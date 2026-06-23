Vi phạm quy định về flycam và drone có thể bị xử phạt hành chính đến 40 triệu đồng

Theo đó, từ ngày 15/12/2025, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, quy định mức xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm trong quản lý, khai thác tàu bay không người lái (drone, flycam) và phương tiện bay siêu nhẹ.

Theo đó, mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm liên quan đến tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ được áp dụng cụ thể tùy theo mức độ vi phạm của cá nhân.

Hành vi chưa đăng ký, cấp phép bay hoặc tổ chức bay sai khu vực, thời gian cho phép sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng. Đối với hành vi quay phim, chụp ảnh từ trên không khi chưa được cấp phép, người vi phạm sẽ đối mặt với mức phạt từ 8 đến 9 triệu đồng.

Người điều khiển phương tiện bay trái phép có thể bị phạt đến 40 triệu đồng và tịch thu phương tiện. Ảnh minh họa

Chế tài tăng nặng từ 20 đến 30 triệu đồng được áp dụng cho hành vi tổ chức hoạt động bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Đặc biệt, mức phạt nghiêm khắc nhất từ 30 đến 40 triệu đồng sẽ dành cho hành vi gây cản trở hoặc làm mất an toàn cho các phương tiện bay khác.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, Nghị định còn bổ sung các hình thức xử phạt nghiêm khắc khác như tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép bay từ 3 đến 6 tháng. Đáng chú ý, trường hợp đối tượng vi phạm là tổ chức thì mức phạt tiền sẽ tăng gấp 2 lần so với mức phạt đối với cá nhân.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn hàng không, Công an TP Hà Nội khuyến cáo các tổ chức và cá nhân cần chủ động tìm hiểu, nắm vững các quy định của pháp luật, đồng thời chỉ thực hiện hoạt động bay khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Trong quá trình khai thác thiết bị, người sử dụng tuyệt đối không tiến hành quay phim, chụp ảnh tại các khu vực cấm, khu quân sự và các mục tiêu trọng điểm, không sử dụng tàu bay không người lái vào các hoạt động tuyên truyền trái phép. Người điều khiển phương tiện bay siêu nhẹ cũng cần chấp hành nghiêm túc mọi sự hướng dẫn, kiểm tra của các lực lượng chức năng theo đúng quy định.