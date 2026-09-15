3 cách tách hạt lựu nhanh, hạt nguyên vẹn, không lo nước bắn tung tóe
GĐXH - Lựu ngon, mọng nước nhưng không ít người ngại ăn vì mất thời gian tách hạt. Chỉ cần dùng dao không đúng cách hoặc bóp quá mạnh, những hạt lựu đỏ au dễ bị dập, nước bắn tung tóe. Với 3 cách đơn giản dưới đây, bạn có thể tách hạt nhanh hơn mà vẫn giữ được phần lớn hạt nguyên vẹn.
Lựu là loại quả được nhiều người yêu thích bởi vị chua ngọt, mọng nước và màu sắc bắt mắt. Tuy nhiên, bên trong lớp vỏ cứng là những múi hạt đan xen với các màng trắng khá dai, khiến việc tách hạt đôi khi trở thành công đoạn mất thời gian.
Nếu dùng dao cắt thẳng quả lựu rồi cố gắng lấy từng hạt bằng tay, phần hạt sát vỏ rất dễ bị dập. Nước lựu cũng có thể bắn ra mặt bàn, quần áo và các vật dụng xung quanh. Thay vào đó, bạn có thể thử một trong ba cách dưới đây.
3 cách tách hạt lưu nhanh
Cách tách hạt lựu nhanh 1: Khứa theo đường gân, tách thành từng múi
Đây là cách khá nhẹ nhàng và phù hợp nếu bạn muốn giữ hạt đẹp để ăn trực tiếp hoặc trang trí món ăn.
Cách tách hạt lựu nhanh 2: Úp nửa quả lựu và gõ bằng thìa
Cắt quả lựu thành đôi theo chiều ngang. Đặt một nửa quả lên lòng bàn tay, mặt có hạt hướng xuống phía trên một chiếc bát sâu lòng. Có thể dùng tay giữ nhẹ phần vỏ, sau đó dùng mặt sau của một chiếc thìa gõ đều lên mặt ngoài của quả.
Khi gõ, nên xoay nhẹ nửa quả lựu để lực tác động được phân bố đều. Các hạt sẽ lần lượt rời khỏi phần màng trắng và rơi xuống bát. Không nên dùng lực quá mạnh ngay từ đầu. Gõ vừa phải nhưng đều tay thường dễ kiểm soát hơn, đồng thời hạn chế làm vỡ những hạt lựu đã tách khỏi màng nhưng vẫn còn nằm bên trong. Sau khi hoàn thành, chỉ cần nhặt những mảnh màng trắng còn sót lại là có thể sử dụng hạt lựu.
Cách tách hạt lựu nhanh 3: Tách hạt lựu trong bát nước
Nếu điều khiến bạn khó chịu nhất là nước lựu bắn ra xung quanh, hãy thử tách hạt trong nước.
Cắt nhẹ phần đầu quả, khứa vỏ theo các đường chia múi rồi cho quả vào một bát nước sạch. Dùng tay tách quả thành từng múi và nhẹ nhàng tách hạt khỏi phần màng trắng ngay dưới mặt nước. Cách này giúp hạn chế tình trạng nước lựu bắn ra ngoài trong quá trình tách. Đồng thời, phần màng trắng thường dễ quan sát và vớt bỏ hơn khi nổi trên mặt nước, trong khi hạt lựu tách ra sẽ tập trung ở phía dưới.
Sau khi tách xong, vớt bỏ phần màng trắng, sau đó vớt hạt ra rổ hoặc dụng cụ phù hợp để ráo nước. Đây cũng là cách phù hợp với những người lần đầu tách lựu vì không cần dùng nhiều lực và dễ kiểm soát thao tác.
Muốn hạt lựu đẹp, chọn quả và dùng dao đúng cách
Một quả lựu chín ngon thường có cảm giác nặng tay so với kích thước, vỏ căng nhưng có thể hơi góc cạnh do các hạt bên trong phát triển đầy đặn. Không nên chọn quả có dấu hiệu dập, nứt bất thường hoặc mềm nhũn.
Nên dùng dao có lưỡi sắc. Dao cùn khiến người dùng phải dùng nhiều lực hơn khi khứa vỏ, từ đó dễ chạm vào phần hạt bên trong. Khi tách bằng tay, nên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt hạt khỏi màng thay vì bóp hoặc dùng móng tay ấn trực tiếp vào hạt.
Nếu muốn giữ hạt lựu nguyên vẹn để ăn dần, thông tin trên VTC News cho rằng: sau khi tách nên cho vào hộp sạch có nắp kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Không nên coi một mốc thời gian cố định như 5–7 ngày là thời gian bảo quản an toàn cho mọi trường hợp; độ tươi của hạt còn phụ thuộc vào độ chín của quả, vệ sinh khi sơ chế và điều kiện bảo quản.
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