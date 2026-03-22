Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

5 thực phẩm tốt cho gan người tuổi trung niên cần bổ sung để gan khỏe mạnh

Chủ nhật, 17:45 22/03/2026 | Ăn
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Khi bước vào tuổi trung niên, chức năng chuyển hóa và thải độc của gan có xu hướng suy giảm. Để hỗ trợ chức năng thải độc tự nhiên của gan, người tuổi trung niên nên bổ sung 5 thực phẩm giúp gan khỏe mạnh dưới đây.

Rau xanh đậm giúp làm sạch gan cho người tuổi trung niên hiệu quả

Người tuổi trung niên nên ăn rau xanh mỗi ngày, ưu tiên luộc, hấp… để giữ dưỡng chất. Các loại rau ưu tiên với người tuổi trung niên như cải bó xôi, bông cải xanh, rau cải xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ, góp phần hỗ trợ gan loại bỏ độc tố hiệu quả hơn.

Đặc biệt, trong rau xanh có chứa hợp chất chlorophyll giúp trung hòa kim loại nặng và hóa chất tích tụ trong cơ thể.



Người tuổi trung niên nên tăng cường ăn các loại rau xanh đậm để làm sạch gan từ bên trong. Ảnh HM

Tỏi: Kích hoạt enzyme giải độc gan

Tỏi chứa allicin và selenium – những hoạt chất có khả năng kích hoạt các enzyme giúp gan đào thải độc tố. Gan là cơ quan thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều sản phẩm chuyển hóa, thuốc, rượu bia và các chất khác. Khi căng thẳng oxy hóa tăng lên, tế bào gan dễ bị tổn thương hơn. Bổ sung tỏi trong chế độ ăn có thể góp phần giúp môi trường chuyển hóa lành mạnh hơn cho cơ thể.

Ngoài ra, tỏi còn hỗ trợ giảm mỡ máu, phù hợp với người có nguy cơ gan nhiễm mỡ. Nên dùng tỏi tươi, băm nhỏ, ăn sống hoặc thêm vào món ăn.



Tỏi là một trong những thực phẩm tốt cho gan của người tuổi trung niên

Trà xanh giàu chất chống ôxy hóa

Trà xanh chứa catechin – hợp chất giúp cải thiện chức năng gan và giảm tích tụ mỡ trong gan. Nhiều nghiên cứu cho thấy uống trà xanh điều độ có thể hỗ trợ giảm nguy cơ tổn thương gan. Mỗi ngày uống 1–2 cốc, tránh uống khi đói để hạn chế kích ứng dạ dày.

Nghệ chống viên, hỗ trợ giải độc

Hoạt chất curcumin trong nghệ có tác dụng chống viêm, hỗ trợ tái tạo tế bào gan và thúc đẩy quá trình thải độc. Đây là thực phẩm đặc biệt hữu ích với người có dấu hiệu men gan tăng nhẹ.

Mọi người có thể dùng dùng nghệ tươi, tinh bột nghệ hoặc kết hợp trong món ăn hàng ngày.

Bưởi

Bưởi giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa như naringenin, giúp hỗ trợ hoạt động của enzyme gan và quá trình chuyển hóa chất béo. Đây là loại quả phù hợp với người trung niên muốn kiểm soát cân nặng và giảm áp lực cho gan.

Bưởi có thể được chế biến đa dạng trong bữa ăn, góp phần hỗ trợ chức năng gan. Một đĩa gỏi bưởi chua ngọt không chỉ kích thích vị giác mà hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả hơn.



Người tuổi trung niên cũng nên tăng cường ăn quả bưởi

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm – nguyên Viện phó Viện Dinh dưỡng quốc gia, việc ăn đúng còn quan trọng hơn ăn bổ. Nhiều người trung niên cố tìm thực phẩm "bổ gan" nhưng lại bỏ qua nguyên tắc quan trọng là tránh để gan bị quá tải và dành thời gian nghỉ ngơi.

Bên cạnh việc bổ sung thực phẩm phù hợp, người tuổi trung niên cần hạn chế rượu bia, đồ chiên rán, không ăn quá no vào buổi tối và duy trì giờ giấc sinh hoạt ổn định để gan hoạt động hiệu quả hơn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Loại quả “tốt nhất thế giới” là đặc sản tỉnh Phú Thọ đang mùa ngon nhất, chế biến kiểu này cực ngon và lạ miệng

Loại quả “tốt nhất thế giới” ở nước ta có nhiều là đặc sản của tỉnh Sơn La, ăn kiểu gì cũng ngon và bổ dưỡng

Loại quả “tốt nhất thế giới” có ở Bắc Ninh, quả to giòn ngọt, làm được nhiều món ngon

Cùng chuyên mục

Vì sao nhiều người sau tuổi 45 ăn ít mà vẫn tăng cân? Lỗi thường nằm ở 3 thói quen ăn uống này

Ăn - 9 giờ trước

GĐXH - Không ít người bước qua tuổi 45 rơi vào một nghịch lý khó hiểu: ăn ít hơn trước, thậm chí còn “kiêng khem”, nhưng cân nặng vẫn tăng dần, vòng bụng ngày một lớn. Có người thở dài: “Chỉ cần ăn bình thường thôi cũng béo”.

