể sẽ phản ứng rõ ràng hơn với những sai lầm nhỏ. Một bữa sáng không phù hợp có thể khiến cả ngày trở nên nặng nề, kéo theo nhiều hệ lụy về lâu dài.

Ngược lại, chỉ cần điều chỉnh một chút – ăn đủ chất hơn, cân bằng hơn – bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt: cơ thể nhẹ nhõm, đầu óc tỉnh táo, năng lượng ổn định.

Đôi khi, chăm sóc sức khỏe không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là bắt đầu lại từ bữa sáng mỗi ngày.

3 món ăn quen thuộc giúp làm sạch mạch máu: Dễ nấu, thanh mát, hỗ trợ tuần hoàn hiệu quả

GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, không ít người gặp tình trạng đầy bụng, táo bón, mỡ máu cao hay cơ thể uể oải kéo dài. Nguyên nhân thường đến từ chế độ ăn nhiều dầu mỡ, ít rau xanh, cộng thêm việc ít vận động và ngủ nghỉ thất thường.

Sau tuổi 40, bữa cơm nên bớt 3 món quen thuộc này nếu không muốn mỡ máu tăng âm thầm

GĐXH - Bước qua tuổi 40, nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến các chỉ số sức khỏe như cholesterol, triglycerid hay huyết áp. Nhưng điều đáng nói là, mỡ máu cao thường không có biểu hiện rõ ràng. Bạn vẫn ăn uống bình thường, vẫn sinh hoạt như trước, cho đến khi đi khám mới “giật mình” vì các chỉ số đã vượt ngưỡng.

Uống nước kiểu này dễ làm hại dạ dày và thận

Mùa này ăn tôm sông rang hẹ đúng là "đỉnh của chóp", thêm một mẹo nhỏ xíu này vỏ tôm giòn tan, ngọt thịt lại cực tốt cho sức khỏe

3 món ăn quen thuộc giúp làm sạch mạch máu: Dễ nấu, thanh mát, hỗ trợ tuần hoàn hiệu quả

Thời điểm uống tỏi ngâm mật ong để phát huy tối đa tác dụng

Món rau ngon thưởng thức ngay khi còn kịp trong tháng Ba: Nguyên liệu rẻ mà ăn ngon miệng hơn cả món thịt

Đây là lý do nên bỏ muối vào nước luộc trứng

GĐXH - Thêm muối vào nước luộc trứng là mẹo đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích trong quá trình nấu. Dưới đây là những lý do chính.

Ăn sáng đúng cách cho người huyết áp cao trong năm 2026

GĐXH - Buổi sáng là thời điểm quan trọng giúp cơ thể khởi động và ổn định các chỉ số sức khỏe. Lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể hỗ trợ cân bằng dinh dưỡng và duy trì huyết áp ổn định.

6 món đồ uống giúp thanh nhiệt gan vào mùa xuân cực hiệu quả, hãy luân phiên uống mỗi ngày 1 cốc vào bữa sáng

Công thức làm cũng rất đơn giản và tiện lợi chỉ với chiếc máy làm sữa hạt cùng nguyên liệu đơn giản.

5 nơi bán phở đắt nhất Việt Nam: Tô 4 triệu có luôn cả vàng ròng, bát rẻ nhất cũng bay nửa tháng lương

Phở vốn là món ăn bình dân quen thuộc, nhưng tại những địa điểm này, thực khách phải chi trả số tiền bằng cả tháng lương của nhiều người chỉ để thưởng thức một bát phở.

Uống nước kiểu này dễ làm hại dạ dày và thận

GĐXH - Nhiều người chỉ quan tâm đến việc uống đủ nước mỗi ngày mà ít chú ý đến cách uống, thời điểm uống hay nhiệt độ của nước. Nếu thường xuyên uống nước sai cách, cơ thể có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến tiêu hóa.

Mùa này ăn tôm sông rang hẹ đúng là "đỉnh của chóp", thêm một mẹo nhỏ xíu này vỏ tôm giòn tan, ngọt thịt lại cực tốt cho sức khỏe

Những ngày thời tiết ương ương dở dở, mâm cơm gia đình đôi khi chẳng cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần một đĩa tôm sông nhỏ rang hẹ giòn rụm, mặn ngọt đậm đà là đủ đánh bay cả nồi cơm nóng hổi. Món ăn mộc mạc, rẻ tiền nhưng lại là "mỹ vị" chốn đồng quê nếu chị em biết trổ tài với một vài bí quyết nhỏ xíu dưới đây.

3 món ăn quen thuộc giúp làm sạch mạch máu: Dễ nấu, thanh mát, hỗ trợ tuần hoàn hiệu quả

GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, không ít người gặp tình trạng đầy bụng, táo bón, mỡ máu cao hay cơ thể uể oải kéo dài. Nguyên nhân thường đến từ chế độ ăn nhiều dầu mỡ, ít rau xanh, cộng thêm việc ít vận động và ngủ nghỉ thất thường.

Thời điểm uống tỏi ngâm mật ong để phát huy tối đa tác dụng

GĐXH - Tỏi ngâm mật ong là một cách kết hợp quen thuộc trong dinh dưỡng tự nhiên, thường được nhiều người sử dụng để hỗ trợ tăng cường đề kháng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết uống tỏi ngâm mật ong vào lúc nào là tốt nhất.

Món rau ngon thưởng thức ngay khi còn kịp trong tháng Ba: Nguyên liệu rẻ mà ăn ngon miệng hơn cả món thịt

Sự kết hợp của 3 nguyên liệu này, thanh mát, giòn ngon mà ít chất béo và tốt cho sức khỏe, đặc biệt phù hợp với các gia đình có người già và trẻ em.

Sau tuổi 40, bữa cơm nên bớt 3 món quen thuộc này nếu không muốn mỡ máu tăng âm thầm

GĐXH - Bước qua tuổi 40, nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến các chỉ số sức khỏe như cholesterol, triglycerid hay huyết áp. Nhưng điều đáng nói là, mỡ máu cao thường không có biểu hiện rõ ràng. Bạn vẫn ăn uống bình thường, vẫn sinh hoạt như trước, cho đến khi đi khám mới “giật mình” vì các chỉ số đã vượt ngưỡng.

Loại nước hỗ trợ dưỡng thận ít người biết

GĐXH - Dưới đây là những loại đồ uống quen thuộc, ít người để ý nhưng có thể góp phần hỗ trợ hoạt động lọc và đào thải của thận hiệu quả hơn.

Công thức các món ăn cho người suy thận

4 kiểu ăn sáng giúp ổn định đường huyết cả ngày

3 món ăn quen thuộc giúp làm sạch mạch máu: Dễ nấu, thanh mát, hỗ trợ tuần hoàn hiệu quả

Sau tuổi 40, bữa cơm nên bớt 3 món quen thuộc này nếu không muốn mỡ máu tăng âm thầm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

