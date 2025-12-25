Công an dùng flycam quay lại địa điểm khai thác trái phép hơn 5.000m3 cát

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Video: Địa điểm khai thác trái phép lượng lớn khoáng sản (nguồn: CAQT).

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin việc đơn vị vừa phát hiện vụ khai thác trái phép lượng lớn khoáng sản lòng sông trên địa bàn xã Bố Trạch.

Trước đó, có thông tin về việc ông P.M.Đ. (SN 1966) và bà N.T.L. (SN 1965), cùng trú tại thôn Khương Hà 2, xã Bố Trạch có hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Khu vực khai thác cát, sỏi.

Kết quả điều tra xác định, ông Đ. và bà L. thông qua hoạt động khai thác cát được cấp phép của Công ty Minh Đức để thực hiện hành vi "Khai thác khoáng sản (cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường) ngoài phạm vi được cấp phép".

Khối lượng cát tại thời điểm kiểm tra đang tập kết tại 2 bãi là 4.585m3. Hai người này khai nhận còn xuất bán khoảng 1.000m3 cát trước đó. Uớc tính trị giá khoáng sản khai thác trái phép là khoảng 1,1 tỷ đồng.

Lực lượng công an tiến hành điều tra vụ việc.

Theo cơ quan công an, hành vi của ông P.M.Đ. và bà N.T.L. có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục, điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.