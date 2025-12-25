Mới nhất
Công an dùng flycam quay lại địa điểm khai thác trái phép hơn 5.000m3 cát

Thứ năm, 15:45 25/12/2025 | Pháp luật
Hùng Trần
Hùng Trần
GĐXH - Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện hơn 4.500m3 cát tại bãi tập kết, chủ mỏ còn khai nhận đã bán khoảng 1.000m3 trước đó.

Video: Địa điểm khai thác trái phép lượng lớn khoáng sản (nguồn: CAQT).

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin việc đơn vị vừa phát hiện vụ khai thác trái phép lượng lớn khoáng sản lòng sông trên địa bàn xã Bố Trạch.

Trước đó, có thông tin về việc ông P.M.Đ. (SN 1966) và bà N.T.L. (SN 1965), cùng trú tại thôn Khương Hà 2, xã Bố Trạch có hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Công an dùng flycam quay lại địa điểm khai thác trái phép hơn 5 ngàn m3 khoáng sản - Ảnh 1.

Khu vực khai thác cát, sỏi.

Kết quả điều tra xác định, ông Đ. và bà L. thông qua hoạt động khai thác cát được cấp phép của Công ty Minh Đức để thực hiện hành vi "Khai thác khoáng sản (cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường) ngoài phạm vi được cấp phép".

Khối lượng cát tại thời điểm kiểm tra đang tập kết tại 2 bãi là 4.585m3. Hai người này khai nhận còn xuất bán khoảng 1.000m3 cát trước đó. Uớc tính trị giá khoáng sản khai thác trái phép là khoảng 1,1 tỷ đồng.

Công an dùng flycam quay lại địa điểm khai thác trái phép hơn 5 ngàn m3 khoáng sản - Ảnh 2.

Lực lượng công an tiến hành điều tra vụ việc.

Theo cơ quan công an, hành vi của ông P.M.Đ. và bà N.T.L. có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục, điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Công an dùng flycam quay lại địa điểm khai thác trái phép hơn 5 ngàn m3 khoáng sản - Ảnh 3.

GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.

Danh sách hơn 100 phương tiện vi phạm bị Camera AI phát hiện ngày 24/12

Danh sách hơn 100 phương tiện vi phạm bị Camera AI phát hiện ngày 24/12

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI được lắp đặt tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.

Giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm, gửi theo xe khách Bắc - Nam

Giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm, gửi theo xe khách Bắc - Nam

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa đường dây giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm, gửi theo xe khách Bắc - Nam, bắt 2 đối tượng.

Đà Nẵng: Phá đường dây 'chạy án' liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Đà Nẵng: Phá đường dây 'chạy án' liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng. Các đối tượng bị khởi tố với các tội danh “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hà Nội: Thiếu niên 15 tuổi giấu dao và tuýp sắt trong bao vợt cầu lông để đi 'hỗn chiến'

Hà Nội: Thiếu niên 15 tuổi giấu dao và tuýp sắt trong bao vợt cầu lông để đi 'hỗn chiến'

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Hà Đông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội đã phát hiện, khống chế đối tượng mang theo nhiều hung khí đi đánh nhau.

Ngăn chặn nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

Ngăn chặn nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm học sinh sử dụng mạng xã hội để chửi bới, thách thức rồi hẹn gặp để đánh nhau.

Triệt phá hai đường dây pháo nổ lớn ngày cận Tết, thu giữ gần 7,3 tạ pháo

Triệt phá hai đường dây pháo nổ lớn ngày cận Tết, thu giữ gần 7,3 tạ pháo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cận Tết Nguyên đán, các đường dây pháo lậu âm thầm hoạt động, tìm mọi cách tuồn hàng cấm vào nội địa để bán kiếm lời. Từ tuyến biên giới đến quốc lộ, chợ dân sinh, lực lượng công an Nghệ An đang siết chặt kiểm soát, bóc gỡ từng mắt xích, chặn pháo nổ ngay từ gốc.

Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12

Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong khi tình trạng vượt đèn đỏ tại nội thành Hà Nội có dấu hiệu "hạ nhiệt" thì lỗi chủ quan không đội mũ bảo hiểm lại gia tăng, chiếm phần lớn số lượng vi phạm bị Camera AI phát hiện trong ngày 23/12.

Bắt nữ quái cuỗm 19 chỉ vàng của người quen sau 4 giờ truy xét

Bắt nữ quái cuỗm 19 chỉ vàng của người quen sau 4 giờ truy xét

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) bắt nữ quái trộm 19 chỉ vàng sau 4 giờ truy xét.

Bị dụ sang Campuchia làm việc, 77 công dân được lực lượng chức năng trao trả

Bị dụ sang Campuchia làm việc, 77 công dân được lực lượng chức năng trao trả

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất việc bàn giao 77 công dân được phía Campuchia trao trả, trong đó có 31 trường hợp xuất cảnh trái phép, bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế ô tô lật ngửa ở Ngã Tư Sở

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế ô tô lật ngửa ở Ngã Tư Sở

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe ô tô ở Ngã tư Sở về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

