Luộc thịt nên cho vào nước sôi hay nước lạnh? Nhiều người làm theo thói quen nhưng chưa chắc đã đúng
GĐXH - Thịt luộc là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại luôn khiến không ít người nội trợ băn khoăn: Nên cho thịt vào nước lạnh từ đầu hay đợi nước sôi mới thả thịt vào?
Theo các chuyên gia ẩm thực và dinh dưỡng, không có cách nào hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai. Mỗi phương pháp đều mang lại những ưu điểm riêng và phù hợp với những mục đích chế biến khác nhau.
Cho thịt vào nước sôi: Giữ vị ngọt bên trong miếng thịt
Khi thịt được thả vào nồi nước đang sôi, nhiệt độ cao sẽ nhanh chóng làm lớp protein bên ngoài đông lại. Lớp protein này hoạt động như một "hàng rào tự nhiên", giúp hạn chế sự thất thoát nước và các chất hòa tan bên trong.
Nhờ đó, thịt sau khi luộc thường giữ được độ ngọt, mềm và hương vị đậm đà hơn. Đây là cách được nhiều đầu bếp lựa chọn khi muốn món thịt luộc trở thành món ăn chính trên mâm cơm.
Tuy nhiên, vì bề mặt thịt nhanh chóng co lại nên một số tạp chất hoặc máu còn sót bên trong có thể khó thoát ra ngoài hơn. Nước luộc thịt cũng thường đục hơn so với phương pháp đun từ nước lạnh.
Cho thịt vào nước lạnh: Phù hợp khi muốn lấy nước dùng
Ngược lại, khi cho thịt vào nước lạnh rồi đun nóng từ từ, nhiệt độ tăng dần sẽ tạo điều kiện để máu thừa, cặn bẩn và các chất hòa tan trong thịt thoát ra ngoài.
Đó là lý do trong quá trình đun thường xuất hiện lớp bọt nổi trên mặt nước cần được vớt bỏ. Phần nước luộc thu được thường trong hơn, có vị ngọt tự nhiên và rất thích hợp để nấu canh hoặc làm nước dùng.
Điểm hạn chế là một phần chất dinh dưỡng và hương vị của thịt có thể hòa tan vào nước, khiến miếng thịt sau khi luộc không đậm đà bằng cách cho vào nước sôi.
Vậy nên chọn cách nào?
Nếu mục tiêu là có đĩa thịt luộc thơm ngon, mềm ngọt để ăn trực tiếp, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên cho thịt vào nước đã sôi.
Ngược lại, nếu muốn tận dụng phần nước luộc để nấu canh hoặc chế biến các món khác, việc đun từ nước lạnh sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.
Dù áp dụng cách nào, yếu tố quan trọng nhất vẫn là chất lượng nguyên liệu. Thịt tươi, có nguồn gốc rõ ràng và được bảo quản đúng cách sẽ quyết định phần lớn hương vị cũng như độ an toàn của món ăn.
Bí quyết giúp thịt luộc trắng đẹp, không bị khô
Nhiều người cho rằng chỉ cần cho thịt vào nồi và đun sôi là xong. Thực tế, một vài mẹo nhỏ có thể giúp món thịt luộc ngon hơn đáng kể.
Trước khi luộc, nên rửa thịt dưới vòi nước sạch để loại bỏ bụi bẩn và máu còn sót lại. Có thể chần sơ qua nước sôi khoảng 1-2 phút rồi rửa lại để loại bỏ bọt bẩn nếu cần.
Trong quá trình luộc, nên thường xuyên vớt bọt để nước trong hơn. Có thể thêm vài lát gừng, một củ hành khô đập dập hoặc một chút muối để khử mùi và tăng hương vị.
Sau khi thịt chín, không nên vớt ra ngay. Hãy tắt bếp và ngâm thịt thêm khoảng 5-10 phút trong nước luộc. Cách làm này giúp nhiệt độ phân bố đều, thịt mềm hơn và không bị khô bề mặt.
Luộc thịt bao lâu là vừa chín?
Thời gian luộc phụ thuộc vào loại thịt và kích thước miếng thịt.
Với thịt ba chỉ hoặc thịt đùi khoảng 500-700g, thời gian luộc thường từ 20-25 phút kể từ khi nước sôi.
Đối với chân giò hoặc những miếng thịt lớn có xương, thời gian có thể kéo dài từ 30-40 phút.
Để kiểm tra độ chín, có thể dùng đũa hoặc que nhọn xiên vào phần dày nhất của miếng thịt. Nếu nước tiết ra trong, không còn màu hồng thì thịt đã chín.
Các chuyên gia cũng lưu ý không nên luộc quá lâu. Việc đun trong thời gian dài có thể khiến thịt mất nước, trở nên khô xác và giảm độ ngọt tự nhiên.
Điều quan trọng không nằm ở nước sôi hay nước lạnh
Tranh luận về việc luộc thịt bằng nước sôi hay nước lạnh thực chất không có đáp án duy nhất. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm riêng và phù hợp với từng mục đích sử dụng.
Quan trọng hơn cả vẫn là lựa chọn thịt tươi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sơ chế đúng cách và kiểm soát thời gian nấu hợp lý. Khi đó, dù bắt đầu từ nước sôi hay nước lạnh, bạn vẫn có thể có một đĩa thịt luộc thơm ngon, hấp dẫn cho bữa cơm gia đình.
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