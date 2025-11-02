Vợ Chí Nhân trong 'Cách em 1 milimet' ở đời thực có nhan sắc 'hack tuổi' ra sao?

GĐXH - Phan Minh Huyền gây sốt với vai Ngân trong "Cách em 1 milimet", đời thực nữ diễn viên cũng có nhiều nét tương đồng với nhân vật. Tuy nhiên, cô biết cách đón nhận và đối mặt để cuộc sống tốt hơn.