Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Vợ Chí Nhân trong 'Cách em 1 milimet' ở đời thực có nhan sắc 'hack tuổi' ra sao?

Chủ nhật, 19:00 02/11/2025 | Thời trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phan Minh Huyền vào vai Ngân - vợ của diễn viên Chí Nhân trong "Cách em 1 milimet" đã thực sự gây ấn tượng với khán giả. Người đẹp không chỉ có tài năng diễn xuất mà còn có nhan sắc xinh đẹp.

Vợ của Chí Nhân trong "Cách em 1 milimet" đời thực hài lòng với những gì đang có, giữ mối quan hệ với nhà chồng cũVợ của Chí Nhân trong 'Cách em 1 milimet' đời thực hài lòng với những gì đang có, giữ mối quan hệ với nhà chồng cũ

GĐXH - Phan Minh Huyền gây sốt với vai Ngân trong "Cách em 1 milimet", đời thực nữ diễn viên cũng có nhiều nét tương đồng với nhân vật. Tuy nhiên, cô biết cách đón nhận và đối mặt để cuộc sống tốt hơn.

Vợ Chí Nhân trong 'Cách em 1 milimet' đời thực có nhan sắc 'hack tuổi' ra sao? - Ảnh 2.

Phan Minh Huyền mới đây lại khiến khán giả yêu thích với vai Ngna - vợ Chí Nhân trong phim giờ vàng "Cách em 1 milimet". Cặp đôi có nhiều cảnh đối diễn cao trào và tạo sức hút lớn với người xem.

Vợ Chí Nhân trong 'Cách em 1 milimet' đời thực có nhan sắc 'hack tuổi' ra sao? - Ảnh 3.

Ở đời thực, Phan Minh Huyền đã 35 tuổi nhưng cô vẫn xinh đẹp và có thời trang "hack tuổi" như mới chớm đôi mươi.

Vợ Chí Nhân trong 'Cách em 1 milimet' đời thực có nhan sắc 'hack tuổi' ra sao? - Ảnh 4.

Với lợi thế sắc vóc, Phan Minh Huyền không ngại thử thách với những outfit cắt xẻ khoe vòng một gợi cảm. Đặc biệt, người đẹp rất yêu màu trắng tôn làn da nuột nà.

Vợ Chí Nhân trong 'Cách em 1 milimet' đời thực có nhan sắc 'hack tuổi' ra sao? - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, Phan Minh Huyền còn thích diện đầm dài chấm gót có họa tiết chấm bi vừa trẻ trung, vừa dịu dàng.

Vợ Chí Nhân trong 'Cách em 1 milimet' đời thực có nhan sắc 'hack tuổi' ra sao? - Ảnh 6.

Thỉnh thoảng, cô lại chuyển sang outfit có tông đen cá tính mang phong cách thoải mái năng động.

Vợ Chí Nhân trong 'Cách em 1 milimet' đời thực có nhan sắc 'hack tuổi' ra sao? - Ảnh 7.

Khi trời trở lại, Phan Minh Huyền lại mix đồ đông với áo dạ màu ấm áp cùng khăn quàng hàng hiệu tinh tế và sang trọng.

Vợ Chí Nhân trong 'Cách em 1 milimet' đời thực có nhan sắc 'hack tuổi' ra sao? - Ảnh 8.

Trong tiết trời mùa đông, khi đi sự kiện, Phan Minh Huyền lại thanh lịch với bộ đầm vest công sở vừa duyên dáng và nữ tính trẻ trung.

Vợ Chí Nhân trong 'Cách em 1 milimet' đời thực có nhan sắc 'hack tuổi' ra sao? - Ảnh 9.

Ở tuổi 35, Phan Minh Huyền được ngưỡng mộ vì có sắc vóc trẻ đẹp nhờ sự rèn luyện từ chính bản thân.

Để có được sắc vóc nóng bỏng, gợi cảm, Phan Minh Huyền thực hiện bí quyết giảm cân và tập luyện thể dục, thể thao khoa học. Cô ăn uống cân bằng, dành thời gian chăm sóc bản thân để cơ thể lẫn làn da luôn "hack tuổi".

