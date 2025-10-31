Rụng tóc – Khi nào là bình thường, khi nào là tín hiệu bất ổn?
GĐXH - Thực tế, rụng tóc là một hiện tượng sinh lý tự nhiên, nhưng đôi khi cũng có thể là dấu hiệu xấu liên quan đến vấn đề sức khoẻ nếu rụng nhiều quá mức.
Theo các chuyên gia da liễu, mỗi người sở hữu khoảng 100.000 nang tóc trên da đầu. Trong quá trình phát triển, tóc cũng tuân theo một chu kỳ sống gồm ba giai đoạn: Mọc, ngừng phát triển và rụng. Do đó, việc rụng từ 50 đến 100 sợi tóc mỗi ngày được xem là hoàn toàn bình thường — một phần của vòng đời tự nhiên.
Đặc biệt, tóc sẽ rụng nhiều hơn khi thời tiết chuyển mùa, đặc biệt là mùa xuân và mùa thu hoặc có thể là sau khi sinh sản. Đây là một giai đoạn rụng tóc tạm thời và tóc sẽ sớm mọc lại.
Khi gội đầu hoặc chải đầu, tóc sẽ rụng do có sự tác động mạnh từ bên ngoài đến da đầu. Tuy nhiên, khi lượng tóc rụng quá 100 sợi tóc một ngày hoặc rụng ngay cả khi không tác động mạnh như chải, gội, sấy, thì có thể đây là dấu hiệu cảnh báo cần được quan tâm. Một số người chỉ cần vuốt nhẹ đã thấy sợi tóc rơi, rụng thành từng mảng. Ngoài rụng tóc, còn có các triệu chứng kèm theo như ngứa da đầu, da đầu đỏ.
Khi ấy, nguyên nhân có thể đến từ thiếu hụt dinh dưỡng (như sắt, kẽm, biotin), rối loạn nội tiết, stress, bệnh lý, sinh hoạt không lành mạnh hoặc do di truyền. Khi nhận thấy tóc rụng nhiều hơn bình thường, điều quan trọng là không nên hoang mang hoặc tự ý sử dụng các loại thuốc kích thích mọc tóc chưa được kiểm chứng. Thay vào đó, người đọc nên bắt đầu từ việc xác định nguyên nhân gốc rễ và khắc phục.
Cách chăm sóc tóc từ gốc:
Nếu rụng tóc do thiếu dinh dưỡng, hãy tăng cường bổ sung thực phẩm giàu sắt, kẽm, protein, biotin và vitamin nhóm B. Nếu nguyên nhân xuất phát từ stress hoặc rối loạn nội tiết, việc điều chỉnh chế độ sinh hoạt, ngủ đủ giấc, tập luyện và thư giãn tinh thần sẽ giúp cải thiện đáng kể. Chọn dầu gội phù hợp với loại tóc và da đầu, tránh dùng nhiệt độ cao và thuốc nhuộm nhiều có thể gây hư tổn tóc. Khi gội, chú ý vừa làm sạch da đầu, vừa massage da đầu để kích thích tuần hoàn máu và mọc tóc. Đi khám bác sĩ nếu thấy tình trạng rụng quá nhiều hoặc kéo dài.
Các chuyên gia khuyến nghị, cần phân biệt giữa rụng tóc chủ động – xảy ra khi tóc bị tác động mạnh (như gội đầu, uốn nhuộm, sấy tạo kiểu) và rụng tóc tự nhiên – diễn ra khi sợi tóc kết thúc vòng đời của mình. Việc theo dõi mật độ tóc rụng, kết hợp chăm sóc tóc đúng cách và bổ sung dinh dưỡng hợp lý, chính là chìa khóa để duy trì mái tóc khoẻ mạnh và óng mượt.
Tóc mái Boho – Bí mật của vẻ đẹp phóng khoáng mùa thu 2025Đẹp - 13 phút trước
GĐXH - Không cần khuôn mẫu hay sự chỉn chu tuyệt đối, mái tóc “Boho Bangs” mang tinh thần phóng khoáng và tự nhiên đang trở thành xu hướng nổi bật của mùa Thu năm nay.
