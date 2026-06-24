Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Loại quả mùa hè được ví như ‘insulin tự nhiên’ giúp ổn định đường huyết, tốt cho xương khớp và tiêu hóa

Thứ tư, 19:01 24/06/2026 | Ăn
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXh – Không chỉ ít calo, giàu chất xơ và vitamin, đậu bắp còn được nhiều nghiên cứu ghi nhận có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết, cải thiện tiêu hóa, tăng cường sức khỏe xương khớp… nên bổ sung trong bữa cơm ngày hè.

Loại quả mùa hè được ví như ‘insulin tự nhiên’ giúp ổn định đường huyết, tốt cho xương khớp và tiêu hóa - Ảnh 1.Nhìn như khoai lang, nhưng ăn giòn ngọt hơn củ đậu, ví như 'nhân sâm dưới lòng đất', làm được nhiều món ngon bổ dưỡng

GĐXH – Bề ngoài khá giống khoai lang, nhưng loại củ này lại khiến không ít người bất ngờ bởi vị ngọt thanh, giòn mát và hương thơm nhẹ đặc trưng. Không chỉ là món ăn giải nhiệt ngày hè, sâm đất còn được nhiều người ưa thích vì chế biến được nhiều món ngon bổ dưỡng.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tốt cho người tiểu đường

Đậu bắp là một trong những thực phẩm quen thuộc trong các bữa ăn gia đình. Dù có giá thành bình dân, đậu bắp chứa hàm lượng dinh dưỡng đáng kể như: vitamin A, vitamin C, vitamin K, vitamin B6, folate, magie, kali, sắt cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa tốt cho cơ thể.

Theo nghiên cứu, trong 100gr đậu bắp chỉ chứa khoảng 33 calo, rất ít chất béo và không chứa cholesterol. Bởi vậy mà những người thừa cân, người mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp… rất thích hợp bổ sung thực phẩm này trong bữa cơm ngày hè.

Loại quả mùa hè được ví như ‘insulin tự nhiên’ giúp ổn định đường huyết, tốt cho xương khớp và tiêu hóa - Ảnh 2.

Đậu bắp là một trong những thực phẩm được ưa chuộng trong ngày hè.

Chất nhầy và chất xơ hòa tan trong đậu bắp có thể làm chậm quá trình hấp thu đường tại ruột, từ đó giúp hạn chế tình trạng đường huyết tăng đột ngột sau bữa ăn. Bởi vậy mà đậu bắp có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường trong máu. Ngoài ra, đây còn là nguồn cung cấp vitamin K, folate và magie dồi dào tốt cho hệ xương khớp.

Vitamin K giúp hỗ trợ quá trình khoáng hóa xương, giảm nguy cơ mất xương theo tuổi tác. Trong khi đó, magie góp phần duy trì hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh, hạn chế tình trạng căng cơ, chuột rút, mỏi cơ sau khi vận động. Lớp chất nhầy đặc trưng của đậu bắp hỗ trợ bôi trơn khớp, giúp người lớn tuổi duy trì khả năng vận động linh hoạt hơn.

Phần chất nhầy tự nhiên của đậu bắp còn giúp bảo vệ niêm mạc tiêu hóa, hỗ trợ những người thường xuyên gặp tình trạng đầy bụng, khó tiêu hoặc rối loạn tiêu hóa nhẹ.

Video: Loại quả mùa hè được ví như ‘insulin tự nhiên’ giúp ổn định đường huyết, tốt cho xương khớp và tiêu hóa (Hà My).


Cách chọn đậu bắp ngon

Chị Nguyễn Thị Hoa – một tiểu thương bán rau ở chợ Hà Đông cho biết, chọn đậu bắp ngon, mọi người nên chọn những quả đậu bắp có chiều dài khoảng 8-10cm, màu xanh tươi và bên ngoài còn lớp lông tơ mỏng.

