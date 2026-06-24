Loại quả mùa hè được ví như ‘insulin tự nhiên’ giúp ổn định đường huyết, tốt cho xương khớp và tiêu hóa

Nhìn như khoai lang, nhưng ăn giòn ngọt hơn củ đậu, ví như 'nhân sâm dưới lòng đất', làm được nhiều món ngon bổ dưỡng GĐXH – Bề ngoài khá giống khoai lang, nhưng loại củ này lại khiến không ít người bất ngờ bởi vị ngọt thanh, giòn mát và hương thơm nhẹ đặc trưng. Không chỉ là món ăn giải nhiệt ngày hè, sâm đất còn được nhiều người ưa thích vì chế biến được nhiều món ngon bổ dưỡng.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tốt cho người tiểu đường

Đậu bắp là một trong những thực phẩm quen thuộc trong các bữa ăn gia đình. Dù có giá thành bình dân, đậu bắp chứa hàm lượng dinh dưỡng đáng kể như: vitamin A, vitamin C, vitamin K, vitamin B6, folate, magie, kali, sắt cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa tốt cho cơ thể.

Theo nghiên cứu, trong 100gr đậu bắp chỉ chứa khoảng 33 calo, rất ít chất béo và không chứa cholesterol. Bởi vậy mà những người thừa cân, người mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp… rất thích hợp bổ sung thực phẩm này trong bữa cơm ngày hè.

Đậu bắp là một trong những thực phẩm được ưa chuộng trong ngày hè.

Chất nhầy và chất xơ hòa tan trong đậu bắp có thể làm chậm quá trình hấp thu đường tại ruột, từ đó giúp hạn chế tình trạng đường huyết tăng đột ngột sau bữa ăn. Bởi vậy mà đậu bắp có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường trong máu. Ngoài ra, đây còn là nguồn cung cấp vitamin K, folate và magie dồi dào tốt cho hệ xương khớp.

Vitamin K giúp hỗ trợ quá trình khoáng hóa xương, giảm nguy cơ mất xương theo tuổi tác. Trong khi đó, magie góp phần duy trì hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh, hạn chế tình trạng căng cơ, chuột rút, mỏi cơ sau khi vận động. Lớp chất nhầy đặc trưng của đậu bắp hỗ trợ bôi trơn khớp, giúp người lớn tuổi duy trì khả năng vận động linh hoạt hơn.

Phần chất nhầy tự nhiên của đậu bắp còn giúp bảo vệ niêm mạc tiêu hóa, hỗ trợ những người thường xuyên gặp tình trạng đầy bụng, khó tiêu hoặc rối loạn tiêu hóa nhẹ.

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Cách chọn đậu bắp ngon

Chị Nguyễn Thị Hoa – một tiểu thương bán rau ở chợ Hà Đông cho biết, chọn đậu bắp ngon, mọi người nên chọn những quả đậu bắp có chiều dài khoảng 8-10cm, màu xanh tươi và bên ngoài còn lớp lông tơ mỏng.

Khi cầm lên, quả có độ mềm vừa phải, không bị khô héo hay xuất hiện các vết thâm đen. Mọi người nên tránh chọn những quả quá lớn vì thường bị già, nhiều xơ và giảm độ ngọt tự nhiên.

Đậu bắp ngon nên chọn màu xanh tươi và bên ngoài còn lớp lông tơ mỏng. Ảnh HM

Chế biến đậu bắp đúng cách để giữ tối đa dưỡng chất

Theo chuyên gia dinh dưỡng, khi chế biến đậu bắp không nên nấu quá lâu hay chiên ngập dầu vì như vậy có thể làm hao hụt vitamin, hợp chất chống oxy hóa trong quả…

Cách chế biến đậu bắp giữ được tối đa dưỡng chất nên làm là luộc, hấp, xào nhanh với lượng dầu vừa phải hoặc làm các món canh như canh chua đậu bắp, salad… Ngoài ra, một số người còn ngâm đậu bắp trong nước qua đêm để uống vào buổi sáng như một thức uống hỗ trợ cho sức khỏe.

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Đậu bắp luộc chấm kho quẹt

Đậu bắp rửa sạch, để nguyên quả rồi đem luộc chín. Lưu ý khi luộc cần tránh để quá lâu khiến đậu bắp mềm nhũn, khi vớt ra nên ngâm nước đá để giữ màu xanh và độ giòn. Món ăn dân dã này trở nên hấp dẫn hơn khi được chấm cùng với nước chấm kho quẹt.

Đậu bắp xào tỏi

Cách làm đơn giản chỉ cần phi thơm tỏi rồi cho đậu bắp đã được cắt xéo trước đó vào đảo nhanh trên lửa lớn. Nêm nếm vừa ăn với chút dầu hào, tiêu và hạt nêm hoặc có thể thêm tôm để tăng vị ngọt tự nhiên.

Canh chua nghêu nấu đậu bắp

Nấu nước dùng từ dứa, cà chua, me rồi cho nghêu cùng đậu bắp cắt lát vào nấu chín tới. Thêm rau ngổ, ngò gai cho món canh thêm thanh mát. Món canh này thích hợp trong những ngày nắng nóng.

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