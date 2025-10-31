Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Rụng tóc – Khi nào là bình thường, khi nào là tín hiệu bất ổn?

Thứ sáu, 20:30 31/10/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thực tế, rụng tóc là một hiện tượng sinh lý tự nhiên, nhưng đôi khi cũng có thể là dấu hiệu xấu liên quan đến vấn đề sức khoẻ nếu rụng nhiều quá mức.

Nguyên nhân rụng tóc và Cách khắc phục hiệu quả để có mái tóc khỏe đẹp - Ảnh 1.Bất ngờ với loại rau gia vị thơm ngon trồng ở ban công giúp chống rụng tóc, sạch gàu, kích thích mọc tóc con

GĐXH – Ít ai biết cây gia vị này lại làm một "vị thuốc" tự nhiên tuyệt vời giúp chống rụng tóc, kích thích mọc tóc con chỉ với vài bước đơn giản. Hãy trồng một chậu húng quế ngay tại ban công hoặc trong nhà để tận dụng.

Theo các chuyên gia da liễu, mỗi người sở hữu khoảng 100.000 nang tóc trên da đầu. Trong quá trình phát triển, tóc cũng tuân theo một chu kỳ sống gồm ba giai đoạn: Mọc, ngừng phát triển và rụng. Do đó, việc rụng từ 50 đến 100 sợi tóc mỗi ngày được xem là hoàn toàn bình thường — một phần của vòng đời tự nhiên.

Đặc biệt, tóc sẽ rụng nhiều hơn khi thời tiết chuyển mùa, đặc biệt là mùa xuân và mùa thu hoặc có thể là sau khi sinh sản. Đây là một giai đoạn rụng tóc tạm thời và tóc sẽ sớm mọc lại.

Nguyên nhân rụng tóc và Cách khắc phục hiệu quả để có mái tóc khỏe đẹp - Ảnh 2.

Rụng quá 100 sợi tóc một ngày có thể là dấu hiệu bất thường.

Khi gội đầu hoặc chải đầu, tóc sẽ rụng do có sự tác động mạnh từ bên ngoài đến da đầu. Tuy nhiên, khi lượng tóc rụng quá 100 sợi tóc một ngày hoặc rụng ngay cả khi không tác động mạnh như chải, gội, sấy, thì có thể đây là dấu hiệu cảnh báo cần được quan tâm. Một số người chỉ cần vuốt nhẹ đã thấy sợi tóc rơi, rụng thành từng mảng. Ngoài rụng tóc, còn có các triệu chứng kèm theo như ngứa da đầu, da đầu đỏ.

Khi ấy, nguyên nhân có thể đến từ thiếu hụt dinh dưỡng (như sắt, kẽm, biotin), rối loạn nội tiết, stress, bệnh lý, sinh hoạt không lành mạnh hoặc do di truyền. Khi nhận thấy tóc rụng nhiều hơn bình thường, điều quan trọng là không nên hoang mang hoặc tự ý sử dụng các loại thuốc kích thích mọc tóc chưa được kiểm chứng. Thay vào đó, người đọc nên bắt đầu từ việc xác định nguyên nhân gốc rễ và khắc phục.

Cách chăm sóc tóc từ gốc:

Nếu rụng tóc do thiếu dinh dưỡng, hãy tăng cường bổ sung thực phẩm giàu sắt, kẽm, protein, biotin và vitamin nhóm B. Nếu nguyên nhân xuất phát từ stress hoặc rối loạn nội tiết, việc điều chỉnh chế độ sinh hoạt, ngủ đủ giấc, tập luyện và thư giãn tinh thần sẽ giúp cải thiện đáng kể. Chọn dầu gội phù hợp với loại tóc và da đầu, tránh dùng nhiệt độ cao và thuốc nhuộm nhiều có thể gây hư tổn tóc. Khi gội, chú ý vừa làm sạch da đầu, vừa massage da đầu để kích thích tuần hoàn máu và mọc tóc. Đi khám bác sĩ nếu thấy tình trạng rụng quá nhiều hoặc kéo dài.

