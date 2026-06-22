Chị Hương Lê (Hà Nội) tâm sự khi chia sẻ về những mâm cơm gia đình của mình. "Em tin rằng một mâm cơm gia đình không cần quá cầu kỳ để trở nên đáng nhớ. Điều làm nên giá trị của bữa cơm đôi khi không nằm ở số lượng món ăn hay nguyên liệu đắt đỏ, mà ở sự hiện diện của những người thân yêu quanh bàn ăn".

"Hy vọng bộ sưu tập những mâm cơm mùa hè này sẽ mang đến cho cả nhà thêm vài ý tưởng để đổi món mỗi ngày, giúp việc lên thực đơn trở nên nhẹ nhàng hơn. Và biết đâu, giữa bộn bề công việc, những bữa cơm giản dị ấy lại trở thành khoảng thời gian ấm áp nhất trong ngày của mỗi gia đình".

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8 mâm cơm gia đình ngày hè, đơn giản, nấu vội mà đủ chất

Mâm cơm gia đình số 1

Mâm cơm gia đình số 2:

Mâm cơm gia đình số 3

Mâm cơm gia đình số 4

Mâm cơm gia đình số 5

Mâm cơm gia đình số 6

Mâm cơm gia đình số 7

Mâm cơm gia đình số 8

12 mâm cơm gia đình giản dị của người mẹ ở miền Bắc: Không cần 'healthy hoàn hảo', chỉ cần cân bằng GĐXH - Sau một ngày tất bật với công việc, đưa đón con, lo toan đủ thứ, nhiều người phụ nữ vẫn phải đối mặt với một câu hỏi quen thuộc: "Tối nay ăn gì?". Đôi khi không phải vì thiếu nguyên liệu hay thiếu thời gian, mà đơn giản là bí ý tưởng.