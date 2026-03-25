Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

3 món ăn quen thuộc giúp làm sạch mạch máu: Dễ nấu, thanh mát, hỗ trợ tuần hoàn hiệu quả

Thứ tư, 10:26 25/03/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, không ít người gặp tình trạng đầy bụng, táo bón, mỡ máu cao hay cơ thể uể oải kéo dài. Nguyên nhân thường đến từ chế độ ăn nhiều dầu mỡ, ít rau xanh, cộng thêm việc ít vận động và ngủ nghỉ thất thường.

Thực tế, để cải thiện tuần hoàn máu và giảm gánh nặng cho cơ thể, không nhất thiết phải tìm đến những phương pháp phức tạp. Chỉ cần điều chỉnh lại bữa ăn hằng ngày với những món đơn giản, ít dầu mỡ, giàu chất xơ, bạn đã có thể hỗ trợ “làm nhẹ” mạch máu một cách tự nhiên.

Dưới đây là 3 món ăn quen thuộc, dễ thực hiện, phù hợp để duy trì thường xuyên.

Cải thìa luộc – Thanh nhẹ, hỗ trợ tiêu hóa và giảm mỡ máu

3 Món ăn thanh mát giúp làm sạch mạch máu hiệu quả cho sức khỏe năm 2026 - Ảnh 1.

Rau xanh luôn là “người bạn” của hệ tiêu hóa và tim mạch. Cải thìa nổi bật nhờ hàm lượng chất xơ, kali và vitamin C dồi dào, giúp: Kích thích nhu động ruột, hạn chế táo bón; Hỗ trợ giảm cholesterol xấu; Góp phần ổn định huyết áp.

Cách chế biến đơn giản nhất là luộc nhanh trong nước sôi khoảng 2–3 phút. Có thể thêm chút muối và vài giọt dầu ăn để rau giữ màu xanh và độ giòn.

Một đĩa cải thìa luộc chấm nước tương tỏi không chỉ dễ ăn, mà còn giúp cơ thể “nhẹ” hơn rõ rệt sau những ngày ăn uống nhiều dầu mỡ.

Củ sen xào – Giòn mát, hỗ trợ tuần hoàn máu

Củ sen là nguyên liệu quen thuộc nhưng thường bị “đánh giá thấp”. Thực tế, loại củ này chứa nhiều chất xơ, sắt và các vi chất giúp hỗ trợ sản sinh hồng cầu, cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ ổn định đường huyết và mỡ máu.

3 Món ăn thanh mát giúp làm sạch mạch máu hiệu quả cho sức khỏe năm 2026 - Ảnh 2.

Khi xào cùng mộc nhĩ, cà rốt hoặc đậu tuyết, món ăn không chỉ bắt mắt mà còn cân bằng dinh dưỡng. Lưu ý nên xào nhanh với ít dầu để giữ độ giòn và hạn chế chất béo.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn ăn ngon nhưng vẫn kiểm soát cân nặng và sức khỏe tim mạch.

Cần tây xào đậu phụ – Ít béo, giàu đạm thực vật

Sự kết hợp giữa cần tây và đậu phụ mang lại một món ăn vừa thanh mát, vừa đủ chất.

3 Món ăn thanh mát giúp làm sạch mạch máu hiệu quả cho sức khỏe năm 2026 - Ảnh 3.

Cần tây giàu chất xơ, ít calo, hỗ trợ giảm viêm và ổn định huyết áp. Trong khi đó đậu phụ giúp cung cấp protein thực vật, ít chất béo, tốt cho tim mạch.

Cách làm khá đơn giản: cần tây chần sơ để giữ độ giòn, đậu phụ chiên nhẹ rồi xào nhanh cùng nhau với ít gia vị. Món này đặc biệt phù hợp cho bữa tối, giúp cơ thể không bị “quá tải” nhưng vẫn đủ năng lượng.

Ăn đúng cách – “chìa khóa” giúp mạch máu khỏe hơn

Bên cạnh việc bổ sung các món ăn thanh nhẹ, bạn nên duy trì 3 nguyên tắc đơn giản:

Tăng rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt để bổ sung chất xơ. Hạn chế dầu mỡ, muối và thực phẩm chế biến sẵn. Ăn vừa đủ, không ăn quá no (khoảng 70–80%).

Những thay đổi nhỏ nhưng duy trì đều đặn sẽ giúp cơ thể cải thiện trao đổi chất, giảm áp lực lên mạch máu và tăng năng lượng mỗi ngày.