Nguyên nhân rụng tóc và Cách khắc phục hiệu quả để có mái tóc khỏe đẹp - Ảnh 3.

Ngoài việc chăm sóc tóc, bạn cũng cần chăm sóc sức khoẻ cơ thể và tinh thần để giảm thiểu tình trạng rụng tóc.

Các chuyên gia khuyến nghị, cần phân biệt giữa rụng tóc chủ động – xảy ra khi tóc bị tác động mạnh (như gội đầu, uốn nhuộm, sấy tạo kiểu) và rụng tóc tự nhiên – diễn ra khi sợi tóc kết thúc vòng đời của mình. Việc theo dõi mật độ tóc rụng, kết hợp chăm sóc tóc đúng cách và bổ sung dinh dưỡng hợp lý, chính là chìa khóa để duy trì mái tóc khoẻ mạnh và óng mượt.

Uyên Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chăm sóc da đầu đúng cách trong mùa thu để ngăn ngừa rụng tóc

Chăm sóc da đầu đúng cách trong mùa thu để ngăn ngừa rụng tóc

Những kiểu tóc sành điệu này có thể gây ra rụng tóc mà bạn không hề hay biết

Những kiểu tóc sành điệu này có thể gây ra rụng tóc mà bạn không hề hay biết

Trộn dầu gội với vài giọt tinh dầu giảm rụng tóc này, tóc khỏe như mây

Trộn dầu gội với vài giọt tinh dầu giảm rụng tóc này, tóc khỏe như mây

Cách khắc phục rụng tóc ở nữ giới

Cách khắc phục rụng tóc ở nữ giới

Nguyên nhân rụng tóc ở nam

Nguyên nhân rụng tóc ở nam

Cùng chuyên mục

Tóc mái Boho – Bí mật của vẻ đẹp phóng khoáng mùa thu 2025

Tóc mái Boho – Bí mật của vẻ đẹp phóng khoáng mùa thu 2025

Đẹp - 13 phút trước

GĐXH - Không cần khuôn mẫu hay sự chỉn chu tuyệt đối, mái tóc “Boho Bangs” mang tinh thần phóng khoáng và tự nhiên đang trở thành xu hướng nổi bật của mùa Thu năm nay.

3 bước làm sạch giúp Suzy giữ làn da mộc không tì vết

3 bước làm sạch giúp Suzy giữ làn da mộc không tì vết

Đẹp - 2 giờ trước

GĐXH – Được mệnh danh là “tình đầu quốc dân” của Hàn Quốc, Suzy không chỉ khiến công chúng say mê bởi nét đẹp tự nhiên mà còn bởi làn da mộc mịn màng, trong trẻo. Với cô, làm sạch da là bước đầu tiên nhưng cũng là bước quan trọng nhất trong chu trình chăm sóc da. Dưới đây là 3 thói quen làm sạch mà Suzy duy trì mỗi ngày để giữ làn da luôn khỏe đẹp.

Các kiểu tóc tôn lên vẻ mềm mại cho gương mặt góc cạnh

Các kiểu tóc tôn lên vẻ mềm mại cho gương mặt góc cạnh

Đẹp - 4 giờ trước

GĐXH – Một mái tóc phù hợp có thể giúp gương mặt trở nên hài hòa và mềm mại hơn. Với những ai sở hữu khuôn mặt có đường nét góc cạnh, việc lựa chọn kiểu tóc giúp cân bằng tỉ lệ và làm dịu các đường viền mạnh mẽ chính là chìa khóa để tôn lên vẻ nữ tính. Cùng khám phá các kiểu tóc “trendy” dành cho dáng mặt góc cạnh dưới đây.

