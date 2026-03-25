3 món ăn quen thuộc giúp làm sạch mạch máu: Dễ nấu, thanh mát, hỗ trợ tuần hoàn hiệu quả
GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, không ít người gặp tình trạng đầy bụng, táo bón, mỡ máu cao hay cơ thể uể oải kéo dài. Nguyên nhân thường đến từ chế độ ăn nhiều dầu mỡ, ít rau xanh, cộng thêm việc ít vận động và ngủ nghỉ thất thường.
Thực tế, để cải thiện tuần hoàn máu và giảm gánh nặng cho cơ thể, không nhất thiết phải tìm đến những phương pháp phức tạp. Chỉ cần điều chỉnh lại bữa ăn hằng ngày với những món đơn giản, ít dầu mỡ, giàu chất xơ, bạn đã có thể hỗ trợ “làm nhẹ” mạch máu một cách tự nhiên.
Dưới đây là 3 món ăn quen thuộc, dễ thực hiện, phù hợp để duy trì thường xuyên.
Cải thìa luộc – Thanh nhẹ, hỗ trợ tiêu hóa và giảm mỡ máu
Rau xanh luôn là “người bạn” của hệ tiêu hóa và tim mạch. Cải thìa nổi bật nhờ hàm lượng chất xơ, kali và vitamin C dồi dào, giúp: Kích thích nhu động ruột, hạn chế táo bón; Hỗ trợ giảm cholesterol xấu; Góp phần ổn định huyết áp.
Cách chế biến đơn giản nhất là luộc nhanh trong nước sôi khoảng 2–3 phút. Có thể thêm chút muối và vài giọt dầu ăn để rau giữ màu xanh và độ giòn.
Một đĩa cải thìa luộc chấm nước tương tỏi không chỉ dễ ăn, mà còn giúp cơ thể “nhẹ” hơn rõ rệt sau những ngày ăn uống nhiều dầu mỡ.
Củ sen xào – Giòn mát, hỗ trợ tuần hoàn máu
Củ sen là nguyên liệu quen thuộc nhưng thường bị “đánh giá thấp”. Thực tế, loại củ này chứa nhiều chất xơ, sắt và các vi chất giúp hỗ trợ sản sinh hồng cầu, cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ ổn định đường huyết và mỡ máu.
Khi xào cùng mộc nhĩ, cà rốt hoặc đậu tuyết, món ăn không chỉ bắt mắt mà còn cân bằng dinh dưỡng. Lưu ý nên xào nhanh với ít dầu để giữ độ giòn và hạn chế chất béo.
Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn ăn ngon nhưng vẫn kiểm soát cân nặng và sức khỏe tim mạch.
Cần tây xào đậu phụ – Ít béo, giàu đạm thực vật
Sự kết hợp giữa cần tây và đậu phụ mang lại một món ăn vừa thanh mát, vừa đủ chất.
Cần tây giàu chất xơ, ít calo, hỗ trợ giảm viêm và ổn định huyết áp. Trong khi đó đậu phụ giúp cung cấp protein thực vật, ít chất béo, tốt cho tim mạch.
Cách làm khá đơn giản: cần tây chần sơ để giữ độ giòn, đậu phụ chiên nhẹ rồi xào nhanh cùng nhau với ít gia vị. Món này đặc biệt phù hợp cho bữa tối, giúp cơ thể không bị “quá tải” nhưng vẫn đủ năng lượng.
Ăn đúng cách – “chìa khóa” giúp mạch máu khỏe hơn
Bên cạnh việc bổ sung các món ăn thanh nhẹ, bạn nên duy trì 3 nguyên tắc đơn giản:
Tăng rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt để bổ sung chất xơ. Hạn chế dầu mỡ, muối và thực phẩm chế biến sẵn. Ăn vừa đủ, không ăn quá no (khoảng 70–80%).
Những thay đổi nhỏ nhưng duy trì đều đặn sẽ giúp cơ thể cải thiện trao đổi chất, giảm áp lực lên mạch máu và tăng năng lượng mỗi ngày.
Các món ăn trên có tác dụng hỗ trợ sức khỏe, không thay thế điều trị y khoa. Nếu bạn có tình trạng mỡ máu cao, rối loạn tiêu hóa kéo dài hoặc dấu hiệu bất thường, nên đi khám để được tư vấn cụ thể.
