3 loại rau thanh lọc đường ruột, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc bổ sung thực phẩm giàu chất xơ trong mùa hè có thể góp phần cải thiện nhu động ruột, hạn chế táo bón và giúp duy trì sức khỏe đường tiêu hóa. Trong số những loại rau quen thuộc ngoài chợ Việt, mồng tơi, bí đao và rau muống là những lựa chọn đáng cân nhắc cho thực đơn ngày nắng nóng.

Rau mồng tơi: Giàu chất xơ và nước, hỗ trợ nhu động ruột

Mồng tơi là loại rau quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt Nam, đặc biệt vào mùa hè. Điểm đặc trưng của loại rau này là phần chất nhầy tự nhiên cùng hàm lượng nước và chất xơ khá cao. Chất xơ trong rau mồng tơi có thể góp phần làm mềm phân, hỗ trợ quá trình đào thải chất cặn bã và giảm nguy cơ táo bón. Bên cạnh đó, rau còn chứa vitamin A, vitamin C, folate và một số khoáng chất như sắt, magie. Mồng tơi là loại rau quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt Nam, đặc biệt vào mùa hè. Điểm đặc trưng của loại rau này là phần chất nhầy tự nhiên cùng hàm lượng nước và chất xơ khá cao. Chất xơ trong rau mồng tơi có thể góp phần làm mềm phân, hỗ trợ quá trình đào thải chất cặn bã và giảm nguy cơ táo bón. Bên cạnh đó, rau còn chứa vitamin A, vitamin C, folate và một số khoáng chất như sắt, magie.

Một bát canh mồng tơi nấu cua, nấu tôm hoặc món mồng tơi xào tỏi đều là những lựa chọn phù hợp cho những ngày oi bức. Tuy nhiên, người đang bị tiêu chảy hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên ăn với lượng vừa phải vì rau có tính mát.

Bí đao: Thực phẩm ít calo, giàu nước

Với thành phần chứa phần lớn là nước và lượng năng lượng thấp, bí đao từ lâu đã được nhiều người lựa chọn trong thực đơn mùa hè. Ngoài việc giúp bổ sung nước cho cơ thể, bí đao còn cung cấp một lượng nhỏ vitamin C, kali và chất xơ. Nhờ đó, loại thực phẩm này có thể góp phần hỗ trợ tiêu hóa và giúp bữa ăn trở nên nhẹ nhàng hơn.

Canh bí đao nấu tôm, bí đao nấu nghêu, thịt hoặc bí đao hầm xương là những món ăn phổ biến, dễ chế biến và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Các chuyên gia lưu ý không nên sử dụng bí đao sống hoặc nước ép bí đao sống thường xuyên nếu chưa được tư vấn phù hợp, bởi điều này có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa ở một số người.

Rau muống: Nguồn chất xơ quen thuộc của người Việt

Rau muống là một trong những loại rau được tiêu thụ nhiều nhất trong mùa hè. Loại rau này chứa lượng chất xơ tương đối tốt, đồng thời cung cấp vitamin C, beta-carotene và một số khoáng chất thiết yếu. Rau muống là một trong những loại rau được tiêu thụ nhiều nhất trong mùa hè. Loại rau này chứa lượng chất xơ tương đối tốt, đồng thời cung cấp vitamin C, beta-carotene và một số khoáng chất thiết yếu.

Chất xơ không hòa tan trong rau muống giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và góp phần hạn chế tình trạng táo bón ở nhiều người.

Một đĩa rau muống luộc chấm tương, rau muống xào tỏi hay nộm rau muống đều có thể trở thành món ăn thanh mát, dễ ăn trong những ngày nhiệt độ tăng cao. Tuy nhiên, người mắc bệnh gút hoặc có rối loạn chuyển hóa purin nên tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng rau muống phù hợp trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Ăn rau thế nào để tốt cho hệ tiêu hóa?

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng không có loại thực phẩm nào có thể "làm sạch" hay "thải độc" đường ruột theo nghĩa tuyệt đối. Điều quan trọng là duy trì chế độ ăn cân đối, đa dạng và giàu chất xơ từ nhiều nguồn thực phẩm khác nhau.

Ngoài việc tăng cường rau xanh, mỗi người cũng nên:

Uống đủ nước mỗi ngày. Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và quá nhiều dầu mỡ. Ăn đủ trái cây tươi. Duy trì vận động thường xuyên. Ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng.

Một thực đơn mùa hè với nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và lượng đạm hợp lý không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn mà còn góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể trong những ngày nắng nóng.

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