Khi cầm lên, quả có độ mềm vừa phải, không bị khô héo hay xuất hiện các vết thâm đen. Mọi người nên tránh chọn những quả quá lớn vì thường bị già, nhiều xơ và giảm độ ngọt tự nhiên.

Loại quả mùa hè được ví như ‘insulin tự nhiên’ giúp ổn định đường huyết, tốt cho xương khớp và tiêu hóa - Ảnh 3.

Đậu bắp ngon nên chọn màu xanh tươi và bên ngoài còn lớp lông tơ mỏng. Ảnh HM

Chế biến đậu bắp đúng cách để giữ tối đa dưỡng chất

Theo chuyên gia dinh dưỡng, khi chế biến đậu bắp không nên nấu quá lâu hay chiên ngập dầu vì như vậy có thể làm hao hụt vitamin, hợp chất chống oxy hóa trong quả…

Cách chế biến đậu bắp giữ được tối đa dưỡng chất nên làm là luộc, hấp, xào nhanh với lượng dầu vừa phải hoặc làm các món canh như canh chua đậu bắp, salad… Ngoài ra, một số người còn ngâm đậu bắp trong nước qua đêm để uống vào buổi sáng như một thức uống hỗ trợ cho sức khỏe.

3 món ngon từ đậu bắp dễ làm ngày hè

Đậu bắp luộc chấm kho quẹt

Đậu bắp rửa sạch, để nguyên quả rồi đem luộc chín. Lưu ý khi luộc cần tránh để quá lâu khiến đậu bắp mềm nhũn, khi vớt ra nên ngâm nước đá để giữ màu xanh và độ giòn. Món ăn dân dã này trở nên hấp dẫn hơn khi được chấm cùng với nước chấm kho quẹt.

Đậu bắp xào tỏi

Cách làm đơn giản chỉ cần phi thơm tỏi rồi cho đậu bắp đã được cắt xéo trước đó vào đảo nhanh trên lửa lớn. Nêm nếm vừa ăn với chút dầu hào, tiêu và hạt nêm hoặc có thể thêm tôm để tăng vị ngọt tự nhiên.

Canh chua nghêu nấu đậu bắp

Nấu nước dùng từ dứa, cà chua, me rồi cho nghêu cùng đậu bắp cắt lát vào nấu chín tới. Thêm rau ngổ, ngò gai cho món canh thêm thanh mát. Món canh này thích hợp trong những ngày nắng nóng.

Loại quả mùa hè được ví như ‘insulin tự nhiên’ giúp ổn định đường huyết, tốt cho xương khớp và tiêu hóa - Ảnh 4.Loại cá được ví như 'ích mẫu hà tiêu', vừa là món ngon mùa hè vừa hỗ trợ sức khỏe phụ nữ

GĐXH – Loại cá này là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình. Chúng còn được ví là “ích mẫu hà tiêu”, thể hiện giá trị trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe phụ khoa, an thai và lợi sữa.

Loại quả mùa hè được ví như ‘insulin tự nhiên’ giúp ổn định đường huyết, tốt cho xương khớp và tiêu hóa - Ảnh 5.Những thực phẩm giúp ngủ ngon hơn có sẵn trong căn bếp nhưng nhiều người vẫn bỏ qua

GĐXH – Một số thực phẩm quen thuộc dưới đây có sẵn trong căn bếp chứa những dưỡng chất có khả năng hỗ trợ cơ thể thư giãn, giúp dễ ngủ và ngủ sâu hơn mà nhiều người vẫn bỏ qua.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Loại cá được ví như “gà nước”, giá chỉ từ vài chục nghìn đồng/kg nhưng giàu dinh dưỡng, tốt cho xương khớp tuổi trung niên

Loại cá được ví như “gà nước”, giá chỉ từ vài chục nghìn đồng/kg nhưng giàu dinh dưỡng, tốt cho xương khớp tuổi trung niên

6 đồ uống giải nhiệt ngày hè cho người tiểu đường nên bổ sung để hạn chế tăng đường huyết

