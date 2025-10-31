Rụng tóc – Khi nào là bình thường, khi nào là tín hiệu bất ổn?

Bất ngờ với loại rau gia vị thơm ngon trồng ở ban công giúp chống rụng tóc, sạch gàu, kích thích mọc tóc con GĐXH – Ít ai biết cây gia vị này lại làm một "vị thuốc" tự nhiên tuyệt vời giúp chống rụng tóc, kích thích mọc tóc con chỉ với vài bước đơn giản. Hãy trồng một chậu húng quế ngay tại ban công hoặc trong nhà để tận dụng.

Theo các chuyên gia da liễu, mỗi người sở hữu khoảng 100.000 nang tóc trên da đầu. Trong quá trình phát triển, tóc cũng tuân theo một chu kỳ sống gồm ba giai đoạn: Mọc, ngừng phát triển và rụng. Do đó, việc rụng từ 50 đến 100 sợi tóc mỗi ngày được xem là hoàn toàn bình thường — một phần của vòng đời tự nhiên.

Đặc biệt, tóc sẽ rụng nhiều hơn khi thời tiết chuyển mùa, đặc biệt là mùa xuân và mùa thu hoặc có thể là sau khi sinh sản. Đây là một giai đoạn rụng tóc tạm thời và tóc sẽ sớm mọc lại.

Rụng quá 100 sợi tóc một ngày có thể là dấu hiệu bất thường.

Khi gội đầu hoặc chải đầu, tóc sẽ rụng do có sự tác động mạnh từ bên ngoài đến da đầu. Tuy nhiên, khi lượng tóc rụng quá 100 sợi tóc một ngày hoặc rụng ngay cả khi không tác động mạnh như chải, gội, sấy, thì có thể đây là dấu hiệu cảnh báo cần được quan tâm. Một số người chỉ cần vuốt nhẹ đã thấy sợi tóc rơi, rụng thành từng mảng. Ngoài rụng tóc, còn có các triệu chứng kèm theo như ngứa da đầu, da đầu đỏ.

Khi ấy, nguyên nhân có thể đến từ thiếu hụt dinh dưỡng (như sắt, kẽm, biotin), rối loạn nội tiết, stress, bệnh lý, sinh hoạt không lành mạnh hoặc do di truyền. Khi nhận thấy tóc rụng nhiều hơn bình thường, điều quan trọng là không nên hoang mang hoặc tự ý sử dụng các loại thuốc kích thích mọc tóc chưa được kiểm chứng. Thay vào đó, người đọc nên bắt đầu từ việc xác định nguyên nhân gốc rễ và khắc phục.

Cách chăm sóc tóc từ gốc:

Nếu rụng tóc do thiếu dinh dưỡng, hãy tăng cường bổ sung thực phẩm giàu sắt, kẽm, protein, biotin và vitamin nhóm B. Nếu nguyên nhân xuất phát từ stress hoặc rối loạn nội tiết, việc điều chỉnh chế độ sinh hoạt, ngủ đủ giấc, tập luyện và thư giãn tinh thần sẽ giúp cải thiện đáng kể. Chọn dầu gội phù hợp với loại tóc và da đầu, tránh dùng nhiệt độ cao và thuốc nhuộm nhiều có thể gây hư tổn tóc. Khi gội, chú ý vừa làm sạch da đầu, vừa massage da đầu để kích thích tuần hoàn máu và mọc tóc. Đi khám bác sĩ nếu thấy tình trạng rụng quá nhiều hoặc kéo dài.

Ngoài việc chăm sóc tóc, bạn cũng cần chăm sóc sức khoẻ cơ thể và tinh thần để giảm thiểu tình trạng rụng tóc.

Các chuyên gia khuyến nghị, cần phân biệt giữa rụng tóc chủ động – xảy ra khi tóc bị tác động mạnh (như gội đầu, uốn nhuộm, sấy tạo kiểu) và rụng tóc tự nhiên – diễn ra khi sợi tóc kết thúc vòng đời của mình. Việc theo dõi mật độ tóc rụng, kết hợp chăm sóc tóc đúng cách và bổ sung dinh dưỡng hợp lý, chính là chìa khóa để duy trì mái tóc khoẻ mạnh và óng mượt.