Các món ăn trên có tác dụng hỗ trợ sức khỏe, không thay thế điều trị y khoa. Nếu bạn có tình trạng mỡ máu cao, rối loạn tiêu hóa kéo dài hoặc dấu hiệu bất thường, nên đi khám để được tư vấn cụ thể.

Một chế độ ăn thanh đạm, kết hợp ngủ đủ giấc và vận động đều đặn – đó mới là cách bền vững nhất để giữ cho mạch máu luôn “thông thoáng” và cơ thể khỏe mạnh lâu dài.

3 Món ăn thanh mát giúp làm sạch mạch máu hiệu quả cho sức khỏe năm 2026 - Ảnh 4.11 món ăn từ loại thịt chứa collagen tự nhiên đỉnh cao nhiều người bỏ qua

GĐXH - Da heo thường bị vứt bỏ vì bị xem là béo và kém lành mạnh. Thế nhưng ít ai ngờ rằng phần thực phẩm quen thuộc này lại giàu collagen và protein tự nhiên, mang đến nhiều lợi ích cho da, xương khớp nếu dùng đúng cách.

3 Món ăn thanh mát giúp làm sạch mạch máu hiệu quả cho sức khỏe năm 2026 - Ảnh 5.4 kiểu ăn sáng giúp ổn định đường huyết cả ngày

GĐXH - Sau tuổi 40–45, nhiều người bắt đầu nhận ra một điều: chỉ cần ăn sáng “lệch nhịp” một chút là cả ngày cảm thấy mệt mỏi, nhanh đói, thậm chí dễ cáu gắt. Đằng sau đó không chỉ là chuyện no – đói, mà là sự dao động của đường huyết.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

11 món ăn từ loại thịt chứa collagen tự nhiên đỉnh cao nhiều người bỏ qua

11 món ăn từ loại thịt chứa collagen tự nhiên đỉnh cao nhiều người bỏ qua

Món ăn giúp cơ thể bớt mệt mỏi khi thời tiết giao mùa hiệu quả nhất

Món ăn giúp cơ thể bớt mệt mỏi khi thời tiết giao mùa hiệu quả nhất

Sau tuổi 40, ăn những món này giúp gan ‘nhẹ gánh’ hơn mỗi ngày

Sau tuổi 40, ăn những món này giúp gan ‘nhẹ gánh’ hơn mỗi ngày

4 kiểu ăn sáng giúp ổn định đường huyết cả ngày

4 kiểu ăn sáng giúp ổn định đường huyết cả ngày

Quán bánh rán tí hon ngày bán 3.000 chiếc ở Hà Nội

Quán bánh rán tí hon ngày bán 3.000 chiếc ở Hà Nội

Cùng chuyên mục

Thời điểm uống tỏi ngâm mật ong để phát huy tối đa tác dụng

Thời điểm uống tỏi ngâm mật ong để phát huy tối đa tác dụng

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH - Tỏi ngâm mật ong là một cách kết hợp quen thuộc trong dinh dưỡng tự nhiên, thường được nhiều người sử dụng để hỗ trợ tăng cường đề kháng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết uống tỏi ngâm mật ong vào lúc nào là tốt nhất.

Món rau ngon thưởng thức ngay khi còn kịp trong tháng Ba: Nguyên liệu rẻ mà ăn ngon miệng hơn cả món thịt

Món rau ngon thưởng thức ngay khi còn kịp trong tháng Ba: Nguyên liệu rẻ mà ăn ngon miệng hơn cả món thịt

Ăn - 3 giờ trước

Sự kết hợp của 3 nguyên liệu này, thanh mát, giòn ngon mà ít chất béo và tốt cho sức khỏe, đặc biệt phù hợp với các gia đình có người già và trẻ em.

Sau tuổi 40, bữa cơm nên bớt 3 món quen thuộc này nếu không muốn mỡ máu tăng âm thầm

Sau tuổi 40, bữa cơm nên bớt 3 món quen thuộc này nếu không muốn mỡ máu tăng âm thầm

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - Bước qua tuổi 40, nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến các chỉ số sức khỏe như cholesterol, triglycerid hay huyết áp. Nhưng điều đáng nói là, mỡ máu cao thường không có biểu hiện rõ ràng. Bạn vẫn ăn uống bình thường, vẫn sinh hoạt như trước, cho đến khi đi khám mới “giật mình” vì các chỉ số đã vượt ngưỡng.

