Tại sao người xưa dặn “Tháng 2 ăn lá, tháng 3 ăn hoa”?

Thứ sáu, 08:15 27/03/2026 | Ăn
GĐXH - Trong kho tàng kinh nghiệm dân gian, câu nói “Tháng 2 ăn lá, tháng 3 ăn hoa” không đơn thuần là lời khuyên ẩm thực.

Đó là cách người xưa quan sát thiên nhiên, từ đó đúc kết thành nguyên tắc sống thuận mùa – một "bí quyết mềm" giúp cơ thể cân bằng, tinh thần ổn định và cuộc sống dễ hanh thông hơn. Ngày nay, khi nhịp sống hiện đại khiến nhiều người ăn uống trái mùa, thói quen này càng trở nên đáng suy ngẫm.

Tại sao tháng 2 ăn lá , tháng 3 ăn hoa giúp bạn khỏe và tài lộc hanh thông - Ảnh 1.

“Tháng 2 ăn lá”: Thanh lọc cơ thể, khởi động lại năng lượng

Tháng 2 âm lịch là thời điểm tiết trời chuyển mình rõ rệt. Sau mùa đông tích trữ, cây cối bắt đầu đâm chồi, ra lá non. Đây cũng là lúc cơ thể con người cần “làm mới” sau giai đoạn ăn uống nhiều đạm, nhiều dầu mỡ.

Những loại rau lá xanh như rau mầm, cải xanh, rau diếp, ngải cứu… không chỉ dễ tiêu hóa mà còn giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Chúng giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ thải độc, giảm cảm giác đầy bụng – những vấn đề rất phổ biến sau Tết.

Ở góc nhìn khoa học, đây chính là giai đoạn cơ thể cần tăng cường thực phẩm thanh nhẹ để cân bằng hệ tiêu hóa và chuyển hóa. Khi cơ thể nhẹ nhàng, đầu óc cũng minh mẫn hơn, từ đó giúp con người đưa ra quyết định sáng suốt trong công việc và tài chính.

Người xưa gọi đó là “nạp sinh khí” – hiểu đơn giản là hấp thụ năng lượng tươi mới từ thiên nhiên.

“Tháng 3 ăn hoa”: Bổ dưỡng nhẹ nhàng, nuôi dưỡng tinh thần

Sang tháng 3 âm lịch, khi cây cối bước vào giai đoạn ra hoa, người xưa khuyên nên chuyển sang ăn những thực phẩm mang tính “tinh” hơn – tức là nhẹ, thanh và giàu vi chất.

Ở Việt Nam, không khó để bắt gặp những món ăn từ hoa như: Hoa thiên lý nấu canh;  Hoa bí xào tỏi;  Hoa chuối bóp gỏi;  Bông so đũa nấu canh chua.

Những loại hoa này thường chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và hợp chất thực vật có lợi cho tim mạch và hệ miễn dịch. Đồng thời, chúng có vị thanh, không gây nặng bụng, rất phù hợp với thời điểm giao mùa.

Không chỉ dừng ở dinh dưỡng, “ăn hoa” còn mang ý nghĩa tinh thần. Hoa là biểu tượng của sự nở rộ, phát triển và hoàn thiện. Khi cơ thể được nuôi dưỡng nhẹ nhàng, tâm trạng con người cũng trở nên thư thái hơn, dễ cân bằng cảm xúc – yếu tố quan trọng để duy trì các mối quan hệ và công việc ổn định.

Ăn đúng mùa – bí quyết “giữ tiền” ít người để ý

Nghe có vẻ trừu tượng, nhưng thực tế, việc ăn uống thuận mùa lại liên quan khá rõ đến “tài chính cá nhân”.

Khi bạn ăn đúng mùa là lúc thực phẩm rẻ hơn, dễ mua hơn, dẫn đến giảm chi phí sinh hoạt. Cơ thể khỏe hơn, tinh thần ổn định.

Ngược lại, ăn trái mùa không chỉ đắt đỏ mà còn tiềm ẩn nguy cơ sử dụng thực phẩm kém chất lượng, nhiều hóa chất bảo quản hoặc trồng ép.

Nói cách khác, “thuận tự nhiên” cũng là một cách sống tiết kiệm và bền vững – điều mà người xưa đã hiểu rất rõ.

Gợi ý cách ăn để “giữ trọn tinh hoa mùa xuân”

Để tận dụng tốt nhất lời khuyên “tháng 2 ăn lá, tháng 3 ăn hoa”, bạn không cần cầu kỳ, chỉ cần lưu ý một vài nguyên tắc đơn giản:

Ưu tiên món luộc, canh thanh đạm để giữ nguyên dưỡng chất. Hạn chế chiên xào nhiều dầu mỡ trong giai đoạn đầu năm. Kết hợp đa dạng rau lá và hoa trong tuần để cân bằng dinh dưỡng. Ăn vừa đủ, không quá no để giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa

“Tháng 2 ăn lá, tháng 3 ăn hoa” không phải là quy tắc cứng nhắc, mà là một gợi ý sống thuận theo tự nhiên – điều mà khoa học hiện đại ngày càng công nhận.

Khi cơ thể khỏe, tinh thần ổn định, con người sẽ dễ dàng nắm bắt cơ hội hơn. Và đôi khi, sự hanh thông trong cuộc sống không đến từ những điều to tát, mà bắt đầu từ chính những lựa chọn rất nhỏ… trong bữa ăn hàng ngày.