Một chế độ ăn thanh đạm, kết hợp ngủ đủ giấc và vận động đều đặn – đó mới là cách bền vững nhất để giữ cho mạch máu luôn “thông thoáng” và cơ thể khỏe mạnh lâu dài.
Thời điểm uống tỏi ngâm mật ong để phát huy tối đa tác dụngĂn - 3 giờ trước
GĐXH - Tỏi ngâm mật ong là một cách kết hợp quen thuộc trong dinh dưỡng tự nhiên, thường được nhiều người sử dụng để hỗ trợ tăng cường đề kháng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết uống tỏi ngâm mật ong vào lúc nào là tốt nhất.
Món rau ngon thưởng thức ngay khi còn kịp trong tháng Ba: Nguyên liệu rẻ mà ăn ngon miệng hơn cả món thịtĂn - 3 giờ trước
Sự kết hợp của 3 nguyên liệu này, thanh mát, giòn ngon mà ít chất béo và tốt cho sức khỏe, đặc biệt phù hợp với các gia đình có người già và trẻ em.
Sau tuổi 40, bữa cơm nên bớt 3 món quen thuộc này nếu không muốn mỡ máu tăng âm thầmĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Bước qua tuổi 40, nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến các chỉ số sức khỏe như cholesterol, triglycerid hay huyết áp. Nhưng điều đáng nói là, mỡ máu cao thường không có biểu hiện rõ ràng. Bạn vẫn ăn uống bình thường, vẫn sinh hoạt như trước, cho đến khi đi khám mới “giật mình” vì các chỉ số đã vượt ngưỡng.
11 món ăn từ loại thịt chứa collagen tự nhiên đỉnh cao nhiều người bỏ quaĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Da heo thường bị vứt bỏ vì bị xem là béo và kém lành mạnh. Thế nhưng ít ai ngờ rằng phần thực phẩm quen thuộc này lại giàu collagen và protein tự nhiên, mang đến nhiều lợi ích cho da, xương khớp nếu dùng đúng cách.
Món ăn giúp cơ thể bớt mệt mỏi khi thời tiết giao mùa hiệu quả nhấtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là một số món ăn dễ thực hiện, phù hợp với bữa ăn hàng ngày nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết để hỗ trợ cơ thể phục hồi năng lượng.
Sau tuổi 40, ăn những món này giúp gan ‘nhẹ gánh’ hơn mỗi ngàyĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Bước qua tuổi 40, nhiều người thấy cơ thể xuống sức, ăn nhanh đầy bụng, dễ mệt và ngủ kém. Đây là những dấu hiệu cho thấy, gan đang phải làm việc quá tải. Những món ăn này sẽ giúp gan ‘nhẹ gánh’ hơn mỗi ngày sau tuổi 40.
4 kiểu ăn sáng giúp ổn định đường huyết cả ngàyĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Sau tuổi 40–45, nhiều người bắt đầu nhận ra một điều: chỉ cần ăn sáng “lệch nhịp” một chút là cả ngày cảm thấy mệt mỏi, nhanh đói, thậm chí dễ cáu gắt. Đằng sau đó không chỉ là chuyện no – đói, mà là sự dao động của đường huyết.
Quán bánh rán tí hon ngày bán 3.000 chiếc ở Hà NộiĂn - 1 ngày trước
Mở bán từ năm 2014, quầy bánh rán tí hon của bà Đặng Thị Hà (50 tuổi) ngày càng hút khách với mức giá 1.000 đồng/chiếc, ba loại vỏ bánh đa dạng, phù hợp với nhu cầu ăn vặt của nhiều người.
Cách bảo quản cá khô không cần tủ lạnh để ngăn ngừa nấm mốc, vi khuẩnĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Trong điều kiện không cất vào tủ lạnh, bạn hãy áp dụng những cách bảo quản cá khô không cần tủ lạnh đơn giản, hiệu quả mà bài viết này chia sẻ để ngăn ngừa nấm mốc, vi khuẩn, cũng như giảm thiểu lãng phí thực phẩm.
Loại nước hỗ trợ dưỡng thận ít người biếtĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là những loại đồ uống quen thuộc, ít người để ý nhưng có thể góp phần hỗ trợ hoạt động lọc và đào thải của thận hiệu quả hơn.
Loại nước hỗ trợ dưỡng thận ít người biếtĂn
GĐXH - Dưới đây là những loại đồ uống quen thuộc, ít người để ý nhưng có thể góp phần hỗ trợ hoạt động lọc và đào thải của thận hiệu quả hơn.