Ăn sáng đúng cách cho người huyết áp cao trong năm 2026
GĐXH - Buổi sáng là thời điểm quan trọng giúp cơ thể khởi động và ổn định các chỉ số sức khỏe. Lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể hỗ trợ cân bằng dinh dưỡng và duy trì huyết áp ổn định.
Yến mạch kết hợp trái cây tươi và các loại hạt
Yến mạch là một trong những thực phẩm được nhắc đến nhiều trong chế độ ăn hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Loại ngũ cốc này chứa lượng lớn chất xơ hòa tan, đặc biệt là beta glucan.
Khi kết hợp yến mạch với trái cây tươi như chuối, táo hoặc việt quất, bạn không chỉ bổ sung thêm vitamin mà còn tăng lượng kali tự nhiên, một yếu tố quan trọng trong việc cân bằng huyết áp. Thêm một ít hạt như hạnh nhân, óc chó hoặc hạt chia sẽ giúp cung cấp chất béo tốt, tạo cảm giác no lâu hơn và hạn chế ăn vặt trong ngày.
Món ăn này khá linh hoạt, có thể dùng dưới dạng cháo nóng hoặc ngâm qua đêm để tiện lợi cho buổi sáng bận rộn. Tuy nhiên, nên hạn chế thêm đường hoặc siro để giữ được giá trị dinh dưỡng ban đầu.
Sữa chua ít béo ăn kèm trái cây
Sữa chua ít béo là thực phẩm phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là người cần chú ý đến huyết áp. Nhờ chứa canxi và lợi khuẩn, sữa chua không chỉ hỗ trợ hệ tiêu hóa mà còn góp phần duy trì cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể.
Khi ăn kèm với trái cây như dâu, chuối hoặc kiwi, món ăn này trở nên giàu vitamin và khoáng chất hơn, đặc biệt là kali. Đây là yếu tố có vai trò trong việc hỗ trợ điều hòa huyết áp thông qua cơ chế cân bằng điện giải.
Để tối ưu lợi ích, bạn nên chọn loại sữa chua không đường hoặc ít đường. Ngoài ra, có thể thêm một ít hạt hoặc yến mạch để tăng cảm giác no và đa dạng khẩu vị.
Sinh tố rau xanh và trái cây
Sinh tố rau xanh là lựa chọn phù hợp cho những người không có nhiều thời gian chuẩn bị bữa sáng. Các loại rau như cải bó xôi, cải xoăn hoặc cần tây khi kết hợp cùng trái cây như táo, chuối hoặc dứa sẽ tạo thành một thức uống dễ dùng, giàu dưỡng chất.
Điểm đáng chú ý là rau xanh chứa nhiều kali và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ cân bằng lượng natri trong cơ thể. Khi natri được kiểm soát, nguy cơ tăng huyết áp cũng có xu hướng giảm.
Bạn có thể thêm hạt chia hoặc sữa hạt để tăng giá trị dinh dưỡng cho ly sinh tố. Tuy nhiên, nên hạn chế thêm đường để tránh làm mất đi lợi ích vốn có của món uống này.
Bánh mì nguyên cám ăn cùng bơ hoặc trứng
Bánh mì nguyên cám là lựa chọn thay thế phù hợp cho bánh mì trắng nhờ chứa nhiều chất xơ và dinh dưỡng hơn. Khi kết hợp với bơ hoặc trứng, món ăn này cung cấp cả chất béo tốt và protein, giúp duy trì năng lượng ổn định trong buổi sáng.
Bơ là nguồn chất béo không bão hòa và chứa kali, góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Trong khi đó, trứng cung cấp protein dễ hấp thu, giúp cơ thể duy trì hoạt động hiệu quả mà không gây cảm giác quá no hoặc nặng bụng.
Để phù hợp hơn với người cần kiểm soát huyết áp, bạn nên hạn chế thêm muối hoặc các loại sốt chế biến sẵn. Có thể kết hợp thêm rau xanh để tăng lượng chất xơ và vitamin.
Trứng luộc ăn cùng rau củ
Trứng luộc là lựa chọn phổ biến trong bữa sáng nhờ dễ chế biến và giàu dinh dưỡng. Protein trong trứng giúp duy trì năng lượng và tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế việc ăn thêm các thực phẩm không cần thiết.
Khi ăn cùng rau củ luộc hoặc salad, món ăn này trở nên cân bằng hơn về dinh dưỡng. Rau củ cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp hỗ trợ tiêu hóa và góp phần duy trì sức khỏe tim mạch.
Một điểm cần lưu ý là nên chế biến đơn giản, hạn chế sử dụng nhiều muối hoặc gia vị đậm để phù hợp với chế độ ăn hỗ trợ kiểm soát huyết áp.
Cháo ngũ cốc nguyên hạt
Cháo từ các loại ngũ cốc nguyên hạt như đậu xanh, đậu đỏ, yến mạch hoặc gạo lứt là món ăn quen thuộc, dễ tiêu hóa và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Nhờ chứa nhiều chất xơ và dinh dưỡng, món cháo này giúp cung cấp năng lượng ổn định và hỗ trợ kiểm soát huyết áp lâu dài.
Các loại đậu còn chứa kali và protein thực vật, góp phần cân bằng dinh dưỡng và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Khi nấu cháo, bạn có thể kết hợp nhiều loại hạt để tăng giá trị dinh dưỡng và tạo sự đa dạng trong khẩu vị.
Để giữ được lợi ích, nên nấu nhạt và hạn chế thêm đường hoặc muối. Món cháo này đặc biệt phù hợp cho những người cần một bữa sáng nhẹ nhàng, dễ tiêu và ổn định năng lượng.
