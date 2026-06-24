6 mâm cơm gia đình ngày hè thanh mát, khiến ai cũng muốn "về nhà ăn cơm"
GĐXH - "Mỗi lần dọn cơm ra bàn, nhìn chồng con ăn ngon miệng là mình thấy hạnh phúc lắm rồi”, chị tâm sự.
Là một người yêu bếp và yêu những bữa cơm gia đình, chị Maria Phuong Anh cho rằng hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất giản dị. Không cần sơn hào hải vị hay những mâm cơm cầu kỳ, chỉ cần được tự tay nấu những món ăn ngon và nhìn người thân thưởng thức ngon miệng đã là niềm vui lớn mỗi ngày.
“Bên cạnh rất nhiều mâm cao cỗ đầy, món ngon vật lạ được chia sẻ trong cộng đồng, mình biết vẫn có rất nhiều anh chị em giống như mình, chỉ nấu những bữa cơm gia đình đơn giản hằng ngày nhưng luôn muốn mọi thứ thật chỉn chu. Mỗi lần dọn cơm ra bàn, nhìn chồng con ăn ngon miệng là mình thấy hạnh phúc lắm rồi”, chị tâm sự.
Xuất phát từ tình yêu dành cho căn bếp nhỏ của gia đình, chị bắt đầu thực hiện series “cơm nhà không trùng món” như một cách lưu giữ những bữa ăn thường ngày và tạo thêm cảm hứng cho việc nội trợ. Mỗi ngày là một thực đơn khác nhau, với những món ăn quen thuộc, gần gũi nhưng được thay đổi linh hoạt để bữa cơm gia đình luôn mới mẻ và hấp dẫn.
Qua từng mâm cơm được chuẩn bị cẩn thận, người xem có thể cảm nhận được sự chăm chút của người phụ nữ dành cho gia đình. Những món ăn không quá đắt đỏ, nguyên liệu quen thuộc, cách chế biến cũng không cầu kỳ nhưng luôn được sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt và đầy đủ dinh dưỡng.
Với chị, việc duy trì những bữa cơm nhà không chỉ là chuyện ăn uống mà còn là cách giữ gìn sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Sau một ngày làm việc và học tập bận rộn, được cùng nhau ngồi quanh mâm cơm, trò chuyện và thưởng thức những món ăn do người thân chuẩn bị là khoảnh khắc vô cùng đáng quý.
6 mâm cơm gia đình ngày hè thanh mát, ai cũng muốn "về nhà ăn cơm"
Mâm cơm gia đình 1:
Mâm cơm gia đình 2:
Mâm cơm gia đình 3:
Mâm cơm gia đình 4:
Mâm cơm gia đình 5:
Mâm cơm gia đình 6:
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