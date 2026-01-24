Thực hư mất lộc nếu tỉa chân nhang trên bàn thờ gia tiên ngày Tết
GĐXH - Vào mỗi dịp cuối năm Tết đến xuân về, các gia đình đều tiến hành dọn dẹp và sửa sang lại nhà cửa sạch sẽ để đón chào một năm mới may mắn. Trong đó, việc tỉa bát hương và tân trang lại bàn thờ gia tiên được người Việt rất coi trọng.
Hiện nay, nhiều gia đình lại có quan niệm rằng, không nên hóa và tỉa chân nhang bàn thờ ngày Tết, dịp cuối năm vì như vậy sẽ mất lộc, tiêu tan tài sản, đánh mất sự hưng thịnh đang có.
Một số người cho rằng, bát hương càng đầy, càng um tùm thì càng linh. Chân hương được lưu trữ từ năm này qua năm khác, xếp tầng tầng lớp lớp, hương tàn cuốn lại thành vòng tròn càng nhiều thì gia chủ sẽ càng có nhiều tài lộc và may mắn.
Đây là quan niệm sai lầm, điều này một số người cũng nhằm thể hiện chứng tỏ mình là người tín tâm, chăm thắp hương thờ cúng được tổ tiên phù hộ cho nhiều lộc.
Bát hương cần được "làm sạch" để khí lành lưu thông
Theo phong thủy, bát hương là nơi hội tụ linh khí. Tuy nhiên, nếu để chân nhang quá nhiều, bát hương không chỉ mất đi sự gọn gàng, trang nghiêm mà còn dễ tích bụi, gây ám mùi và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Trong dân gian, người xưa cho rằng bát hương quá đầy sẽ làm khí bị nén lại, sự giao hòa giữa con người và không gian tâm linh trở nên kém thông suốt.
Vì vậy, tỉa chân nhang không mang ý nghĩa xáo trộn hay "động bát hương" theo cách hiểu tiêu cực, mà là cách làm sạch, làm thông để dòng khí lưu chuyển nhẹ nhàng, hài hòa hơn.
Điều quan trọng nhất khi tỉa chân nhang không nằm ở số lượng giữ lại, mà ở thái độ của người thực hiện. Trước khi tiến hành, gia chủ thường dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, mở cửa cho không khí lưu thông, sau đó thắp hương xin phép để bày tỏ sự thành kính.
Chân nhang được rút nhẹ tay, tỉ mỉ, thường giữ lại số lẻ mang ý nghĩa dương khí và sinh sôi. Toàn bộ nghi thức diễn ra trong không khí trang nghiêm, không vội vàng, không đặt nặng cầu xin tài lộc tức thời, mà hướng tới sự an yên và chỉn chu cho không gian thờ tự.
Như vậy có thể nói, không mất lộc nếu tỉa chân nhang đúng cách ngày Tết, việc tỉa chân nhang đúng cách còn giúp bàn thờ sạch sẽ, thu hút tài lộc, tránh hỏa hoạn, nhưng cần làm đúng thời điểm (sau cúng ông Công ông Táo, trước 30 Tết) và tuyệt đối không xê dịch, di chuyển bát hương, vứt chân hương bừa bãi là phải làm lễ xin phép.
Khi tiến hành tỉa chân nhang bàn thờ ngày Tết, không nên rút chân hương thành nắm to rồi cầm cả bát hương đổ tro bừa bãi ra ngoài. Bởi theo quan niệm dân gian như vậy sẽ tán tài.
Chân nhang tỉa xong thường đốt rồi thu gọn tro thả xuống sông, hồ hoặc hòa nước bón cây, không nên vứt chân nhang và các đồ thờ cúng khác vào thùng rác hoặc những nơi ô uế.
Cách tỉa chân nhang không mất lộc
Xin phép tổ tiên và các vị thần linh
Trước khi bắt đầu tỉa chân nhang, gia chủ cần tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng. Sau đó, gia chủ thắp hương và đọc văn khấn bao sái bàn thờ để xin phép tổ tiên và các vị thần linh.
Lưu ý là chỉ khi hương/nhang cháy hết, bạn mới bắt đầu thực hiện các bước tiếp theo. Nếu bạn muốn tỉa chân nhang sau khi vừa tiễn ông Công ông Táo mà nhang vẫn còn, không cần thắp thêm mà chỉ cần khấn xin phép tỉa chân nhang là được.
Tỉa chân nhang
Đặt một tờ báo hoặc một tấm vải sạch ở gần bát hương để đựng chân nhang, đồng thời để hứng tàn nhang nếu có rơi xuống. Sau đó, một tay giữ bát hương cố định, tay còn lại nhẹ nhàng rút từng chân nhang ra khỏi bát hương.
Trong quá trình tỉa, bạn cần cẩn thận để không làm rơi hoặc tung tóe tro tàn từ chân nhang. Cố gắng giữ bát hương bất động để không làm xê dịch vị trí của nó.
Lau dọn bàn thờ
Sau khi tỉa chân nhang xong, gia chủ tiến hành lau dọn bàn thờ. Dùng khăn sạch lau xung quanh bát hương, có thể làm ẩm khăn để lau sạch hơn. Nếu muốn tẩy uế và làm sạch sâu hơn thì bạn có thể dùng rượu gừng hoặc nước ngũ vị hương để lau bát hương và các đồ thờ khác.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
