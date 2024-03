Va chạm với xe đầu kéo, tài xế quê Hải Dương bị mắc kẹt trong cabin, gãy chân phải

Xác nhận với PV, đại diện phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, vào khoảng 10h hôm nay (9/3), tại tỉnh lộ 289 đoạn chạy qua địa phận phường xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe đầu kéo. Vụ va chạm khiến tài xế bị ô tô tải bị mắc kẹt trong ca bin, sau đó được mọi người giải cứu và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.



Người dân tiến hành giải cứu tài xế ô tô tải bị mắc kẹt trong cabin.

Thông tin ban đầu được biết, trước khi xảy ra vụ tai nạn, anh Đoàn Văn H (SN 1997, trú tại phường Ái Quốc, TP. Hải Dương) điều khiển ô tô tải BKS 34C-251xx lưu thông trên tỉnh lộ 389 theo hướng dốc Ngựa đi cầu An Thái.

Khi phương tiện do anh H. điều khiển đi đến Km 26+500 (tỉnh lộ 389) bất ngờ va chạm với xe đầu kéo BKS 15C-067xx kéo theo rơ-moóc BKS 15R-125xx do anh Phạm Văn Đ. (SN 1994, trú tại xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) điều khiển từ đường cua QL17B vào tỉnh lộ 389.

Cú va chạm giữa 2 phương tiện khiến phần đầu xe ô tô tải bẹp rúm, biến dạng.

Cú va chạm mạnh giữa hai phương tiện khiến phần đầu xe ô tô tải bị biến dạng, lái xe mắc kẹt trong cabin. Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân nhanh chóng hỗ trợ tìm cách đưa tài xế ra ngoài và chuyển tới bệnh viện trong tình trạng gãy chân phải.



Trong lúc chờ lực lượng chức năng tới cứu hộ, nhiều người dân đã tìm cách phá cửa xe, liên tục trấn an tài xế đang mắc kẹt để đưa ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã Kinh Môn có mặt tại nơi xảy ra sự việc bảo hiện hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Xem thêm video đang được quan tâm: