Màn biến đổi cơ thể kỳ diệu của ca sĩ Trọng Hiếu sau 2 năm ăn chay trường
GĐXH - Không chỉ là một lựa chọn trong ăn uống, với ca sĩ Trọng Hiếu, ăn chay còn là hành trình thay đổi cả thể chất lẫn tinh thần. Sau nhiều năm theo đuổi chế độ thuần chay, nam ca sĩ cho biết anh cảm nhận rõ sự cải thiện về sức khỏe, sức bền, vóc dáng và đặc biệt là sự kiên trì, kỷ luật trong cuộc sống.
Từ người mê thịt đến quyết định ăn chay trường
Ít ai biết rằng trước khi trở thành người ăn chay trường, Trọng Hiếu vốn là người rất yêu thích các món ăn từ thịt. Chính vì vậy, việc thay đổi hoàn toàn thói quen ăn uống từng là thử thách không nhỏ đối với nam ca sĩ.
Anh bắt đầu làm quen với chế độ ăn không thịt trong nhiều tháng trước khi chính thức chuyển sang ăn chay trường từ cuối năm 2020. Những tháng đầu tiên là khoảng thời gian không hề dễ dàng khi cơ thể chưa thích nghi với nguồn dinh dưỡng mới.
Trọng Hiếu cho biết thời gian đầu anh thường cảm thấy nhanh mất sức, cơ thể thiếu năng lượng do chưa hiểu rõ cách xây dựng thực đơn chay khoa học. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, nam ca sĩ dành thời gian nghiên cứu về dinh dưỡng, tìm hiểu các nguồn đạm thực vật và học cách lắng nghe cơ thể mình.
Sau khi vượt qua giai đoạn thích nghi, anh nhận thấy cơ thể ngày càng khỏe mạnh, nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng hơn trước.
Ăn chay không đồng nghĩa với thiếu chất
Một trong những quan niệm phổ biến khiến nhiều người e ngại ăn chay là lo thiếu protein và các dưỡng chất thiết yếu. Tuy nhiên, theo Trọng Hiếu, nếu xây dựng thực đơn hợp lý, người ăn chay hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.
Nam ca sĩ thường bổ sung protein từ đậu phụ, nấm, các loại đậu, hạt óc chó, hạnh nhân, hạt điều, mắc ca cùng nhiều loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật khác. Anh cũng duy trì thói quen uống sữa hạt để tăng cường dinh dưỡng mỗi ngày.
Theo nhiều nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại, các loại đậu và hạt không chỉ cung cấp protein mà còn giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe tim mạch cũng như hệ tiêu hóa.
Điều quan trọng nhất, theo Trọng Hiếu, không phải là ăn chay hay ăn mặn mà là hiểu rõ nhu cầu của cơ thể để lựa chọn thực phẩm phù hợp.
Vẫn tập luyện cường độ cao dù ăn chay trường
Nhiều người cho rằng chế độ ăn chay khiến cơ thể thiếu sức mạnh và khó duy trì vận động cường độ cao. Tuy nhiên, thực tế của Trọng Hiếu lại hoàn toàn ngược lại.
Là nghệ sĩ thường xuyên biểu diễn, nhảy múa và vận động mạnh, anh vẫn duy trì lịch tập luyện đều đặn mỗi ngày. Các hoạt động yêu thích của nam ca sĩ gồm chạy bộ, tập gym và luyện tập vũ đạo.
Thay vì tập quá nặng, anh chú trọng sự đều đặn và duy trì thói quen vận động lâu dài. Chính điều này giúp cơ thể luôn khỏe khoắn, dẻo dai và tràn đầy năng lượng.
Đáng chú ý, sau thời gian ăn chay trường, sức bền của Trọng Hiếu còn được cải thiện rõ rệt. Nam ca sĩ từng hoàn thành cự ly bán marathon 21 km với thành tích tốt hơn trước đó, dù gặp chấn thương nhẹ ở chân.
Những thay đổi tích cực từ chế độ ăn chay
Điều khiến Trọng Hiếu bất ngờ nhất không nằm ở vóc dáng mà là những thay đổi về tinh thần.
Nam ca sĩ cho biết cơ thể săn chắc hơn, làn da khỏe mạnh hơn, ít nổi mụn và hầu như không còn mắc các bệnh vặt. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất mà ăn chay mang lại chính là sự thay đổi từ bên trong.
Theo anh, hành trình duy trì chế độ ăn chay giúp bản thân rèn luyện tính kiên trì, ý chí và khả năng kiểm soát bản thân tốt hơn. Những thói quen không lành mạnh trước đây như thức khuya, ngủ muộn dần được thay thế bằng lối sống khoa học và kỷ luật hơn.
Không chỉ vậy, Trọng Hiếu còn cảm nhận mình sống chậm lại, bình tĩnh hơn trước các biến cố và biết trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống.
Anh cho rằng ăn chay không đơn thuần là thay đổi thực đơn mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại bản thân, xây dựng lối sống tích cực và lành mạnh hơn.
Ăn chay ngày càng được nhiều người lựa chọn
Những năm gần đây, ăn chay không còn chỉ gắn với yếu tố tín ngưỡng mà đang trở thành xu hướng sống khỏe được nhiều người nổi tiếng lựa chọn.
Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và hạt có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như béo phì, cao huyết áp, đái tháo đường type 2 và bệnh tim mạch.
Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo người ăn chay cần xây dựng thực đơn cân đối, đa dạng thực phẩm và bổ sung đầy đủ các dưỡng chất quan trọng như protein, sắt, vitamin B12, canxi và omega-3 để đảm bảo sức khỏe lâu dài.
Câu chuyện của Trọng Hiếu cho thấy ăn chay không đồng nghĩa với thiếu năng lượng hay hạn chế khả năng vận động. Ngược lại, khi được thực hiện đúng cách, chế độ ăn này có thể mang lại nhiều lợi ích cho cả thể chất lẫn tinh thần, giúp mỗi người hướng tới một lối sống khỏe mạnh, cân bằng và bền vững hơn.
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