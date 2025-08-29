Hà Nội: Xử mạnh tay người thả bóng bay, đèn trời, flycam và các loại đồ chơi bay trái phép trong 4 ngày

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị và chính quyền cơ sở triển khai biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bay của Quân chủng Phòng không – Không quân trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo kế hoạch, từ ngày 28, 30, 31/8 và 2/9/2025, Quân chủng Phòng không – Không quân tổ chức bay luyện tập và tham gia lễ kỷ niệm.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố vẫn xuất hiện tình trạng thả bóng bay, đèn trời, sử dụng flycam và các loại đồ chơi bay trái phép, gây nguy cơ mất an toàn cho hoạt động bay quân sự.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về quản lý vùng trời.

Cụ thể, Công an thành phố được giao tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi mua bán, thả diều, bóng bay, đèn trời và các vật thể bay khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo các đơn vị phòng thủ khu vực thông báo tạm dừng mọi hoạt động của tàu bay không người lái, đồng thời phối hợp với Cục Tác chiến điện tử chế áp, thu giữ UAV vi phạm.

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan thông tin truyền thông được giao nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng, nền tảng số để nâng cao nhận thức cộng đồng.

UBND các quận, huyện, xã, phường phải vận động người dân không thả diều, bóng bay, flycam; tổ chức lực lượng cơ động tuần tra, giám sát chặt chẽ, kịp thời xử lý vi phạm và báo cáo về Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô theo quy định.

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh các sở, ngành và chính quyền cơ sở phải nghiêm túc triển khai, kiên quyết xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động bay, phục vụ thành công lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.

