Va chạm với ô tô dưới cầu vượt, đôi vợ chồng tử vong tại chỗ
Trên đường từ Vĩnh Long trở lại TP Cần Thơ sau khi đi khám bệnh, đôi vợ chồng không may va chạm với xe ben dưới gầm cầu vượt Chà Và, tử vong tại chỗ.
Chiều 19/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm hai người tử vong tại chỗ ở phường Bình Minh.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, ông N.T.H. (66 tuổi) điều khiển xe máy chở vợ lưu thông trên đoạn đường dưới cầu vượt Chà Và (phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), hướng về cầu Cần Thơ, thì bất ngờ va chạm với xe ben biển số 95C-02XXX. Cú va chạm khiến vợ chồng ông H. tử vong tại chỗ.
Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông.
Theo người thân, vợ chồng ông H. quê ở Vĩnh Long, hiện sinh sống ở xã Long Mỹ (TP Cần Thơ).
Sáng nay, ông chở vợ về Vĩnh Long khám bệnh và lấy thuốc bảo hiểm, sau đó ghé thăm nhà bà con. Đến trưa, trên đường về lại TP Cần Thơ thì không may gặp nạn.
Người nhà cho biết thêm, khi thấy thông tin về vụ tai nạn đăng trên Facebook các hội nhóm ở Vĩnh Long, họ nhận ra vợ chồng ông H. nên lập tức đến hiện trường.
Cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
