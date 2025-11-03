Mới nhất
Tú - nữ giám đốc mạnh mẽ trong 'Cách em 1 milimet' đời thực có sắc vóc ra sao?

Thứ hai, 12:00 03/11/2025 | Đẹp
GĐXH - Quỳnh Châu mới đây vào vai Tú - một nữ giám đốc mạnh mẽ, năng động trong "Cách em 1 milimet". Khác với trên phim ở đời thực, nữ diễn viên có gu thời trang lẫn nhan sắc rất dịu dàng.

Sắc vóc Quỳnh Châu - Ảnh 1.Vợ Chí Nhân trong 'Cách em 1 milimet' ở đời thực có nhan sắc 'hack tuổi' ra sao?

GĐXH - Phan Minh Huyền vào vai Ngân - vợ của diễn viên Chí Nhân trong "Cách em 1 milimet" đã thực sự gây ấn tượng với khán giả. Người đẹp không chỉ có tài năng diễn xuất mà còn có nhan sắc xinh đẹp.

Sắc vóc Quỳnh Châu - Ảnh 2.

Quỳnh Châu khi vào vai Tú của "Cách em 1 milimet" đã khiến khán giả bất ngờ bởi vẻ ngoài "nữ cường", năng động và rất ra dáng "chị đại". Vai diễn của cô hiện được khán giả rất quan tâm và yêu mến.

Sắc vóc Quỳnh Châu - Ảnh 3.

Ở đời thực, Quỳnh Châu sở hữu một nhan sắc trẻ trung và năng động với những shot hình ấn tượng.

Sắc vóc Quỳnh Châu - Ảnh 4.

Quỳnh Châu khi đi chơi không quá cầu kỳ vào trang phục mà cô lựa chọn outfit phù hợp với không gian, đảm bảo tính ứng dụng cao.

Sắc vóc Quỳnh Châu - Ảnh 5.

Quỳnh Châu mới 26 tuổi nên cô luôn tận dụng lợi thế sắc vóc còn trẻ trung để diện đồ đa phong cách, phù hợp lứa tuổi.

Sắc vóc Quỳnh Châu - Ảnh 6.

Ngoài vóc dáng cân đối, Quỳnh Châu còn sở hữu làn da khỏe mạnh, căng tràn sức sống.

Sắc vóc Quỳnh Châu - Ảnh 7.

Cô cũng không ngại biến hóa gương mặt với nhiều lối makeup khác nhau. Lúc Quỳnh Châu trang điểm đậm cá tính...

Sắc vóc Quỳnh Châu - Ảnh 8.

Lúc lại dịu dàng tươi mát như nàng thơ nhẹ nhàng.

Sắc vóc Quỳnh Châu - Ảnh 9.

Ở các sự kiện trang trọng, Quỳnh Châu sử dụng tông makeup mềm mại nhưng vẫn quyến rũ với son màu đậm tươi tắn.

Sắc vóc Quỳnh Châu - Ảnh 10.

Hay khi chụp ảnh cá nhân, cô chọn tông hồng đào nhẹ nhàng cho gương mặt thêm quyến rũ và trẻ trung.

Quỳnh Châu (SN 1998) tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng giành Giải nhất cuộc thi King and Queen 2018 của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và Huy chương bạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021.

Ảnh: FBNV

Sắc vóc Quỳnh Châu - Ảnh 11.Vợ của Chí Nhân trong 'Cách em 1 milimet' đời thực hài lòng với những gì đang có, giữ mối quan hệ với nhà chồng cũ

GĐXH - Phan Minh Huyền gây sốt với vai Ngân trong "Cách em 1 milimet", đời thực nữ diễn viên cũng có nhiều nét tương đồng với nhân vật. Tuy nhiên, cô biết cách đón nhận và đối mặt để cuộc sống tốt hơn.

Đỗ Quyên
