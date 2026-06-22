8 mâm cơm gia đình ngày hè đơn giản, nấu vội mà đủ chất
GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng nấu ăn mỗi ngày là một công việc vất vả. Nhưng với em, được nhìn người thân ăn ngon miệng, nghe một câu khen món ăn hôm nay hợp khẩu vị là mọi mệt mỏi dường như tan biến. Chính những niềm vui nhỏ bé ấy đã trở thành động lực để em duy trì thói quen vào bếp mỗi ngày.
Chị Hương Lê (Hà Nội) tâm sự khi chia sẻ về những mâm cơm gia đình của mình. "Em tin rằng một mâm cơm gia đình không cần quá cầu kỳ để trở nên đáng nhớ. Điều làm nên giá trị của bữa cơm đôi khi không nằm ở số lượng món ăn hay nguyên liệu đắt đỏ, mà ở sự hiện diện của những người thân yêu quanh bàn ăn".
"Hy vọng bộ sưu tập những mâm cơm mùa hè này sẽ mang đến cho cả nhà thêm vài ý tưởng để đổi món mỗi ngày, giúp việc lên thực đơn trở nên nhẹ nhàng hơn. Và biết đâu, giữa bộn bề công việc, những bữa cơm giản dị ấy lại trở thành khoảng thời gian ấm áp nhất trong ngày của mỗi gia đình".
Mời bạn đọc tham khảo:
8 mâm cơm gia đình ngày hè, đơn giản, nấu vội mà đủ chất
Mâm cơm gia đình số 1
Mâm cơm gia đình số 2:
Mâm cơm gia đình số 3
Mâm cơm gia đình số 4
Mâm cơm gia đình số 5
Mâm cơm gia đình số 6
Mâm cơm gia đình số 7
Mâm cơm gia đình số 8
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