Bát bún riêu 80.000 đồng ở chợ Đồng Xuân 'gây bão'

Ăn - 12 giờ trước

Bát bún riêu 80.000 đồng tại chợ Đồng Xuân trở thành chủ đề bàn luận về mức giá và chất lượng, sau video trải nghiệm của hot TikToker.

7 thay đổi nhỏ trong bữa cơm giúp cơ thể người sau tuổi 40 trở nên nhẹ nhõm hơn

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Bước qua tuổi 40 không phải là lúc cơ thể “yếu đi” một cách đột ngột, mà là thời điểm những thay đổi âm thầm bắt đầu diễn ra: tốc độ chuyển hóa chậm lại, khối cơ giảm dần, mỡ tích tụ dễ hơn, hệ tiêu hóa cũng không còn “dễ tính” như trước. Chính vì vậy, điều chỉnh bữa ăn – dù chỉ là những thay đổi nhỏ – lại có thể tạo ra khác biệt lớn cho sức khỏe lâu dài.

Nguyên tắc về chế độ dinh dưỡng dành cho người suy thận

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Tùy vào giai đoạn bệnh, các bác sĩ sẽ hướng dẫn bệnh nhân lên thực đơn phù hợp. Tuy nhiên, cần nắm rõ nguyên tắc về chế độ dinh dưỡng dành cho người suy thận như sau.

Ướp thịt bò rồi nấu nhỏ lửa với váng đậu - Công thức món ăn đơn giản chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đã thấy ngon rồi

Ăn - 1 ngày trước

Món ăn này thơm ngon, giàu protein, được nấu từ 2 nguyên liệu đơn giản mà chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đã khiến cả gia đình thèm thuồng rồi.

5 món canh 'giải nhiệt gan' rất hợp với người trung niên hay thức khuya, uống rượu bia

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều người bắt đầu nhận ra cơ thể không còn “dễ tính” như trước. Chỉ một vài buổi thức khuya, vài cuộc gặp gỡ có rượu bia cũng đủ khiến sáng hôm sau cảm thấy mệt mỏi, miệng đắng, ăn uống kém ngon, thậm chí nổi mụn, nóng trong người. Đó là lúc gan – cơ quan thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng – đang phải làm việc quá tải.

Loại nước càng uống càng hại thận

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Một số loại đồ uống dưới đây có thể làm tăng gánh nặng cho thận, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình lọc máu và đào thải độc tố, vì vậy cần hạn chế tiêu thụ.

Phụ nữ trẻ đẹp hơn khi lá lách và thận khỏe: 1 món bánh 2 món cháo ăn sáng nhanh ngon lại nuôi dưỡng lá lách và thận

Ăn - 2 ngày trước

Thay vì bánh mì, bánh bao, xôi..., chị em hãy ăn 3 món sau đây để nhẹ nhàng bồi bổ tỳ vị và thận, từ đó cải thiện vẻ bề ngoài trẻ trung và xinh đẹp hơn.

Điều đặc biệt ở bánh cuốn Thanh Trì vừa được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thử ngay cách làm tại nhà

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH – Bánh cuốn có mặt ở nhiều vùng miền, nhưng bánh cuốn Thanh Trì (Hà Nội) lại mang bản sắc riêng khó trộn lẫn. Nghề làm bánh cuốn Thanh Trì chính thức được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ngày 18/3 chính ở những điểm đặc biệt này.

Thực phẩm được khuyến khích cho người chạy thận

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - Người suy thận nên dùng thực phẩm gì để tránh các biến chứng và duy trì trạng thái khỏe mạnh? Hãy cùng tìm kiếm câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Xem nhiều

Công thức các món ăn cho người suy thận

Ăn

GĐXH - Dưới đây là một số gợi ý và công thức món ăn dành cho bệnh nhân suy thận bạn có thể áp dụng vào thực đơn hàng ngày.

Loại rau cực tốt cho gan, người trung niên, người cao tuổi nên ăn

Ăn
Sáng tạo thực đơn với các món ăn từ chuối chín cực ngon, cực dễ

Ăn
Mẹ đảm hướng dẫn cách làm món ngon từ tai lợn thơm ngon, giòn sần sật, ăn cực đưa cơm

Ăn
Nên nấu cơm bằng nước nóng hay nước lạnh? Thói quen quen thuộc nhưng nhiều người vẫn hiểu chưa đúng

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top