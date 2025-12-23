Tài xế xe khách bị xử lý vì đi vào làn cấm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
GĐXH - Cục CSGT, Bộ Công an vừa xử lý tài xế xe khách đi sai làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Tối ngày 23/12, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, mới đây, Fanpage Facebook Cục CSGT nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân có xe ô tô khách BKS 15F-001.xx điều khiển xe đi sai Iàn đường (làn cấm xe khách, xe tải, xe đầu kéo) vào 15h50 ngày 17/12/2025 tại km 33 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh từ Nhân dân, Cục CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2, Phòng 6, Cục CSGT nhanh chóng xác minh.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe khách biển số 15F-001.xx vi phạm là anh Trần Văn C (SN 1979, trú tại phường Hoàng Lâm, TP Hải Phòng).
Trước hành vi trên, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt theo quy định. Tài xế C bị phạt tiền 5.000.000 đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Theo Cục CSGT, hiện cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được phân làn, phân luồng, tổ chức lại giao thông trên tuyến từ ngày 15/8/2025. Theo đó làn đường bên trái sát dải phân cách giữa đường cấm xe tải, xe khách trên 29 chỗ ngồi, xe khách giường nằm.
