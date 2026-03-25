Uống nước kiểu này dễ làm hại dạ dày và thận
GĐXH - Nhiều người chỉ quan tâm đến việc uống đủ nước mỗi ngày mà ít chú ý đến cách uống, thời điểm uống hay nhiệt độ của nước. Nếu thường xuyên uống nước sai cách, cơ thể có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến tiêu hóa.
Uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn
Nhiều người có thói quen uống rất nhiều nước trong một lần, đặc biệt sau khi vận động hoặc khi cảm thấy khát nước kéo dài.
Khi lượng nước lớn đi vào cơ thể trong thời gian ngắn, dạ dày có thể bị căng đột ngột và gây cảm giác đầy bụng hoặc buồn nôn. Tình trạng này thường khiến cơ thể khó chịu và làm giảm cảm giác ngon miệng.
Bên cạnh đó, thận cũng phải hoạt động nhiều hơn để lọc và đào thải lượng nước dư thừa ra ngoài.
Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, cơ thể có thể gặp rối loạn cân bằng điện giải. Điều này khiến thận phải làm việc quá mức và lâu dài có thể ảnh hưởng đến chức năng bài tiết.
Uống quá ít nước trong ngày
Ngược lại với việc uống quá nhiều nước một lúc, nhiều người lại không cung cấp đủ nước cho cơ thể trong suốt cả ngày.
Khi lượng nước đưa vào quá ít, nước tiểu sẽ trở nên cô đặc và quá trình đào thải qua thận cũng kém hiệu quả hơn.
Tình trạng thiếu nước kéo dài có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Thận phải hoạt động nhiều hơn để duy trì chức năng lọc máu và cân bằng dịch trong cơ thể.
Ngoài ra, cơ thể cũng dễ xuất hiện các biểu hiện như mệt mỏi, khô da hoặc giảm khả năng tập trung.
Uống nước quá lạnh khi bụng đang đói
Một sai lầm khá phổ biến là uống nước đá ngay sau khi thức dậy hoặc khi bụng còn rỗng. Nhiệt độ quá lạnh có thể khiến các mạch máu trong dạ dày co lại nhanh chóng. Điều này làm giảm khả năng hoạt động của hệ tiêu hóa trong thời điểm đó.
Ngoài ra, việc đưa nước lạnh vào dạ dày khi chưa có thức ăn cũng dễ gây cảm giác cồn cào hoặc đau nhẹ vùng bụng.
Nếu duy trì thói quen này lâu dài, niêm mạc dạ dày có thể trở nên nhạy cảm hơn. Những người có tiền sử rối loạn tiêu hóa thường dễ gặp tình trạng khó chịu khi uống nước quá lạnh.
Uống nhiều nước ngay sau khi ăn no
Một số người có thói quen uống nhiều nước ngay sau bữa ăn để cảm thấy dễ nuốt hoặc giảm cảm giác ngấy.
Tuy nhiên, khi uống quá nhiều nước lúc này, dịch tiêu hóa trong dạ dày có thể bị pha loãng. Điều này khiến quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra chậm hơn.
Khi dạ dày phải hoạt động lâu hơn để xử lý thức ăn, cơ thể có thể cảm thấy nặng bụng hoặc đầy hơi. Thói quen này nếu lặp lại thường xuyên cũng có thể khiến hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả. Vì vậy, nhiều chuyên gia khuyến khích nên uống nước cách bữa ăn một khoảng thời gian nhất định.
Để duy trì sức khỏe của dạ dày và thận, điều quan trọng là hình thành thói quen uống nước hợp lý trong ngày.
Thay vì uống quá nhiều trong một lần, nên chia nhỏ lượng nước và uống từng ngụm đều đặn. Cách này giúp cơ thể hấp thụ nước tốt hơn và giảm áp lực cho thận.
Ngoài ra, nên ưu tiên nước ở nhiệt độ phòng hoặc hơi ấm để hạn chế kích thích dạ dày. Uống nước vào nhiều thời điểm trong ngày cũng giúp duy trì cân bằng dịch trong cơ thể.
Khi kết hợp thói quen này với chế độ ăn uống lành mạnh, hệ tiêu hóa và hệ bài tiết sẽ hoạt động hiệu quả hơn.
