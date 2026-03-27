Tại sao người xưa dặn “Tháng 2 ăn lá, tháng 3 ăn hoa”?
GĐXH - Trong kho tàng kinh nghiệm dân gian, câu nói “Tháng 2 ăn lá, tháng 3 ăn hoa” không đơn thuần là lời khuyên ẩm thực.
Đó là cách người xưa quan sát thiên nhiên, từ đó đúc kết thành nguyên tắc sống thuận mùa – một "bí quyết mềm" giúp cơ thể cân bằng, tinh thần ổn định và cuộc sống dễ hanh thông hơn. Ngày nay, khi nhịp sống hiện đại khiến nhiều người ăn uống trái mùa, thói quen này càng trở nên đáng suy ngẫm.
“Tháng 2 ăn lá”: Thanh lọc cơ thể, khởi động lại năng lượng
Tháng 2 âm lịch là thời điểm tiết trời chuyển mình rõ rệt. Sau mùa đông tích trữ, cây cối bắt đầu đâm chồi, ra lá non. Đây cũng là lúc cơ thể con người cần “làm mới” sau giai đoạn ăn uống nhiều đạm, nhiều dầu mỡ.
Những loại rau lá xanh như rau mầm, cải xanh, rau diếp, ngải cứu… không chỉ dễ tiêu hóa mà còn giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Chúng giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ thải độc, giảm cảm giác đầy bụng – những vấn đề rất phổ biến sau Tết.
Ở góc nhìn khoa học, đây chính là giai đoạn cơ thể cần tăng cường thực phẩm thanh nhẹ để cân bằng hệ tiêu hóa và chuyển hóa. Khi cơ thể nhẹ nhàng, đầu óc cũng minh mẫn hơn, từ đó giúp con người đưa ra quyết định sáng suốt trong công việc và tài chính.
Người xưa gọi đó là “nạp sinh khí” – hiểu đơn giản là hấp thụ năng lượng tươi mới từ thiên nhiên.
“Tháng 3 ăn hoa”: Bổ dưỡng nhẹ nhàng, nuôi dưỡng tinh thần
Sang tháng 3 âm lịch, khi cây cối bước vào giai đoạn ra hoa, người xưa khuyên nên chuyển sang ăn những thực phẩm mang tính “tinh” hơn – tức là nhẹ, thanh và giàu vi chất.
Ở Việt Nam, không khó để bắt gặp những món ăn từ hoa như: Hoa thiên lý nấu canh; Hoa bí xào tỏi; Hoa chuối bóp gỏi; Bông so đũa nấu canh chua.
Những loại hoa này thường chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và hợp chất thực vật có lợi cho tim mạch và hệ miễn dịch. Đồng thời, chúng có vị thanh, không gây nặng bụng, rất phù hợp với thời điểm giao mùa.
Không chỉ dừng ở dinh dưỡng, “ăn hoa” còn mang ý nghĩa tinh thần. Hoa là biểu tượng của sự nở rộ, phát triển và hoàn thiện. Khi cơ thể được nuôi dưỡng nhẹ nhàng, tâm trạng con người cũng trở nên thư thái hơn, dễ cân bằng cảm xúc – yếu tố quan trọng để duy trì các mối quan hệ và công việc ổn định.
Ăn đúng mùa – bí quyết “giữ tiền” ít người để ý
Nghe có vẻ trừu tượng, nhưng thực tế, việc ăn uống thuận mùa lại liên quan khá rõ đến “tài chính cá nhân”.
Khi bạn ăn đúng mùa là lúc thực phẩm rẻ hơn, dễ mua hơn, dẫn đến giảm chi phí sinh hoạt. Cơ thể khỏe hơn, tinh thần ổn định.
Ngược lại, ăn trái mùa không chỉ đắt đỏ mà còn tiềm ẩn nguy cơ sử dụng thực phẩm kém chất lượng, nhiều hóa chất bảo quản hoặc trồng ép.
Nói cách khác, “thuận tự nhiên” cũng là một cách sống tiết kiệm và bền vững – điều mà người xưa đã hiểu rất rõ.
Gợi ý cách ăn để “giữ trọn tinh hoa mùa xuân”
Để tận dụng tốt nhất lời khuyên “tháng 2 ăn lá, tháng 3 ăn hoa”, bạn không cần cầu kỳ, chỉ cần lưu ý một vài nguyên tắc đơn giản:
Ưu tiên món luộc, canh thanh đạm để giữ nguyên dưỡng chất. Hạn chế chiên xào nhiều dầu mỡ trong giai đoạn đầu năm. Kết hợp đa dạng rau lá và hoa trong tuần để cân bằng dinh dưỡng. Ăn vừa đủ, không quá no để giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa
“Tháng 2 ăn lá, tháng 3 ăn hoa” không phải là quy tắc cứng nhắc, mà là một gợi ý sống thuận theo tự nhiên – điều mà khoa học hiện đại ngày càng công nhận.