6 đồ uống giải nhiệt ngày hè cho người tiểu đường nên bổ sung để hạn chế tăng đường huyết

Loại hạt được ví là 'kho dinh dưỡng' mùa hè, vừa thanh mát vừa hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, làm được nhiều món ngon

Loại hạt được ví là 'kho dinh dưỡng' mùa hè, vừa thanh mát vừa hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, làm được nhiều món ngon

Quả mận đang chính vụ giá siêu rẻ, đem nấu canh hay om thịt vịt vừa lạ miệng vừa giải nhiệt ngày hè

Quả mận đang chính vụ giá siêu rẻ, đem nấu canh hay om thịt vịt vừa lạ miệng vừa giải nhiệt ngày hè

Loại hoa mùa hè được ví như ‘thuốc ngủ tự nhiên’, đem xào hay nấu đều thành món ngon nức tiếng

Loại hoa mùa hè được ví như ‘thuốc ngủ tự nhiên’, đem xào hay nấu đều thành món ngon nức tiếng

Cùng chuyên mục

6 mâm cơm gia đình ngày hè thanh mát, khiến ai cũng muốn "về nhà ăn cơm"

6 mâm cơm gia đình ngày hè thanh mát, khiến ai cũng muốn "về nhà ăn cơm"

Ăn - 2 giờ trước

GĐXH - "Mỗi lần dọn cơm ra bàn, nhìn chồng con ăn ngon miệng là mình thấy hạnh phúc lắm rồi”, chị tâm sự.

3 loại rau thanh lọc đường ruột, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

3 loại rau thanh lọc đường ruột, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH - Mùa hè với thời tiết nóng bức thường khiến nhiều người có xu hướng ăn thanh đạm hơn, giảm các món nhiều dầu mỡ và tăng cường rau xanh trong bữa ăn. Đây là một lựa chọn hợp lý bởi chế độ ăn nhiều rau củ không chỉ giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả.

Bí quyết luộc mực tươi giòn, ngọt thơm như nhà hàng và món mực luộc lá lốt cực kỳ ngon cơm

Bí quyết luộc mực tươi giòn, ngọt thơm như nhà hàng và món mực luộc lá lốt cực kỳ ngon cơm

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH - Luộc mực sao cho nhanh mà vẫn ngon ngọt, không dai, không tanh rất dễ. Chỉ cần làm đúng 4 bước sau là món mực luộc sẽ ngọt tự nhiên, giàu dinh dưỡng... và luộc mực với lá lốt rất đưa cơm.

Có nhất thiết phải vo gạo trước khi nấu cơm? Chuyên gia chỉ ra 4 thói quen sai lầm nhiều người Việt mắc phải, đặc biệt điều đầu tiên

Có nhất thiết phải vo gạo trước khi nấu cơm? Chuyên gia chỉ ra 4 thói quen sai lầm nhiều người Việt mắc phải, đặc biệt điều đầu tiên

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Cơm là món ăn xuất hiện gần như hằng ngày trên mâm cơm của người Việt. Tuy nhiên, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại thường gây nhiều tranh luận: Có nên vo gạo trước khi nấu hay không?

Top 10 mâm cơm gia đình giúp giải thoát khỏi nỗi lo "hôm nay ăn gì"

Top 10 mâm cơm gia đình giúp giải thoát khỏi nỗi lo "hôm nay ăn gì"

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Là một phụ nữ yêu bếp, yêu gia đình, những mâm cơm được chị Lê Ngân (Hà Nội) chia sẻ trong cộng đồng chị em yêu bếp khiến nhiều người thán phục.

Màn biến đổi cơ thể kỳ diệu của ca sĩ Trọng Hiếu sau 2 năm ăn chay trường

Màn biến đổi cơ thể kỳ diệu của ca sĩ Trọng Hiếu sau 2 năm ăn chay trường

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ là một lựa chọn trong ăn uống, với ca sĩ Trọng Hiếu, ăn chay còn là hành trình thay đổi cả thể chất lẫn tinh thần. Sau nhiều năm theo đuổi chế độ thuần chay, nam ca sĩ cho biết anh cảm nhận rõ sự cải thiện về sức khỏe, sức bền, vóc dáng và đặc biệt là sự kiên trì, kỷ luật trong cuộc sống.

