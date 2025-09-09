Mới nhất
Nhan sắc nữ diễn viên mang quân hàm Thiếu tá công an, vừa 'đối đầu' với Phương Oanh trong 'gió ngang khoảng trời xanh'

Thứ ba, 08:43 09/09/2025 | Đẹp
GĐXH - Trúc Mai và Phương Oanh đã có màn đối đầu như phim hành động trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Ở trên phim có diện mạo cứng nhắc như vậy nhưng đời thực Trúc Mai lại mang vẻ đẹp mềm mại.

Nhan sắc Phương Oanh từ trường quay đến lúc về nhà đứng bếpNhan sắc Phương Oanh từ trường quay đến lúc về nhà đứng bếp

GĐXH - Phương Oanh không ngại khoe tất cả những khoảnh khắc thật về nhan sắc của mình từ trên hậu trường phim cho đến khi cô về nhà làm bà nội trợ.

Nhan sắc nữ diễn viên mang quân hàm Thiếu tá công an, vừa 'đối đầu' với Phương Oanh trên phim giờ vàng - Ảnh 2.

Trúc Mai mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi có màn lột xác với vai Hồng - Trưởng ban phụ huynh trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Vai diễn của cô đối đầu với Phương Oanh và có màn "combat" bằng hành động khiến mạng xã hội tranh cãi.

Nhan sắc nữ diễn viên mang quân hàm Thiếu tá công an, vừa 'đối đầu' với Phương Oanh trên phim giờ vàng - Ảnh 3.

Trong phim, Trúc Mai thể hiện rõ mình là người phụ nữ vừa có nhan sắc, vừa có quyền lực. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên tâm sự cô có thêm cả "mớ" antifan vì màn thể hiện này.

Nhan sắc nữ diễn viên mang quân hàm Thiếu tá công an, vừa 'đối đầu' với Phương Oanh trên phim giờ vàng - Ảnh 4.

Trước "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Mai (tên thật Đào Thanh Mai), là gương mặt diễn viên được yêu thích trên màn ảnh nhỏ những năm 2005 - 2009. Cô được biết đến qua một số bộ phim như: Người đàn bà thứ hai, Đi qua bóng tối, Những đứa con biệt động Sài Gòn, Hãy nói lời yêu...

Nhan sắc nữ diễn viên mang quân hàm Thiếu tá công an, vừa 'đối đầu' với Phương Oanh trên phim giờ vàng - Ảnh 5.

Ngoài phim truyền hình, Trúc Mai còn là diễn viên kịch của Nhà hát Công an Nhân dân với vai trò là diễn viên sân khấu. Hiện tại, cô đã mang quân hàm Thiếu tá.

Nhan sắc nữ diễn viên mang quân hàm Thiếu tá công an, vừa 'đối đầu' với Phương Oanh trên phim giờ vàng - Ảnh 6.

Nếu trên phim, Trúc Mai mang vẻ đẹp sắc sảo thì ngoài đời, cô lại vẻ đẹp dịu dàng.

Nhan sắc nữ diễn viên mang quân hàm Thiếu tá công an, vừa 'đối đầu' với Phương Oanh trên phim giờ vàng - Ảnh 7.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên không ngại khoe vẻ ngoài gợi cảm ngọt ngào.

Nhan sắc nữ diễn viên mang quân hàm Thiếu tá công an, vừa 'đối đầu' với Phương Oanh trên phim giờ vàng - Ảnh 8.

Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng Trúc Mai vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung cùng vóc dáng cân đối.

Nhan sắc nữ diễn viên mang quân hàm Thiếu tá công an, vừa 'đối đầu' với Phương Oanh trên phim giờ vàng - Ảnh 9.

Để có được vẻ đẹp như vậy, nữ diễn viên 8X phải cân bằng trong ăn uống và tập luyện thể thao.

Nhan sắc nữ diễn viên mang quân hàm Thiếu tá công an, vừa 'đối đầu' với Phương Oanh trên phim giờ vàng - Ảnh 10.

Nhờ chăm sóc sức khỏe lẫn tập luyện nên Trúc Mai giữ được vẻ đẹp tươi trẻ và thanh lịch.

Ảnh: FBNV

Thiếu tá công an Trúc Mai kể về chồng cùng nghề, không sợ bị ném đá vì vai ácThiếu tá công an Trúc Mai kể về chồng cùng nghề, không sợ bị ném đá vì vai ác

Trúc Mai nói chính chồng là người gợi ý cho cô về Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Anh hơn cô 1 tuổi, từng là bạn học và hiện là công an chính quy.


Đỗ Quyên
