Vào ngày nắng nóng, hãy ăn món canh này thường xuyên, hương vị thơm ngon, sảng khoái, hấp dẫn tuyệt vời
Món canh này có màu vàng mật ong nhạt ấm áp, với hương vị ngọt và mặn cân bằng, phù hợp với mọi lứa tuổi.
Thế hệ lớn tuổi thường khuyên những người trẻ chúng ta rằng: " Vào những ngày nóng nực, khi người đổ mồ hôi đầm đìa, đừng uống nước lạnh, canh nguội; hãy nhấp từng ngụm canh ấm từ từ để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe". Đôi khi, khi suy ngẫm về những lời khuyên này của người lớn tuổi, ta thấy chúng chứa đựng rất nhiều sự thật, và chúng chứa đựng những hiểu biết sâu sắc về cuộc sống! Một bát canh ngon vào ngày hè nóng bức sẽ kích thích vị giác và xua tan cái nóng!
Vào mùa hè, có rất nhiều nguyên liệu mà chúng ta nấu được các món canh ngon, chẳng hạn như canh bí đao xương heo, canh bí đao nấu vịt già, canh khổ qua nhồi thịt, canh đậu nành và sườn heo, canh mướp và nghêu, canh tôm nấu rau mồng tơi, v.v...
Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn một món canh kiểu mới, đơn giản và ngon miệng. Món canh này có màu vàng mật ong nhạt ấm áp, với hương vị ngọt và mặn cân bằng, phù hợp với mọi lứa tuổi.
Nguyên liệu nấu món canh táo, hạnh nhân nấu sung và thịt nạc
1 quả táo Fuji, 8 quả sung khô, 8 hạt hạnh nhân (hoặc hạt mơ khô), 1 miếng thịt chân giò heo nạc.
Cách nấu món canh táo, hạnh nhân nấu sung và thịt nạc
Bước 1: Táo Fuji rửa sạch rồi gọt vỏ và bỏ lõi. Sau đó cắt táo thành các miếng nhỏ. Rửa sạch sung và hạt hạnh nhân (hoặc hạt mơ khô) rồi để riêng. Tiếp theo, rửa sạch thịt chân giò heo rồi thái thành các lát mỏng.
Bước 2: Sau đó đun sôi một nồi nước, chần sơ các lát thịt rồi vớt ra, rửa sạch lại bằng nước ấm, để ráo. Tiếp theo bạn cho thịt nạc chân giò heo vào nồi, thêm táo, sung và hạt hạnh nhân cùng lượng nước vừa phải sao cho ngập nguyên liệu.
Bước 3: Đậy nắp nồi và bật bếp rồi đun sôi ở lửa lớn. Sau đó hạ lửa nhỏ và ninh trong khoảng 25-30 phút. Sau đó là lấy canh ra bát là có thể thưởng thức!
Thành phẩm món canh táo, hạnh nhân nấu sung và thịt nạc
Món canh hoàn thành với nước dùng sánh mịn, thanh mát và hậu vị ngọt ngào, có vị ngọt tự nhiên của trái cây. Sau khi húp một ngụm canh, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt dịu nhẹ đọng lại trong cổ họng, mang lại cảm giác dễ chịu và sảng khoái. Món canh đơn giản này sử dụng những nguyên liệu dễ kiếm và rất rẻ tiền. Trong thời tiết nóng ẩm, mọi người thường đổ mồ hôi nhiều, dễ cảm thấy mệt mỏi và chán ăn. Thường xuyên nấu món canh trái cây thanh mát này cho gia đình sẽ không gây gánh nặng cho dạ dày; ngược lại, nó giúp họ cảm thấy thoải mái và tự nhiên muốn ăn hơn.
Lưu ý khi nấu canh:
- Khi nấu canh cần loại bỏ vỏ và hạt táo. Những người dị ứng với quả sung, hạnh nhân hoặc các thành phần tương tự khác không nên tiêu thụ sản phẩm này.
- Các nguyên liệu trong món súp này, như táo, sung và mơ, đều có vị ngọt tự nhiên, vì vậy không cần thêm bất kỳ gia vị nào khác.
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