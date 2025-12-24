Tin sáng 24/12: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai vào năm 2026, chấm dứt thời kỳ quản lý trên giấy; Từ đêm nay, Bắc Bộ chuyển rét, có nơi dưới 8 độ

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai vào năm 2026, chấm dứt thời kỳ quản lý trên giấy

Theo VOV, để đạt mục tiêu hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) Quốc gia về đất đai vào năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Dữ liệu đất đai sau khi được làm sạch từ Chiến dịch 515 (phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ NN&PTNT) cần được: Đưa vào sử dụng ngay, phục vụ quản lý, kết nối liên thông và giải quyết thủ tục hành chính.

Cập nhật thời gian thực, đảm bảo dữ liệu luôn sống, đồng bộ liên tục lên hệ thống quốc gia. Tiếp tục đối soát, xác thực thông tin người sử dụng đất với CSDL quốc gia về dân cư; bổ sung dữ liệu lịch sử và nhập liệu qua hệ thống VNeID.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin đất đai hiện đại, lấy dữ liệu làm trung tâm để đột phá quản trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Các địa phương cần xây dựng kế hoạch cụ thể, ưu tiên nhân lực và kinh phí để: Đo đạc, lập bản đồ địa chính và xây dựng CSDL tại những khu vực chưa có. Trường hợp khó khăn về kinh phí, cần báo cáo kịp thời để Chính phủ xem xét hỗ trợ, đảm bảo về đích đúng hạn năm 2026.

Cắt giảm hồ sơ giấy: Sử dụng trực tiếp thông tin từ CSDL đất đai và dân cư để giải quyết thủ tục. Chuẩn hóa quy trình để xử lý tự động một phần các thủ tục. Mở rộng danh mục các thủ tục thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng.

Trong bối cảnh dữ liệu là tài sản quốc gia, Bộ NN&MT yêu cầu: Thiết lập nghiêm quy chế phân quyền và nhật ký truy cập. Tổ chức diễn tập, kiểm tra định kỳ về an ninh mạng. Sử dụng công cụ giám sát để cảnh báo các hành vi truy cập bất thường.

Đối với các tỉnh đang sử dụng nhiều phần mềm quản lý khác nhau, cần khẩn trương lựa chọn và sử dụng thống nhất một phần mềm duy nhất trên toàn tỉnh để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả quản lý.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố sát sao chỉ đạo. Mọi khó khăn, vướng mắc phát sinh cần được báo cáo kịp thời về Bộ để có hướng dẫn, giải quyết dứt điểm.

Từ đêm 24/12, Bắc Bộ chuyển rét, có nơi dưới 8 độ

Chia sẻ trên VTV, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm 24/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 24/12 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; riêng vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ ngày 25/12 và 26/12 trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ 10-13 độ, có nơi dưới 8 độ.

Khu vực Hà Nội: đêm 24/12 và ngày 25/12 có mưa, mưa rào; từ đêm 24/12 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Bắt cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo sau nhiều năm trốn ở nước ngoài

Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, theo hồ sơ, Nguyễn Hoàng Giang (SN 1989, trú tại tỉnh Bắc Ninh cũ) từng là nhân viên ngân hàng.

Quá trình làm việc, Giang đã cấu kết với một số đối tượng làm giả hồ sơ vay tiền để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Ngày 25/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Giang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Giang đã bỏ trốn ra nước ngoài. Ngày 26/03/2023, Công an quận Hoàn Kiếm (cũ) đã ra Quyết định truy nã đối tượng.

Nguyễn Hoàng Giang bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Sau thời gian truy tìm, sáng 20/12, tổ công tác Công an phường Cửa Nam đã phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài bắt giữ Nguyễn Hoàng Giang tại Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Hiện Công an phường Cửa Nam đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn, container đi vào Vành đai 3 trên cao giờ cao điểm

Báo Thanh niên cho hay, trong phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông đối với xe ô tô vận tải hàng hóa, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ thí điểm hạn chế trong 3 tháng (từ 1.1 - 31.3.2026) đối với xe tải trên 10 tấn, xe container đi vào Vành đai 3 trên cao trong giờ cao điểm.

Khung giờ cụ thể gồm: 6 giờ 30 - 9 giờ và 16 giờ 30 - 19 giờ 30 hằng ngày. 2 tuyến đường sẽ thí điểm cấm xe là đại lộ Thăng Long và QL32 (hướng đi về đường Vành đai 3).

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, động thái này nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông, đồng thời để xử lý điểm nghẽn về ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Ngoài việc cấm xe tải, xe container vào Vành đai 3 trên cao ở 2 tuyến đường nêu trên, Sở Xây dựng Hà Nội cũng tổ chức lại giao thông kết nối ngõ 15 Ngọc Hồi với đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và tổ chức giao thông tổng thể tại các nút giao lân cận.