Ảnh: FBNV

Xin phép sẽ tát Chí Nhân thật, nhưng Phan Minh Huyền vẫn giật mình vì tát quá mạnhXin phép sẽ tát Chí Nhân thật, nhưng Phan Minh Huyền vẫn giật mình vì tát quá mạnh

GĐXH - Phan Minh Huyền đã phải xin phép diễn viên Chí Nhân thật trong một phân cảnh, tuy nhiên cô vẫn giật mình vì cú tát quá mạnh

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hồ Ngọc Hà sau 'Bang bang' là nhan sắc đỉnh chóp, khoe visual nét căng

Hồ Ngọc Hà sau 'Bang bang' là nhan sắc đỉnh chóp, khoe visual nét căng

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà sau màn trình diễn "hơi xu" với nốt cao gây tranh cãi, cô đã xuất hiện với vẻ ngoại cực xinh đẹp cùng thời trang đỉnh chóp, visual nịnh mắt.

Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vừa công khai sắp kết hôn có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vừa công khai sắp kết hôn có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã công khai ảnh cưới khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Ngoài đời, Tiên Nguyễn gây chú ý với sắc vóc gợi cảm, sành điệu.

Vẻ đẹp ấn tượng của siêu mẫu Victoria's Secret vừa công khai yêu thiếu gia xứ Hương Cảng (Trung Quốc)

Vẻ đẹp ấn tượng của siêu mẫu Victoria's Secret vừa công khai yêu thiếu gia xứ Hương Cảng (Trung Quốc)

Thời trang - 6 ngày trước

GĐXH - Thiếu gia, tài tử Hong Kong (Trung Quốc) - Trần Vỹ Đình mới đây đã công khai có con với siêu mẫu Victoria's Secret - Hà Tuệ. Thông tin này đã khiến Cnet phấn khích và tò mò thân thế lẫn nhan sắc của chân dài đình đám này.

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Mùa lạnh năm nay là thời điểm lý tưởng để phô diễn phong cách thời trang Thu Đông qua trang phục tinh tế, nhấn mạnh vào gam trầm và chất liệu dày dặn.

Siêu mẫu Lan Khuê tỏa sáng với trang sức tiền tỷ tại sự kiện nghệ thuật

Siêu mẫu Lan Khuê tỏa sáng với trang sức tiền tỷ tại sự kiện nghệ thuật

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Mới đây, khi tham gia tham dự triển lãm nghệ thuật Nghệ Thuật Khởi Trao Hưng Vượng, siêu mẫu Lan Khuê thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo lộng lẫy và thần thái cuốn hút.

'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh

'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Đỗ Thị Hà có đám cưới hào môn bên chồng doanh nhân. Trong hôn lễ, cô gây ấn tượng với 4 bộ váy cưới tuyệt đẹp.

Mạc Văn Úy 55 tuổi nhưng vóc dáng như 20

Mạc Văn Úy 55 tuổi nhưng vóc dáng như 20

Thời trang - 1 tuần trước

Mạc Văn Úy được ca ngợi là "minh tinh có đôi chân đẹp nhất giới giải trí Hoa ngữ". Ở tuổi 55, mỗi ngày cô tập thể hình 5 tiếng để giữ gìn vóc dáng.

Muốn tóc nhuộm hồng 'lên màu' đẹp như Bạch Lộc, tín đồ nhan sắc nên tham khảo cách này

Muốn tóc nhuộm hồng 'lên màu' đẹp như Bạch Lộc, tín đồ nhan sắc nên tham khảo cách này

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Bạch Lộc - mỹ nhân phim Lâm Giang Tiên mới đây đã "lột xác" trở thành cô gái cá tính bằng việc tẩy tóc để nhuộm hồng. Dù màu tóc không phải hot trend nhưng đây được xem là hành động làm mới bản thân của mỹ nhân xứ Trung.

Mix đồ xinh đẹp cả đi làm lẫn đi chơi cùng BTV Mai Ngọc

Mix đồ xinh đẹp cả đi làm lẫn đi chơi cùng BTV Mai Ngọc

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - BTV Mai Ngọc không chỉ mặc đẹp trên truyền hình mà cả ở ngoài đời, cô mix đồ cũng rất tinh tế và phong cách.

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Thời trang - 2 tuần trước

GĐXH - Đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự show diễn - Quỳnh Anh Shyn khiến dân tình "bùng nổ" với nhan sắc bốc lửa và bộ cánh đầy ấn tượng.

Xem nhiều

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Thời trang

GĐXH - Mùa lạnh năm nay là thời điểm lý tưởng để phô diễn phong cách thời trang Thu Đông qua trang phục tinh tế, nhấn mạnh vào gam trầm và chất liệu dày dặn.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Thời trang
Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Thời trang
Mix đồ xinh đẹp cả đi làm lẫn đi chơi cùng BTV Mai Ngọc

Mix đồ xinh đẹp cả đi làm lẫn đi chơi cùng BTV Mai Ngọc

Thời trang
Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vừa công khai sắp kết hôn có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vừa công khai sắp kết hôn có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top