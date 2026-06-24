3 loại rau thanh lọc đường ruột, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon
GĐXH - Mùa hè với thời tiết nóng bức thường khiến nhiều người có xu hướng ăn thanh đạm hơn, giảm các món nhiều dầu mỡ và tăng cường rau xanh trong bữa ăn. Đây là một lựa chọn hợp lý bởi chế độ ăn nhiều rau củ không chỉ giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả.
Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc bổ sung thực phẩm giàu chất xơ trong mùa hè có thể góp phần cải thiện nhu động ruột, hạn chế táo bón và giúp duy trì sức khỏe đường tiêu hóa. Trong số những loại rau quen thuộc ngoài chợ Việt, mồng tơi, bí đao và rau muống là những lựa chọn đáng cân nhắc cho thực đơn ngày nắng nóng.
Rau mồng tơi: Giàu chất xơ và nước, hỗ trợ nhu động ruột
Bí đao: Thực phẩm ít calo, giàu nước
Rau muống: Nguồn chất xơ quen thuộc của người Việt
Chất xơ không hòa tan trong rau muống giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và góp phần hạn chế tình trạng táo bón ở nhiều người.
Ăn rau thế nào để tốt cho hệ tiêu hóa?
Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng không có loại thực phẩm nào có thể "làm sạch" hay "thải độc" đường ruột theo nghĩa tuyệt đối. Điều quan trọng là duy trì chế độ ăn cân đối, đa dạng và giàu chất xơ từ nhiều nguồn thực phẩm khác nhau.
Ngoài việc tăng cường rau xanh, mỗi người cũng nên:
Uống đủ nước mỗi ngày. Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và quá nhiều dầu mỡ. Ăn đủ trái cây tươi. Duy trì vận động thường xuyên. Ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng.
Một thực đơn mùa hè với nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và lượng đạm hợp lý không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn mà còn góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể trong những ngày nắng nóng.
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