Hà Nội sẽ thí điểm cấm xe container, xe đầu kéo đi từ đại lộ Thăng Long và QL32 vào Vành đai 3 trên cao trong giờ cao điểm. Ảnh: Đình Huy

Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo, để bảo đảm việc triển khai phương án đạt hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và góp phần giảm ùn tắc giao thông, các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch vận chuyển, lộ trình và thời gian lưu thông của phương tiện phù hợp với phương án tổ chức giao thông thí điểm.

Đồng thời, tổ chức thông tin, quán triệt phương án thí điểm đến lái xe, nhân viên điều hành vận tải của đơn vị nghiêm túc chấp hành hệ thống biển báo, chỉ dẫn và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội là tuyến cao tốc do thành phố quản lý, phục vụ kết nối các quận, huyện cũ, như: Gia Lâm, Long Biên, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Đông Anh.

Vành đai 3 trên cao được thiết kế 2 làn đôi, 1 làn khẩn cấp. Đây cũng là tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng mỗi khi có phương tiện gặp sự cố hay xảy ra va chạm.

Hồi tháng 6 vừa qua, Hà Nội đã xây dựng dự thảo Nghị quyết phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do thành phố quản lý.

Dự thảo không nêu cụ thể tuyến đường sẽ thu phí, tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, hiện trên địa bàn có 2 tuyến đường cao tốc do TP.Hà Nội quản lý là Vành đai 3 trên cao (hơn 29 km) và đại lộ Thăng Long (28 km).

Tạm giữ tài xế sử dụng ma tuý lái xe gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Thông tin trên VTCNew, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tạm giữ hình sự Doãn Việt Cường (SN 1982, trú tại Khương Đình), tài xế trong vụ lật ô tô tại Ngã Tư Sở, để điều tra hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 12h ngày 17/12, Doãn Việt Cường lái ô tô Hyundai Santa Fe hướng đường Láng đi Trường Chinh. Khi đến đoạn đường đối diện số 34 đường Láng, phường Đống Đa, ô tô của Cường va chạm 2 ô tô khác rồi bị lật nghiêng.

Doãn Việt Cường tại cơ quan công an.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến cả 3 ô tô hư hỏng, giao thông qua đoạn Ngã Tư Sở bị ùn tắc.

Sau tai nạn, tài xế Hyundai Santa Fe có biểu hiện không tỉnh táo. Công an phường Đống Đa đã phối hợp Đội CSGT số 3 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn với cả 3 tài xế, kết quả đều âm tính.

Qua test nhanh, tài xế Doãn Việt Cường dương tính với Morphine. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận trưa cùng ngày, anh ta có sử dụng ma túy.

Theo hồ sơ, đối tượng đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện và mới hoàn thành cai nghiện bắt buộc vào đầu tháng 7/2025. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng.

Đột nhập nhà dân giữa ban ngày 'cuỗm' hơn 400 triệu đồng

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, ngày 23/12, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Cường, sinh năm 1998 (trú tại ấp 8, xã Giồng Riềng) và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Vũ Linh, sinh năm 1996 (trú tại ấp 4, xã Giồng Riềng) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Kết quả điều tra xác định, Trần Vũ Linh và Nguyễn Minh Cường là hai đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên sử dụng trái phép chất ma túy nên không có tiền tiêu xài. Để có tiền phục vụ sinh hoạt và sử dụng ma túy, cả hai đã bàn bạc, thống nhất cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người khác.

Các bị can Nguyễn Minh Cường (bên trái) và Trần Vũ Linh. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Khoảng 12h ngày 9/8, Trần Vũ Linh điều khiển xe mô tô chở theo Nguyễn Minh Cường lưu thông trên nhiều tuyến đường, quan sát các nhà dân. Khi phát hiện nhà không có người hoặc cửa khóa, cả hai tìm cách đột nhập để trộm cắp tài sản. Đến khoảng 16h cùng ngày, các đối tượng chạy xe đến khu vực giữa nhà bà B.T.T.T và bà L.T.H.Y, thuộc ấp Hòa Tiến, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang. Cả hai căn nhà đều khóa cửa, không có người trông coi.

Lúc này, Nguyễn Minh Cường đứng ngoài đường cảnh giới, còn Trần Vũ Linh leo qua hàng rào, dùng vật cứng cạy cửa sổ đột nhập vào nhà bà B.T.T.T để lục tìm tài sản. Sau khoảng 15 phút, Linh lấy được 2 tờ tiền USD (mỗi tờ mệnh giá 100 USD) rồi ra ngoài.

Tiếp đó, cả hai tiếp tục dùng kềm cộng lực cắt cửa sổ và ổ khóa để đột nhập vào nhà bà L.T.H.Y, lấy trộm số tài sản gồm hơn 400.000.000 đồng tiền Việt Nam, 2 vòng đeo tay, 1 sợi dây chuyền và 1 con lợn đất, sau đó nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau khi gây án, các đối tượng lẩn trốn tại nhiều địa điểm nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Công an xã Thạnh Lộc, Thạnh Đông, Giồng Riềng và các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đến tối 14/12, lực lượng chức năng đã bắt giữ cả hai đối tượng Nguyễn Minh Cường và Trần Vũ Linh khi đang lẩn trốn tại xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý bị can theo quy định của pháp luật.