Cách chăm da đầu hiệu quả giúp tóc dày lên tự nhiên

Cách chăm da đầu hiệu quả giúp tóc dày lên tự nhiên

Đẹp - 4 giờ trước

GĐXH - Một mái tóc dày khỏe không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn phản ánh tình trạng sức khỏe của da đầu. Nếu da đầu bị tắc nghẽn do bụi bẩn, dầu thừa hoặc tế bào chết, tóc dễ bị yếu, khô xơ và gãy rụng.

Tác hại của việc không dùng kem chống nắng

Tác hại của việc không dùng kem chống nắng

Đẹp - 7 giờ trước

GĐXH - Kem chống nắng là bước bảo vệ da quan trọng nhất, không chỉ giúp da đẹp mà còn bảo vệ sức khỏe. Việc không sử dụng kem chống nắng khiến da dễ bị cháy nắng, nám và đồi mồi lan nhanh. Tìm hiểu ngay những tác hại khôn lường để bảo vệ làn da của bạn mỗi ngày.

Làm thế nào để chăm sóc làn da nhạy cảm?

Làm thế nào để chăm sóc làn da nhạy cảm?

Đẹp - 8 giờ trước

GĐXH - Khi chăm sóc da nhạy cảm chính là phải làm sạch da đúng cách và bổ sung những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Sau đây là một số cách chăm sóc da nhạy cảm bạn nên biết.

Á hậu Lê Kim Khỏe: 'Tôi như sống lại khoảnh khắc đăng quang - nơi thời trang chạm tới giá trị nhân văn'

Á hậu Lê Kim Khỏe: 'Tôi như sống lại khoảnh khắc đăng quang - nơi thời trang chạm tới giá trị nhân văn'

Đẹp - 9 giờ trước

GĐXH - Á hậu Lê Kim Khoẻ - Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2024 xuất hiện lộng lẫy trong hai thiết kế của NTK Tommy Nguyễn, hoá thân thành “nữ thần bình minh” tỏa sáng giữa không gian sang trọng.

Váy cưới đẹp tinh tế của diễn viên phim 'giờ vàng VTV' trong ngày ăn hỏi

Váy cưới đẹp tinh tế của diễn viên phim 'giờ vàng VTV' trong ngày ăn hỏi

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Ngọc Huyền xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy cưới satin tại lễ ăn hỏi. Thiết kế cúp ngực và nơ to bản tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cô dâu.

Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vừa công khai sắp kết hôn có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vừa công khai sắp kết hôn có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã công khai ảnh cưới khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Ngoài đời, Tiên Nguyễn gây chú ý với sắc vóc gợi cảm, sành điệu.

Nàng hậu cao 1m86 diện váy hai dây khoe lưng ong gây sốt trên mạng xã hội

Nàng hậu cao 1m86 diện váy hai dây khoe lưng ong gây sốt trên mạng xã hội

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Bảo Ngọc thu hút sự chú ý với bộ ảnh khoe lưng ong mềm mại. Vẻ đẹp 1m86 của cô khiến fan trầm trồ với sự sang trọng và gợi cảm.

Xem nhiều

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Thời trang

GĐXH - Mùa lạnh năm nay là thời điểm lý tưởng để phô diễn phong cách thời trang Thu Đông qua trang phục tinh tế, nhấn mạnh vào gam trầm và chất liệu dày dặn.

Váy cưới đẹp tinh tế của diễn viên phim 'giờ vàng VTV' trong ngày ăn hỏi

Váy cưới đẹp tinh tế của diễn viên phim 'giờ vàng VTV' trong ngày ăn hỏi

Đẹp
Con gái 10 tuổi của Hoa hậu Hà Kiều Anh trong trẻo, thuần khiết như 'nàng thơ'

Con gái 10 tuổi của Hoa hậu Hà Kiều Anh trong trẻo, thuần khiết như 'nàng thơ'

Đẹp
Nàng hậu cao 1m86 diện váy hai dây khoe lưng ong gây sốt trên mạng xã hội

Nàng hậu cao 1m86 diện váy hai dây khoe lưng ong gây sốt trên mạng xã hội

Đẹp
'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh

'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top