Lùi xe trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên nữ tài xề bị phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX

Sáng ngày 25/6, thông tin từ Cục CSGT cho biết, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với một nữ tài xế về hành vi lùi xe trên đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.

Cụ thể, khoảng 14h ngày 22/6, thông qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được phản ánh nội dung: Xe ô tô biển số 30H-458.xx lùi xe trên đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, thuộc địa phận TP Sông Công.

Hình ảnh chiếc xe ô tô lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Ngay sau khi nhận tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ xác minh làm rõ. Kết quả xác định khoảng 9h25 phút, ngày 22/6, chị Lê Thị Thu H (SN 1981, trú tại Long Biên, Hà Nội) là người điều khiển xe ô tô biển số trên, lưu thông theo hướng Hà Nội - Thái Nguyên, khi đến đoạn Km53+400 (nút giao Sông Công), đã thực hiện hành vi "lùi xe trên đường cao tốc".

Tài xế lùi xe trên cao tốc làm việc tại cơ quan công an.

Tối 24/6, làm việc tại Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên, tài xế Lê Thị Thu H thừa nhận vào thời điểm trên, chị có điều khiển xe ô tô biển số 30H-458.xx đi ra nút giao Sông Công nhưng do đi quá nên đã thực hiện hành lùi xe trên đường cao tốc. Nữ tài xế này cũng thừa nhận hành vi vi phạm của mình gây mất an toàn giao thông.

Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với chị H về hành vi lùi xe trên đường cao tốc. Với vi phạm này nữ tài xế này bị phạt tiền từ 30.000.000-40.000.0000 đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

