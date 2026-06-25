Đang vào mùa ngon nhất năm, dưa lê được bán đầy chợ với giá rẻ, mách bạn cách chọn dưa lê ngọt lịm, thơm tự nhiên và không hóa chất
GĐXH - Dưa lê đang vào chính vụ nên được bán nhiều với giá khá rẻ chỉ vài chục/kg. Loại quả này có nhiều giá trị dinh dưỡng, nhưng không phải ai cũng biết cách chọn được những quả dưa thơm ngọt tự nhiên, mọng nước và hạn chế mua phải dưa bị ép chín.
Dưa lê vào mùa ngon nhất với nhiều lợi ích cho sức khỏe
Vào ngày hè, dưa lê là một trong những loại quả xuất hiện nhiều. Trái cây này được nhiều người lựa chọn nhờ vị ngọt thanh, nhiều nước và hương thơm dễ chịu.
Theo kinh nghiệm của nhiều nhà vườn, dưa lê bước vào vụ thu hoạch chính từ khoảng tháng 4 đến tháng 10 hằng năm. Thời điểm này, dưa lê sẽ đạt được độ thơm ngon cao nhất, ít nguy cơ dùng các biện pháp thúc chín và có giá thành rẻ. Hiện tại các chợ, dưa lê được bán với giá 20.000 – 30.000 đồng/kg.
Không chỉ giúp giải khát, dưa lê còn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Dưa lê có chứa vitamin C, kali, chất xơ cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa. Bởi vậy, chúng giúp bổ sung nước cho cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng và góp phần duy trì sức khỏe tim mạch.
Đặc biệt, với hàm lượng calo thấp, giàu chất xơ và nhiều nước, dưa lê còn là thực phẩm phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng hoặc duy trì vóc dáng.
Hàm lượng kali là khoáng chất nổi bật trong dưa lê, có tác dụng hỗ trợ cân bằng điện giải, giảm tác động của natri và góp phần duy trì huyết áp ổn định. Từ đó ngăn ngừa hiệu quả các nguy cơ tai biến, đột quỵ cũng như các bệnh lý nguy hiểm về tim mạch.
Hai chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin trong dưa lê có vai trò bảo vệ võng mạc, giảm tác hại của ánh sáng xanh và hỗ trợ phòng ngừa các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác.
4 mẹo chọn dưa lê thơm ngọt tự nhiên, không hóa chất
Theo chia sẻ của chị Kim Anh - một tiểu thương bán hoa quả ở chợ Hà Đông cho biết, để lựa chọn dưa lê ngọt tự nhiên, mọi người có thể tham khảo các mẹo sau:
Quan sát màu sắc vỏ dưa lê
Những quả dưa lê xanh đậm thường là quả chưa chín tới, ăn sẽ bị nhạt. Quả dưa khi chín sẽ chuyển màu xanh nhạt hoặc xanh trắng, vỏ đều màu và phủ một lớp lông tơ mỏng tự nhiên.
Trong khi đó, quả có màu sắc bất thường, vỏ bóng loáng quá mức có thể đã qua xử lý bảo quản nên cần chú ý.
Nhìn phần cuống và đáy quả
Dưa mới thu hoạch sẽ ăn ngon hơn là để trong một thời gian dài, để lựa chọn dưa lê ngon có thể quan sát phần cuống. Phần cuống là dấu hiệu quan trọng cho thấy độ tươi của dưa. Nên chọn những quả có cuống còn chắc, không bị khô héo hay thâm đen. Dưa mới cắt, phần cuống thường có 1 lớp lông mỏng và có thể có nhựa vàng chảy ra.
Ngoài ra, với dưa lê sẽ thấy có hình tròn ở bên dưới và ở giữa có một chấm tròn nhỏ gọi là phần đáy quả (rốn dưa). Phần này càng đầy đặn, nổi rõ thì quả thường càng già, nhiều nước, ngọt thơm hơn.
Kiểm tra độ đàn hồi của vỏ quả dưa
Khi chọn dưa lê, bạn dùng tay ấn nhẹ vào thân quả thấy có độ mềm vừa phải, hơi đàn hồi là dưa ngon. Nếu quả quá cứng, khả năng cao là còn non. Ngược lại, những quả mềm nhũn, ấn bị lún sâu có thể là đã chín quá hoặc bắt đầu hư hỏng.
Ngửi hương thơm tự nhiên của quả dưa lê
Dưa lê chín cây sẽ có mùi thơm dễ chịu, dịu nhẹ, đặc biệt rõ ở phần cuống. Nếu quả không có mùi thơm thì thường chưa chín, ăn nhạt. Ngược lại, những quả có mùi quá nồng hoặc hắc bất thường có thể đã bị thúc chín hoặc bảo quản không đúng cách.
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