Khi cơ thể khỏe, tinh thần ổn định, con người sẽ dễ dàng nắm bắt cơ hội hơn. Và đôi khi, sự hanh thông trong cuộc sống không đến từ những điều to tát, mà bắt đầu từ chính những lựa chọn rất nhỏ… trong bữa ăn hàng ngày.
Hóa ra chỉ thêm "thứ hạt" này sẽ có món trứng luộc vị ngon xuất sắc, bí quyết giữ dáng mang đến công ty ai cũng xin công thức!Ăn - 2 giờ trước
Trứng luộc thì ai cũng biết làm, nhưng trứng ngâm trà (trà diệp đản) làm sao để lòng trắng ngấm màu nâu cánh gián đẹp mắt, lòng đỏ bùi béo, đậm đà hương thảo mộc thì lại cần chút bí quyết. Món ăn vặt kiêm bữa sáng "quốc dân" này thực ra dễ làm hơn bạn tưởng rất nhiều.
Sau tuổi 40, đừng ăn sáng theo kiểu này nếu không muốn cơ thể xuống dốc nhanh hơnĂn - 17 giờ trước
GĐXH - Không ít người sau tuổi 40 bắt đầu cảm thấy một điều rất rõ: buổi sáng quyết định gần như toàn bộ năng lượng của cả ngày. Có người chỉ cần ăn sáng “sai một chút” là thấy mệt mỏi, uể oải, làm việc kém tập trung, thậm chí nhanh đói và dễ cáu gắt.
Đây là lý do nên bỏ muối vào nước luộc trứngĂn - 22 giờ trước
GĐXH - Thêm muối vào nước luộc trứng là mẹo đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích trong quá trình nấu. Dưới đây là những lý do chính.
Ăn sáng đúng cách cho người huyết áp cao trong năm 2026Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Buổi sáng là thời điểm quan trọng giúp cơ thể khởi động và ổn định các chỉ số sức khỏe. Lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể hỗ trợ cân bằng dinh dưỡng và duy trì huyết áp ổn định.
6 món đồ uống giúp thanh nhiệt gan vào mùa xuân cực hiệu quả, hãy luân phiên uống mỗi ngày 1 cốc vào bữa sángĂn - 1 ngày trước
Công thức làm cũng rất đơn giản và tiện lợi chỉ với chiếc máy làm sữa hạt cùng nguyên liệu đơn giản.
5 nơi bán phở đắt nhất Việt Nam: Tô 4 triệu có luôn cả vàng ròng, bát rẻ nhất cũng bay nửa tháng lươngĂn - 1 ngày trước
Phở vốn là món ăn bình dân quen thuộc, nhưng tại những địa điểm này, thực khách phải chi trả số tiền bằng cả tháng lương của nhiều người chỉ để thưởng thức một bát phở.
Uống nước kiểu này dễ làm hại dạ dày và thậnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người chỉ quan tâm đến việc uống đủ nước mỗi ngày mà ít chú ý đến cách uống, thời điểm uống hay nhiệt độ của nước. Nếu thường xuyên uống nước sai cách, cơ thể có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến tiêu hóa.
Mùa này ăn tôm sông rang hẹ đúng là "đỉnh của chóp", thêm một mẹo nhỏ xíu này vỏ tôm giòn tan, ngọt thịt lại cực tốt cho sức khỏeĂn - 1 ngày trước
Những ngày thời tiết ương ương dở dở, mâm cơm gia đình đôi khi chẳng cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần một đĩa tôm sông nhỏ rang hẹ giòn rụm, mặn ngọt đậm đà là đủ đánh bay cả nồi cơm nóng hổi. Món ăn mộc mạc, rẻ tiền nhưng lại là "mỹ vị" chốn đồng quê nếu chị em biết trổ tài với một vài bí quyết nhỏ xíu dưới đây.
3 món ăn quen thuộc giúp làm sạch mạch máu: Dễ nấu, thanh mát, hỗ trợ tuần hoàn hiệu quảĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, không ít người gặp tình trạng đầy bụng, táo bón, mỡ máu cao hay cơ thể uể oải kéo dài. Nguyên nhân thường đến từ chế độ ăn nhiều dầu mỡ, ít rau xanh, cộng thêm việc ít vận động và ngủ nghỉ thất thường.
Thời điểm uống tỏi ngâm mật ong để phát huy tối đa tác dụngĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Tỏi ngâm mật ong là một cách kết hợp quen thuộc trong dinh dưỡng tự nhiên, thường được nhiều người sử dụng để hỗ trợ tăng cường đề kháng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết uống tỏi ngâm mật ong vào lúc nào là tốt nhất.
Loại nước hỗ trợ dưỡng thận ít người biếtĂn
GĐXH - Dưới đây là những loại đồ uống quen thuộc, ít người để ý nhưng có thể góp phần hỗ trợ hoạt động lọc và đào thải của thận hiệu quả hơn.