8 mâm cơm gia đình ngày hè đơn giản, nấu vội mà đủ chất

8 mâm cơm gia đình ngày hè đơn giản, nấu vội mà đủ chất

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng nấu ăn mỗi ngày là một công việc vất vả. Nhưng với em, được nhìn người thân ăn ngon miệng, nghe một câu khen món ăn hôm nay hợp khẩu vị là mọi mệt mỏi dường như tan biến. Chính những niềm vui nhỏ bé ấy đã trở thành động lực để em duy trì thói quen vào bếp mỗi ngày.

5 loại rau củ được ví như 'vua thải độc gan', chợ Việt luôn sẵn, thấy nên mua luôn

5 loại rau củ được ví như 'vua thải độc gan', chợ Việt luôn sẵn, thấy nên mua luôn

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Việc lựa chọn đúng các loại rau có khả năng thanh lọc cơ thể hằng ngày sẽ giúp bạn sở hữu một lá gan khỏe mạnh.

Nhìn như khoai lang, nhưng ăn giòn ngọt hơn củ đậu, ví như 'nhân sâm dưới lòng đất', làm được nhiều món ngon bổ dưỡng

Nhìn như khoai lang, nhưng ăn giòn ngọt hơn củ đậu, ví như 'nhân sâm dưới lòng đất', làm được nhiều món ngon bổ dưỡng

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Bề ngoài khá giống khoai lang, nhưng loại củ này lại khiến không ít người bất ngờ bởi vị ngọt thanh, giòn mát và hương thơm nhẹ đặc trưng. Không chỉ là món ăn giải nhiệt ngày hè, sâm đất còn được nhiều người ưa thích vì chế biến được nhiều món ngon bổ dưỡng.

Đậu phụ tốt cho đường huyết, ăn theo cách này kiểm soát bệnh đái tháo đường type 2 hiệu quả

Đậu phụ tốt cho đường huyết, ăn theo cách này kiểm soát bệnh đái tháo đường type 2 hiệu quả

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia dinh dưỡng, đậu phụ được xếp vào nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, hầu như không làm tăng đường huyết sau khi ăn và phù hợp cho người cần kiểm soát đường trong máu.

Xem nhiều

Cách pha chế chanh gừng mật ong thanh lọc cơ thể, tốt cho sức khỏe

Cách pha chế chanh gừng mật ong thanh lọc cơ thể, tốt cho sức khỏe

Ăn

GĐXH - Sự kết hợp của chanh, gừng, mật ong sẽ tạo nên một món uống thơm ngon, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Trong bài viết dưới đây, hướng dẫn bạn cách làm chanh gừng mật ong vô cùng đơn giản để tăng sức đề kháng.

Mẹo bảo quản tỏi bóc sẵn cả tháng vẫn thơm nức, không lo teo tóp

Mẹo bảo quản tỏi bóc sẵn cả tháng vẫn thơm nức, không lo teo tóp

Ăn
Dùng nước luộc rau làm canh: Thói quen tiết kiệm của người Việt, lợi hay hại nhiều?

Dùng nước luộc rau làm canh: Thói quen tiết kiệm của người Việt, lợi hay hại nhiều?

Ăn
8 mâm cơm gia đình ngày hè đơn giản, nấu vội mà đủ chất

8 mâm cơm gia đình ngày hè đơn giản, nấu vội mà đủ chất

Ăn
Uống nước ép dứa gừng muối thế nào để "bảo dưỡng" hệ tiêu hóa ngày hè?

Uống nước ép dứa gừng muối thế nào để "bảo dưỡng" hệ tiêu hóa ngày hè?

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.