11 món ăn từ loại thịt chứa collagen tự nhiên đỉnh cao nhiều người bỏ qua

11 món ăn từ loại thịt chứa collagen tự nhiên đỉnh cao nhiều người bỏ qua

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Da heo thường bị vứt bỏ vì bị xem là béo và kém lành mạnh. Thế nhưng ít ai ngờ rằng phần thực phẩm quen thuộc này lại giàu collagen và protein tự nhiên, mang đến nhiều lợi ích cho da, xương khớp nếu dùng đúng cách.

Món ăn giúp cơ thể bớt mệt mỏi khi thời tiết giao mùa hiệu quả nhất

Món ăn giúp cơ thể bớt mệt mỏi khi thời tiết giao mùa hiệu quả nhất

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là một số món ăn dễ thực hiện, phù hợp với bữa ăn hàng ngày nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết để hỗ trợ cơ thể phục hồi năng lượng.

Sau tuổi 40, ăn những món này giúp gan ‘nhẹ gánh’ hơn mỗi ngày

Sau tuổi 40, ăn những món này giúp gan ‘nhẹ gánh’ hơn mỗi ngày

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Bước qua tuổi 40, nhiều người thấy cơ thể xuống sức, ăn nhanh đầy bụng, dễ mệt và ngủ kém. Đây là những dấu hiệu cho thấy, gan đang phải làm việc quá tải. Những món ăn này sẽ giúp gan ‘nhẹ gánh’ hơn mỗi ngày sau tuổi 40.

4 kiểu ăn sáng giúp ổn định đường huyết cả ngày

4 kiểu ăn sáng giúp ổn định đường huyết cả ngày

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Sau tuổi 40–45, nhiều người bắt đầu nhận ra một điều: chỉ cần ăn sáng “lệch nhịp” một chút là cả ngày cảm thấy mệt mỏi, nhanh đói, thậm chí dễ cáu gắt. Đằng sau đó không chỉ là chuyện no – đói, mà là sự dao động của đường huyết.

Quán bánh rán tí hon ngày bán 3.000 chiếc ở Hà Nội

Quán bánh rán tí hon ngày bán 3.000 chiếc ở Hà Nội

Ăn - 1 ngày trước

Mở bán từ năm 2014, quầy bánh rán tí hon của bà Đặng Thị Hà (50 tuổi) ngày càng hút khách với mức giá 1.000 đồng/chiếc, ba loại vỏ bánh đa dạng, phù hợp với nhu cầu ăn vặt của nhiều người.

Cách bảo quản cá khô không cần tủ lạnh để ngăn ngừa nấm mốc, vi khuẩn

Cách bảo quản cá khô không cần tủ lạnh để ngăn ngừa nấm mốc, vi khuẩn

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Trong điều kiện không cất vào tủ lạnh, bạn hãy áp dụng những cách bảo quản cá khô không cần tủ lạnh đơn giản, hiệu quả mà bài viết này chia sẻ để ngăn ngừa nấm mốc, vi khuẩn, cũng như giảm thiểu lãng phí thực phẩm.

Loại nước hỗ trợ dưỡng thận ít người biết

Loại nước hỗ trợ dưỡng thận ít người biết

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là những loại đồ uống quen thuộc, ít người để ý nhưng có thể góp phần hỗ trợ hoạt động lọc và đào thải của thận hiệu quả hơn.

Xem nhiều

Loại nước hỗ trợ dưỡng thận ít người biết

Loại nước hỗ trợ dưỡng thận ít người biết

Ăn

GĐXH - Dưới đây là những loại đồ uống quen thuộc, ít người để ý nhưng có thể góp phần hỗ trợ hoạt động lọc và đào thải của thận hiệu quả hơn.

4 kiểu ăn sáng giúp ổn định đường huyết cả ngày

4 kiểu ăn sáng giúp ổn định đường huyết cả ngày

Ăn
Công thức các món ăn cho người suy thận

Công thức các món ăn cho người suy thận

Ăn
Loại rau cực tốt cho gan, người trung niên, người cao tuổi nên ăn

Loại rau cực tốt cho gan, người trung niên, người cao tuổi nên ăn

Ăn
Sáng tạo thực đơn với các món ăn từ chuối chín cực ngon, cực dễ

Sáng tạo thực đơn với các món ăn từ chuối chín cực ngon, cực dễ

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top