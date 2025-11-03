Cách khắc phục tình trạng đội mũ nhiều gây rụng tóc

Chọn loại mũ thoáng khí

Một chiếc mũ quá chật hoặc chất liệu không thấm hút mồ hôi sẽ khiến da đầu bị bí, tạo môi trường cho vi khuẩn và nấm phát triển.

Để hạn chế rụng tóc, bạn nên ưu tiên mũ có chất liệu vải thoáng khí, thấm hút tốt và vừa vặn với kích thước đầu. Khi đội, không nên kéo mũ quá sát khiến tóc bị ma sát và da đầu khó thở.

Vệ sinh mũ thường xuyên

Mũ tiếp xúc trực tiếp với da đầu nên dễ bám mồ hôi, bụi bẩn. Nếu không giặt thường xuyên, vi khuẩn tích tụ sẽ làm da đầu dễ viêm ngứa và rụng tóc nhiều hơn.

Nếu đội mũ quá lâu hoặc chọn mũ không phù hợp, mái tóc và da đầu dễ bị bí bách, tình trạng rụng tóc nhiều hơn bình thường.

Tốt nhất, bạn nên giặt mũ từ 1 - 2 lần/tuần, đặc biệt với những ai thường xuyên đội khi vận động ngoài trời.

Gội đầu đúng cách

Khi đội mũ nhiều, tóc dễ bết đầu và nhanh bẩn hơn bình thường. Bạn nên gội đầu đều đặn 2 - 3 lần/tuần để làm sạch da đầu.

Hãy chọn dầu gội dịu nhẹ, chứa thành phần thảo dược như bồ kết, sả, trà xanh để vừa làm sạch, vừa nuôi dưỡng nang tóc. Ngoài ra, đừng quên massage nhẹ nhàng khi gội để tăng cường lưu thông máu nuôi dưỡng chân tóc.

Để tóc khô trước khi đội mũ

Một sai lầm nhiều người hay mắc phải là đội mũ khi tóc còn ướt. Điều này khiến hơi ẩm bị giữ lại, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và làm tóc yếu đi nhanh chóng. Vì vậy, hãy sấy khô hoặc để tóc khô tự nhiên trước khi đội mũ.

Chăm sóc tóc và da đầu từ bên trong

Ngoài việc vệ sinh và bảo vệ tóc bên ngoài, bạn cũng cần bổ sung dinh dưỡng đầy đủ để mái tóc chắc khỏe.

Ăn nhiều thực phẩm giàu protein, sắt, kẽm, omega-3 và vitamin nhóm B. Uống nhiều nước và ngủ đủ giấc cũng giúp tóc giảm gãy rụng đáng kể.

Giới hạn thời gian đội mũ

Nếu có thể, bạn hãy tháo mũ khi ở nơi thoáng mát, không cần che chắn để da đầu được "thở". Việc giảm bớt thời gian đội mũ trong ngày sẽ hạn chế áp lực lên da đầu và chân tóc.

Nên làm gì để đội mũ mà không làm hại tóc?

Chọn mũ vừa vặn, không quá chật, có khả năng thoáng khí. Không đội mũ liên tục trong thời gian dài, nên tháo ra để da đầu "thở". Giữ vệ sinh mũ sạch sẽ để tránh vi khuẩn, nấm, bụi bẩn tích tụ gây viêm hoặc gàu. Tránh kiểu tóc buộc quá chặt.