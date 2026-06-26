Ít người mua vì nghĩ không bổ, phần thịt lợn giá rẻ này lại giàu vitamin A và sắt, ăn đúng cách vừa ngon vừa bổ
GĐXH – Đây là bộ phận ít người mua ở con lợn, giá thành rẻ nhưng lại giàu vitamin A và sắt. Vào ngày hè, bạn có thể tham khảo để đổi vị cho mâm cơm gia đình.
Gan lợn – nguồn vitamin A và sắt dồi dào
Gan lợn mặc dù giá rẻ, nhưng đây lại là một trong những bộ phận ở lợn ít người để ý. Theo TS Từ Ngữ, Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, gan lợn là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho những người có nguy cơ thiếu máu hoặc cần tăng cường dinh dưỡng.
Gan lợn có thể chế biến thành nhiều món như luộc, xào, nấu cháo hay áp chảo. Trong 100g gan lợn có khoảng: 21,3g protein; 25mg sắt cùng nhiều vitamin, axit folic và các khoáng chất cần thiết như kẽm, đồng. Nếu biết sử dụng hợp lý, gan lợn là thực phẩm có giá trị cao.
Theo chuyên gia, nguồn vitamin A ở trong gan lợn cao. Đây là vi chất cần thiết giúp duy trì thị lực, hỗ trợ hoạt động bình thường của tế bào, góp phần tăng cường miễn dịch và bảo vệ sức khỏe làn da. Sắt và vitamin B12 trong gan lợn đều tham gia vào quá trình tạo hồng cầu. Việc bổ sung đầy đủ hai dưỡng chất này giúp giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt hoặc thiếu vitamin B12...
Đặc biệt, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản dễ thiếu sắt do chu kỳ kinh nguyệt nên cần chú ý bổ sung thực phẩm giàu sắt trong chế độ ăn.
Ngoài ra, các khoáng chất như kẽm, đồng ở trong gan lợn cũng giúp hỗ trợ quá trình chuyển hóa, duy trì hoạt động của hệ miễn dịch cho cơ thể.
Ăn gan lợn thế nào để vừa bổ dưỡng vừa an toàn?
Mặc dù giàu dinh dưỡng, gan lợn cũng chứa lượng cholesterol tương đối cao nên việc bổ sung cần lưu ý tránh ăn hàng ngày.
Theo chuyên gia khuyến nghị:
+ Người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên ăn 1–2 lần/tuần, mỗi lần khoảng 50–70g.
+ Trẻ em nên ăn khoảng 30–50g/bữa và không quá 2 bữa mỗi tuần.
Ngoài ra, trong quá trình chế biến cần lưu ý nấu chín kỹ gan trước khi ăn để giảm nguy cơ nhiễm vi sinh vật gây bệnh.
Cách chọn gan lợn tươi ngon
Để đảm bảo an toàn thực phẩm, khi mua gan lợn nên lưu ý:
+ Về màu sắc cần chọn gan có màu đỏ sẫm hoặc nâu đỏ, bề mặt bóng và đều màu là gan ngon và còn tươi.
+ Khi ấn nhẹ, gan có độ săn chắc và đàn hồi, không mềm nhũn.
+ Mùi: Gan cần có mùi đặc trưng nhẹ, không có mùi hôi hay mùi lạ.
+ Bề mặt: Nhẵn, không có u cục, hạch hoặc các tổn thương bất thường.
Không nên chọn gan có màu vàng, xanh, thâm đen, xuất hiện nhiều đốm lạ, có mùi hôi hoặc nổi khối u. Tốt nhất nên mua tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm dịch.
3 món ngon từ gan lợn dễ làm đổi vị cho mâm cơm gia đình
Gan lợn xào mướp
Vào ngày hè, mọi người có thể kết hợp gan lợn với mướp – loại quả có nhiều ngày hè. Gan lợn thái mỏng, ướp gia vị rồi xào nhanh cùng với mướp xanh sẽ tạo nên món ăn có vị béo bùi của gan và ngọt thanh của mướp. Món ăn vừa thanh mát vừa giàu dinh dưỡng, thích hợp cho bữa cơm gia đình ngày hè.
Gan lợn cháy tỏi
Gan được áp chảo hoặc chiên sơ rồi đảo cùng nhiều tỏi phi vàng thơm. Lớp tỏi giòn kết hợp với vị bùi của gan tạo nên món ăn đậm đà, rất đưa cơm. Để tạo thêm hương vị, khi xào mọi người cho thêm chút ớt.
Gan lợn xào sa tế
Món ăn nổi bật với vị cay thơm của sa tế hòa quyện với vị béo bùi của gan lợn. Món ăn này có thể ăn kèm cùng bánh đa hoặc cơm nóng giúp bữa cơm thêm hấp dẫn và đổi vị ngày hè.
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