3 bước làm sạch giúp Suzy giữ làn da mộc không tì vếtĐẹp - 2 giờ trước
GĐXH – Được mệnh danh là “tình đầu quốc dân” của Hàn Quốc, Suzy không chỉ khiến công chúng say mê bởi nét đẹp tự nhiên mà còn bởi làn da mộc mịn màng, trong trẻo. Với cô, làm sạch da là bước đầu tiên nhưng cũng là bước quan trọng nhất trong chu trình chăm sóc da. Dưới đây là 3 thói quen làm sạch mà Suzy duy trì mỗi ngày để giữ làn da luôn khỏe đẹp.
Các kiểu tóc tôn lên vẻ mềm mại cho gương mặt góc cạnhĐẹp - 4 giờ trước
GĐXH – Một mái tóc phù hợp có thể giúp gương mặt trở nên hài hòa và mềm mại hơn. Với những ai sở hữu khuôn mặt có đường nét góc cạnh, việc lựa chọn kiểu tóc giúp cân bằng tỉ lệ và làm dịu các đường viền mạnh mẽ chính là chìa khóa để tôn lên vẻ nữ tính. Cùng khám phá các kiểu tóc “trendy” dành cho dáng mặt góc cạnh dưới đây.
Cách chăm da đầu hiệu quả giúp tóc dày lên tự nhiênĐẹp - 4 giờ trước
GĐXH - Một mái tóc dày khỏe không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn phản ánh tình trạng sức khỏe của da đầu. Nếu da đầu bị tắc nghẽn do bụi bẩn, dầu thừa hoặc tế bào chết, tóc dễ bị yếu, khô xơ và gãy rụng.
Tác hại của việc không dùng kem chống nắngĐẹp - 7 giờ trước
GĐXH - Kem chống nắng là bước bảo vệ da quan trọng nhất, không chỉ giúp da đẹp mà còn bảo vệ sức khỏe. Việc không sử dụng kem chống nắng khiến da dễ bị cháy nắng, nám và đồi mồi lan nhanh. Tìm hiểu ngay những tác hại khôn lường để bảo vệ làn da của bạn mỗi ngày.
Làm thế nào để chăm sóc làn da nhạy cảm?Đẹp - 8 giờ trước
GĐXH - Khi chăm sóc da nhạy cảm chính là phải làm sạch da đúng cách và bổ sung những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Sau đây là một số cách chăm sóc da nhạy cảm bạn nên biết.
Á hậu Lê Kim Khỏe: 'Tôi như sống lại khoảnh khắc đăng quang - nơi thời trang chạm tới giá trị nhân văn'Đẹp - 9 giờ trước
GĐXH - Á hậu Lê Kim Khoẻ - Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2024 xuất hiện lộng lẫy trong hai thiết kế của NTK Tommy Nguyễn, hoá thân thành “nữ thần bình minh” tỏa sáng giữa không gian sang trọng.
Váy cưới đẹp tinh tế của diễn viên phim 'giờ vàng VTV' trong ngày ăn hỏiĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Ngọc Huyền xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy cưới satin tại lễ ăn hỏi. Thiết kế cúp ngực và nơ to bản tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cô dâu.
Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vừa công khai sắp kết hôn có sắc vóc gợi cảm ra sao?Thời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã công khai ảnh cưới khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Ngoài đời, Tiên Nguyễn gây chú ý với sắc vóc gợi cảm, sành điệu.
Nàng hậu cao 1m86 diện váy hai dây khoe lưng ong gây sốt trên mạng xã hộiĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Bảo Ngọc thu hút sự chú ý với bộ ảnh khoe lưng ong mềm mại. Vẻ đẹp 1m86 của cô khiến fan trầm trồ với sự sang trọng và gợi cảm.
Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025Thời trang
GĐXH - Mùa lạnh năm nay là thời điểm lý tưởng để phô diễn phong cách thời trang Thu Đông qua trang phục tinh tế, nhấn mạnh vào gam trầm và chất liệu dày dặn.