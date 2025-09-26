Mới nhất
Vào cua tốc độ cao, xe đầu kéo hất văng xe máy khiến 1 người tử vong ở Thái Nguyên

Thứ sáu, 17:41 26/09/2025 | Đời sống
GĐXH - Dù đi qua khúc cua thế nhưng xe đầu kéo vẫn không giảm tốc độ khiến phần đuôi phía sau trượt dài trên đường hất văng người đi xe máy. Vụ tai nạn xảy ra tại xã Phú Xuyên (tỉnh Thái Nguyên) khiến 1 người tử vong.

Ngày 26/9, thông tin từ Công an xã Phú Xuyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Cơ quan điều tra Công an tỉnh điều tra vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trên Quốc lộ 37.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 25/9, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 22A-302.78, kéo theo rơ-moóc 22R-009.75 do tài xế L.X.T. (SN 1990, trú tại xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) cầm lái, trong lúc di chuyển qua khúc cua, xe đầu kéo không giảm tốc độ, sau đó bất ngờ phanh gấp khiến phương tiện xoay ngang, đuôi rơ-moóc văng sang làn đường ngược chiều.

Vào cua tốc độ cao, xe đầu kéo hất văng xe máy khiến 1 người tử vong ở Thái Nguyên.

Lúc này, xe máy biển kiểm soát 22S1-045.XX do chị T.T.H. (SN 1991, trú tại Tuyên Quang) điều khiển đã bị rơ-moóc húc trúng. Va chạm mạnh khiến chị H. bị hất văng vào lề đường, tử vong tại chỗ.

Thời điểm tai nạn, trời mưa, mặt đường trơn trượt. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của tài xế, kết quả đều âm tính.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

