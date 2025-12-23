Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tài xế xe khách bị xử lý vì đi vào làn cấm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thứ ba, 21:44 23/12/2025 | Thời sự
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cục CSGT, Bộ Công an vừa xử lý tài xế xe khách đi sai làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Tối ngày 23/12, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, mới đây, Fanpage Facebook Cục CSGT nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân có xe ô tô khách BKS 15F-001.xx điều khiển xe đi sai Iàn đường (làn cấm xe khách, xe tải, xe đầu kéo) vào 15h50 ngày 17/12/2025 tại km 33 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh từ Nhân dân, Cục CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2, Phòng 6, Cục CSGT nhanh chóng xác minh.

Tài xế xe khách bị xử phạt vì đi vào làn cấm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 1.

Xe khách đi vào làn không cho phép.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe khách biển số 15F-001.xx vi phạm là anh Trần Văn C (SN 1979, trú tại phường Hoàng Lâm, TP Hải Phòng).

Trước hành vi trên, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt theo quy định. Tài xế C bị phạt tiền 5.000.000 đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, hiện cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được phân làn, phân luồng, tổ chức lại giao thông trên tuyến từ ngày 15/8/2025. Theo đó làn đường bên trái sát dải phân cách giữa đường cấm xe tải, xe khách trên 29 chỗ ngồi, xe khách giường nằm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để 'giải cứu' điểm nóng ùn tắc giao thông

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để 'giải cứu' điểm nóng ùn tắc giao thông

Sạt lở 'bẻ gãy' giao thông tại Khánh Hòa và Lâm Đồng: Lộ trình thay thế cho tài xế

Sạt lở 'bẻ gãy' giao thông tại Khánh Hòa và Lâm Đồng: Lộ trình thay thế cho tài xế

Tiền trong tài khoản giao thông của hàng triệu lái xe được VETC quản lý ra sao?

Tiền trong tài khoản giao thông của hàng triệu lái xe được VETC quản lý ra sao?

Phạt nặng, lắp camera AI nhưng vẫn còn nhiều người vi phạm giao thông trên đường phố Hà Nội

Phạt nặng, lắp camera AI nhưng vẫn còn nhiều người vi phạm giao thông trên đường phố Hà Nội

Hàng loạt tuyến đường ở Hà Nội được lắp đặt camera AI để siết chặt quản lý vi phạm giao thông

Hàng loạt tuyến đường ở Hà Nội được lắp đặt camera AI để siết chặt quản lý vi phạm giao thông

Cùng chuyên mục

Nổ lớn làm sập phòng trọ, 2 anh em ruột bị thương nặng

Nổ lớn làm sập phòng trọ, 2 anh em ruột bị thương nặng

Xã hội - 3 giờ trước

Đêm 22/12, một vụ cháy nổ lớn xảy ra tại phòng trọ trên địa bàn TP Hải Phòng khiến hai anh em ruột bị bỏng nặng, thương tích ở vùng mặt, tay và chân...

2 ngày nữa trao giải cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I

2 ngày nữa trao giải cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I

Thời sự - 7 giờ trước

Dự kiến 8 giờ 30 phút sáng 25/12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) sẽ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I. Ban Tổ chức trân trọng kính mời quý độc giả đến tham dự buổi lễ và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Hà Nội và miền Bắc đón không khí lạnh rất mạnh dịp Noel và Tết Dương lịch 2026?

Hà Nội và miền Bắc đón không khí lạnh rất mạnh dịp Noel và Tết Dương lịch 2026?

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp Noel và Tết Dương lịch 2026, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động, trong đó miền Bắc chịu ảnh hưởng rõ rệt của không khí lạnh.

Hà Nội: Chợ Xanh bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, hàng loạt kiot bị thiêu rụi

Hà Nội: Chợ Xanh bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, hàng loạt kiot bị thiêu rụi

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 23/12, vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại chợ Xanh (phường Phương Liệt, TP Hà Nội). Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ dân xung quanh phải sơ tán khẩn cấp.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026?

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026?

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng từ đêm 24/12, đợt không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác. Sau ngày 25/12, các khu vực này có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trời chuyển rét.

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để 'giải cứu' điểm nóng ùn tắc giao thông

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để 'giải cứu' điểm nóng ùn tắc giao thông

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội đang gấp rút triển khai phương án xén vỉa hè, mở rộng lòng đường tại nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân (TP Hà Nội). Trong quá trình thi công, hàng chục cây xanh đã được chặt hạ hoặc đánh chuyển.

Nghệ An siết chặt quản lý đội tàu, quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

Nghệ An siết chặt quản lý đội tàu, quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh giám sát hành trình tàu cá 24/24 giờ, kiểm soát nghiêm truy xuất nguồn gốc và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm IUU, quyết tâm cùng cả nước gỡ 'thẻ vàng' thủy sản.

Hà Nội và miền Bắc tiếp tục lặp lại kiểu thời tiết đặc trưng, người dân cần đặc biệt chú ý

Hà Nội và miền Bắc tiếp tục lặp lại kiểu thời tiết đặc trưng, người dân cần đặc biệt chú ý

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, có sương mù. Đến trưa chiều trời hửng nắng, mức nhiệt tăng cao có nơi đến 27 độ.

Lật thuyền, hai ngư dân rơi xuống biển

Lật thuyền, hai ngư dân rơi xuống biển

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Trong lúc đánh bắt cá trên vùng biển TP Huế, hai ngư dân Quảng Trị không may bị lật thuyền nan. Nhờ sự phát hiện và ứng cứu kịp thời của người dân địa phương, cả hai được đưa vào bờ an toàn.

Clip nhóm người dùng mái chèo đánh nhau tại giải đua ghe ở Huế

Clip nhóm người dùng mái chèo đánh nhau tại giải đua ghe ở Huế

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình thi đấu giải đua ghe tại Huế, một số vận động viên sử dụng mái chèo để đánh nhau. Ban tổ chức kịp thời can thiệp, áp dụng hình thức xử lý nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho giải đấu.

Xem nhiều

Clip nhóm người dùng mái chèo đánh nhau tại giải đua ghe ở Huế

Clip nhóm người dùng mái chèo đánh nhau tại giải đua ghe ở Huế

Thời sự

GĐXH - Trong quá trình thi đấu giải đua ghe tại Huế, một số vận động viên sử dụng mái chèo để đánh nhau. Ban tổ chức kịp thời can thiệp, áp dụng hình thức xử lý nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho giải đấu.

Nghệ An siết chặt quản lý đội tàu, quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

Nghệ An siết chặt quản lý đội tàu, quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

Thời sự
Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để 'giải cứu' điểm nóng ùn tắc giao thông

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để 'giải cứu' điểm nóng ùn tắc giao thông

Thời sự
Hà Nội và miền Bắc tiếp tục lặp lại kiểu thời tiết đặc trưng, người dân cần đặc biệt chú ý

Hà Nội và miền Bắc tiếp tục lặp lại kiểu thời tiết đặc trưng, người dân cần đặc biệt chú ý

Thời sự
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026?

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026?

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top