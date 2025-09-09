Nhan sắc nữ diễn viên mang quân hàm Thiếu tá công an, vừa 'đối đầu' với Phương Oanh trong 'gió ngang khoảng trời xanh'

Trước "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Mai (tên thật Đào Thanh Mai), là gương mặt diễn viên được yêu thích trên màn ảnh nhỏ những năm 2005 - 2009. Cô được biết đến qua một số bộ phim như: Người đàn bà thứ hai, Đi qua bóng tối, Những đứa con biệt động Sài Gòn, Hãy nói lời yêu...