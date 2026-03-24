Sau tuổi 40, bữa cơm nên bớt 3 món quen thuộc này nếu không muốn mỡ máu tăng âm thầm
GĐXH - Bước qua tuổi 40, nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến các chỉ số sức khỏe như cholesterol, triglycerid hay huyết áp. Nhưng điều đáng nói là, mỡ máu cao thường không có biểu hiện rõ ràng. Bạn vẫn ăn uống bình thường, vẫn sinh hoạt như trước, cho đến khi đi khám mới “giật mình” vì các chỉ số đã vượt ngưỡng.
Trong phần lớn trường hợp, nguyên nhân không nằm ở những món ăn “xa lạ”, mà lại đến từ chính những món quen thuộc trong mâm cơm hằng ngày. Điều đáng lo là chúng ta ăn chúng quá thường xuyên mà không nhận ra tác động tích lũy lâu dài.
Dưới đây là 3 nhóm món ăn người sau 40 tuổi nên giảm tần suất, nếu muốn kiểm soát mỡ máu một cách bền vững.
Thịt mỡ và các món kho đậm – “ngon miệng nhưng nặng gánh cho mạch máu”
Thịt ba chỉ kho, thịt rang cháy cạnh, các món rim đậm vị… là “linh hồn” của nhiều bữa cơm Việt. Tuy nhiên, đây cũng là nguồn cung cấp chất béo bão hòa khá cao – yếu tố liên quan trực tiếp đến việc tăng cholesterol xấu (LDL).
Ở tuổi trung niên, khả năng chuyển hóa chất béo của cơ thể giảm đi. Việc thường xuyên ăn các món nhiều mỡ, lại nấu đậm (nhiều đường, nước mắm) không chỉ khiến mỡ máu tăng mà còn tạo áp lực cho gan và hệ tim mạch.
Không cần loại bỏ hoàn toàn, nhưng nên giảm lượng mỡ trong khẩu phần, ưu tiên phần thịt nạc hơn, chuyển sang cách chế biến nhẹ như luộc, hấp, kho nhạt.
Đồ chiên rán – “thủ phạm âm thầm” tích tụ mỡ xấu
Nem rán, chả rán, cá chiên, đậu phụ rán… là những món rất dễ ăn, đặc biệt trong bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, khi thực phẩm được chiên ở nhiệt độ cao, dầu mỡ có thể biến đổi, tạo ra các chất béo không có lợi.
Đáng chú ý, việc tái sử dụng dầu chiên nhiều lần – thói quen khá phổ biến – càng làm tăng nguy cơ hình thành các hợp chất có hại cho sức khỏe.
Với người sau 40 tuổi, ăn nhiều đồ chiên rán không chỉ làm tăng mỡ máu mà còn góp phần gây tăng cân, tích mỡ nội tạng, gây rối loạn chuyển hóa. Và từ đó ảnh hưởng đến gan và tim mạch.
Giải pháp đơn giản là giảm tần suất các món chiên, thay bằng hấp, áp chảo ít dầu hoặc nướng.
Nội tạng động vật – món “khoái khẩu” nhưng không nên ăn thường xuyên
Lòng, gan, tim, dạ dày… là những món nhiều người yêu thích, nhất là trong các bữa nhậu hoặc cuối tuần. Tuy nhiên, nội tạng động vật chứa lượng cholesterol khá cao.
Với người trẻ khỏe mạnh, ăn thỉnh thoảng có thể không đáng lo. Nhưng sau tuổi 40, khi nguy cơ rối loạn mỡ máu tăng lên, việc ăn nội tạng thường xuyên có thể khiến các chỉ số lipid trong máu “leo thang” mà không hay biết.
Nếu vẫn muốn ăn, nên giới hạn tần suất (ví dụ 1–2 lần/tháng). Ăn với lượng vừa phải. Và luôn nhớ hãy kết hợp nhiều rau xanh để cân bằng.
Không phải “kiêng tuyệt đối”, mà là ăn có chừng mực
Điểm quan trọng nhất không phải là loại bỏ hoàn toàn những món ăn quen thuộc, mà là điều chỉnh tần suất và cách chế biến. Bởi thực tế, một chế độ ăn quá khắt khe thường khó duy trì lâu dài.
Bên cạnh việc “bớt đi”, người sau 40 tuổi cũng nên “thêm vào” thực đơn các món ăn với cá, đặc biệt là cá biển. Thêm vào rau xanh, chất xơ và các loại đạm nhẹ như đậu, thịt trắng. Bạn cũng nên thay dầu thực vật thay cho mỡ động vật.
Mỡ máu tăng âm thầm – nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát từ bữa cơm
Điều đáng lo của mỡ máu cao là nó diễn ra lặng lẽ, không đau, không sốt, không cảnh báo rõ ràng. Nhưng chính vì vậy, việc điều chỉnh từ những điều nhỏ nhất – như bữa cơm hằng ngày – lại càng quan trọng.
Sau tuổi 40, ăn uống không còn là chuyện “thích gì ăn nấy”, mà là ăn để bảo vệ cơ thể lâu dài. Và đôi khi, chỉ cần bớt đi một vài món quen thuộc, bạn đã giúp mạch máu của mình “nhẹ gánh” hơn rất nhiều.
Loại nước hỗ trợ dưỡng thận ít người biếtĂn
GĐXH - Dưới đây là những loại đồ uống quen thuộc, ít người để ý nhưng có thể góp phần hỗ trợ hoạt động lọc và đào thải của thận hiệu quả hơn.