5 thực phẩm tốt cho gan người tuổi trung niên cần bổ sung để gan khỏe mạnh
GĐXH – Khi bước vào tuổi trung niên, chức năng chuyển hóa và thải độc của gan có xu hướng suy giảm. Để hỗ trợ chức năng thải độc tự nhiên của gan, người tuổi trung niên nên bổ sung 5 thực phẩm giúp gan khỏe mạnh dưới đây.
Rau xanh đậm giúp làm sạch gan cho người tuổi trung niên hiệu quả
Người tuổi trung niên nên ăn rau xanh mỗi ngày, ưu tiên luộc, hấp… để giữ dưỡng chất. Các loại rau ưu tiên với người tuổi trung niên như cải bó xôi, bông cải xanh, rau cải xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ, góp phần hỗ trợ gan loại bỏ độc tố hiệu quả hơn.
Đặc biệt, trong rau xanh có chứa hợp chất chlorophyll giúp trung hòa kim loại nặng và hóa chất tích tụ trong cơ thể.
Tỏi: Kích hoạt enzyme giải độc gan
Tỏi chứa allicin và selenium – những hoạt chất có khả năng kích hoạt các enzyme giúp gan đào thải độc tố. Gan là cơ quan thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều sản phẩm chuyển hóa, thuốc, rượu bia và các chất khác. Khi căng thẳng oxy hóa tăng lên, tế bào gan dễ bị tổn thương hơn. Bổ sung tỏi trong chế độ ăn có thể góp phần giúp môi trường chuyển hóa lành mạnh hơn cho cơ thể.
Ngoài ra, tỏi còn hỗ trợ giảm mỡ máu, phù hợp với người có nguy cơ gan nhiễm mỡ. Nên dùng tỏi tươi, băm nhỏ, ăn sống hoặc thêm vào món ăn.
Trà xanh giàu chất chống ôxy hóa
Trà xanh chứa catechin – hợp chất giúp cải thiện chức năng gan và giảm tích tụ mỡ trong gan. Nhiều nghiên cứu cho thấy uống trà xanh điều độ có thể hỗ trợ giảm nguy cơ tổn thương gan. Mỗi ngày uống 1–2 cốc, tránh uống khi đói để hạn chế kích ứng dạ dày.
Nghệ chống viên, hỗ trợ giải độc
Hoạt chất curcumin trong nghệ có tác dụng chống viêm, hỗ trợ tái tạo tế bào gan và thúc đẩy quá trình thải độc. Đây là thực phẩm đặc biệt hữu ích với người có dấu hiệu men gan tăng nhẹ.
Mọi người có thể dùng dùng nghệ tươi, tinh bột nghệ hoặc kết hợp trong món ăn hàng ngày.
Bưởi
Bưởi giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa như naringenin, giúp hỗ trợ hoạt động của enzyme gan và quá trình chuyển hóa chất béo. Đây là loại quả phù hợp với người trung niên muốn kiểm soát cân nặng và giảm áp lực cho gan.
Bưởi có thể được chế biến đa dạng trong bữa ăn, góp phần hỗ trợ chức năng gan. Một đĩa gỏi bưởi chua ngọt không chỉ kích thích vị giác mà hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả hơn.
Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm – nguyên Viện phó Viện Dinh dưỡng quốc gia, việc ăn đúng còn quan trọng hơn ăn bổ. Nhiều người trung niên cố tìm thực phẩm "bổ gan" nhưng lại bỏ qua nguyên tắc quan trọng là tránh để gan bị quá tải và dành thời gian nghỉ ngơi.
Bên cạnh việc bổ sung thực phẩm phù hợp, người tuổi trung niên cần hạn chế rượu bia, đồ chiên rán, không ăn quá no vào buổi tối và duy trì giờ giấc sinh hoạt ổn định để gan hoạt động hiệu quả hơn.
